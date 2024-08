Bùng nổ liveshow

Live concert SKYNote - Thiên Thanh kỷ niệm 20 năm ca hát của Quốc Thiên với 2 đêm nhạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội, ngày 13-10) và Sân khấu Lavender (Đà Lạt, ngày 2-11).



Đầu tư hoành tráng

Dàn khách mời của Live Concert SKYNote cũng là điểm nhấn đáng chú ý khi họ sẽ cùng với Quốc Thiên hứa hẹn mang đến những màn kết hợp đầy thăng hoa. Tại đêm nhạc ở Hà Nội, dàn khách mời gồm Bằng Kiều - Uyên Linh - Phương Linh. Tại đêm nhạc ở Đà Lạt, khách mời có: Binz - Soobin - Hà Nhi - Ryhmastic...

Nhiều năm nay, Quốc Thiên đã chinh phục khán giả bởi giọng hát của mình. Tuy nhiên, phải mất 20 năm, Quốc Thiên mới có liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Anh bày tỏ: "Đây là dịp để tôi tri ân những khán giả đã yêu thương mình và cũng là thời điểm khởi động một hành trình mới của nghiệp ca hát". Quốc Thiên là cái tên đắt khách tại các phòng trà, các địa điểm trình diễn âm nhạc live, đây là những địa điểm với tệp khán giả kỹ tính, sẵn sàng chi tiền nên đòi hỏi những nghệ sĩ có thực lực. Điều đó được thể hiện rõ nét trong live concert Thiên Thanh của Quốc Thiên lần này.

Đức Trí là một trong những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam, với nhiều sáng tác nổi tiếng. Anh không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là đạo diễn âm nhạc đứng sau những bộ phim ăn khách và các chương trình âm nhạc nghệ thuật nổi tiếng. Live Concert "Có đôi lần" - Concert cá nhân đầu tiên của nhạc sĩ Đức Trí, sẽ được tổ chức ở Nhà Thi đấu Quân Khu 7 TP HCM vào ngày 5-10. Dàn nghệ sĩ khách mời gồm Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, Thùy Chi, Lân Nhã, Trung Quân, Anh Tú - Voi Bản Đôn... "Vẫn còn 2 cái tên bí mật sẽ được giấu đến phút chót, chắc chắn sẽ khiến khán giả bất ngờ" - nhà sản xuất live concert Hà Thanh Phúc tiết lộ.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng có chuỗi dự án kỷ niệm 20 năm ca hát của mình với nhiều nội dung hấp dẫn. Cụ thể như đêm nhạc Love Songs tại phòng trà ở các tỉnh, thành Hà Nội - TP HCM - Đà Lạt; E.P & Music Video; phim tư liệu về Hồ Ngọc Hà; Hành trình 20+; Triển lãm thực tế ảo và Music Fesitival... sẽ khắc họa rõ nét chân dung "nữ hoàng giải trí" trong lòng người hâm mộ.

Một tiết mục biểu diễn đầy thú vị tại “Anh trai vượt ngàn chông gai 2024” khiến khán giả mong chờ đến những live concert của chương trình. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Đạo diễn Trần Thành Trung (người đảm nhiệm chuỗi sự kiện 20 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà) khẳng định: "Music Festival (Liên hoan âm nhạc) của Hồ Ngọc Hà vào cuối năm nay sẽ là một sự kiện hoành tráng, đỉnh cao với rất nhiều xu hướng hot nhất, hấp dẫn nhất".

Vũ - "Bảo tàng của nuối tiếc" Live Concert 2024, diễn ra vào ngày 12-10 tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (sự kiện ngoài trời) cũng thu hút sự chú ý. Bên cạnh đó, liveshow ca sĩ Hà Trần "Thiên hà tinh khôi" sẽ trở lại vào cuối năm nay sau thời gian bị hoãn vì khó khăn tài chính.

Ngoài ra, còn có loạt liveshow được tổ chức ở nước ngoài như một cách quảng bá âm nhạc Việt với bạn bè quốc tế của Hà Anh Tuấn tại Sydney (Úc), Tuấn Hưng (Hàn Quốc)…

Hút khán giả bằng sáng tạo

Trong khoảng thời gian gần đây, nhạc sĩ Đức Trí đã liên tục hợp tác với những ca sĩ trẻ. Tác giả của "Khi giấc mơ về", cho biết anh cảm thấy mình vẫn chưa hề "già" mà trái lại, vẫn còn rất sung sức trong sáng tác, dạy học hoặc làm nhạc.

"Những năm gần đây, có dịp làm việc với những ca sĩ trẻ qua chuỗi Musique De Salon, hoặc các đêm nhạc ở phòng trà hay concert của Trung Quân, tôi có thêm nhiều niềm vui. Họ rất hay và là một nguồn năng lượng mới mẻ khiến những bài hát cũ của tôi cũng mang màu sắc khác" - nhạc sĩ Đức Trí bộc bạch.

Hồ Ngọc Hà cho biết kể từ lúc đi hát đến nay, cô luôn làm mọi việc bằng trái tim, bằng đam mê chứ không phải để chứng minh bất kỳ điều gì. Với cột mốc 20 năm ca hát cũng vậy, nữ ca sĩ không định làm concert vì cho rằng điều đó không cần thiết. Tuy nhiên, cuối cùng cô phải "chiều lòng" người quản lý luôn đầy ắp ý tưởng, do vậy mà một loạt hoạt động sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm 2024.Nghệ sĩ Thành Lộc cũng khẳng định Hồ Ngọc Hà là người anh rất yêu quý; còn Phương Uyên mừng vì thấy Hồ Ngọc Hà đã có một bước tiến dài sau 20 năm bước chân vào ca hát.

Theo những người trong cuộc, live concert gần đây được mùa, là do nhiều chương trình ca nhạc đã được đầu tư tới nơi tới chốn, có sự sáng tạo về nội dung. Minh chứng là không ít khán giả đang mong chờ concert của hai chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Giá vé xem liveshow của các nghệ sĩ không hề rẻ, từ 1 đến 5 triệu đồng, thậm chí là 10 triệu đồng/ vé), nhưng vẫn được bán hết.