Bùng nổ mua sắm tại "siêu" hội chợ quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bùng nổ mua sắm tại "siêu" hội chợ quốc gia

Bài và ảnh: LÊ THÚY

Sức mua tăng mạnh tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất năm 2025 với nhiều chương trình kích cầu, giảm giá sâu

Diễn ra từ ngày 25-10 đến 4-11-2025, Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp (DN) khắp nơi ghé thăm, khám phá, kết nối làm ăn.

Hàng hóa bán chạy như "tôm tươi"

Lần thứ 3 tới hội chợ, bà Nguyễn Ngọc Huyền, nhà ở khu đô thị Times City, cho biết quay lại nhiều lần vì đến nơi đây được tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, được xem miễn phí 2 tác phẩm điện ảnh ấn tượng là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không". Bà cũng tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm đặc sắc của Việt Nam từ khắp vùng miền với giá ưu đãi.

Bùng nổ mua sắm tại "siêu" hội chợ quốc gia - Ảnh 1.

Bùng nổ khách tới tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa thu

Thống kê sơ bộ của ban tổ chức cho biết tính đến hết ngày 31-10, hội chợ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều phiên kết nối quốc tế đã diễn ra với sự tham gia của các DN và tổ chức xúc tiến đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu, nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực của đối tác nước ngoài. Đến nay, hội chợ đã ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các DN Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu, mở ra cơ hội mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhiều gian hàng tại khu Tinh hoa Thu Hà Nội đạt doanh số cao chỉ sau vài ngày bán hàng. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ cơ sở Cốm Mộc Huyền (Hà Nội), cho biết doanh thu gian hàng của bà đã vượt hơn 100 triệu đồng. "Tôi rất vui vì doanh số này mang lại lợi nhuận lớn cho cơ sở, đồng thời giúp nhiều khách hàng biết đến thương hiệu cốm truyền thống của gia đình" - bà chia sẻ.

Tương tự, gian hàng Đồng Tháp cũng luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. Nhiều sản phẩm đặc trưng được khách mua hết chỉ sau vài giờ trưng bày. Các DN, cơ sở sản xuất phải liên tục bổ sung hàng để đáp ứng nhu cầu.

Ông Nguyễn Đức Thuận, quản lý bán hàng khu vực miền Bắc Công ty CP Thực phẩm Bích Chi, cho biết ông hết sức bất ngờ trước sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng tại hội chợ. Ngay từ sáng sớm, gian hàng đã đông kín khách. Nhiều người sau khi dùng thử đã quay lại mua thêm hoặc giới thiệu bạn bè cùng ghé. Lượng người đến trải nghiệm và mua hàng vượt xa dự đoán, công ty phải liên tục bổ sung từ kho để đáp ứng nhu cầu. "Khách hàng đến hội chợ không chỉ bị thu hút bởi hương vị mà còn bởi chất lượng, quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế và thương hiệu đã được khẳng định" - ông Thuận chia sẻ. Thông qua hội chợ, Bích Chi mong muốn mở rộng thêm các kênh phân phối tại miền Bắc, tăng độ phủ thị trường trong nước, tiếp tục nâng tầm thương hiệu để chinh phục thêm nhiều thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Người Việt được mua hàng chất lượng cao

Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu cà phê Miss EDE, mang tới hội chợ 15.000 ly chocolate cũng như cà phê miễn phí cho khách tham quan và người tiêu dùng đến hội chợ. Ông cam kết mang sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng dành cho xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore để phục vụ thị trường nội địa. "Đây là cơ hội cho DN đưa các sản phẩm tốt nhất, đạt các tiêu chuẩn toàn cầu đến với khách hàng tiêu dùng nội địa và đặc biệt là khu vực phía Bắc, với quan điểm người tiêu dùng nội địa Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được sử dụng những sản phẩm Việt Nam với chất lượng cao nhất" - ông Hữu chia sẻ.

Theo ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, gian hàng Bộ Nông nghiệp và Môi trường mang đến Hội chợ Mùa thu năm 2025 giới thiệu các mô hình kinh tế gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, các mô hình khoa học - công nghệ phục vụ cho sản xuất, chế biến nổi bật trong ngành cùng các sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 4-5 sao, các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực. Điều này tạo cơ hội tốt để các địa phương, DN, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cải thiện quy trình, đổi mới sáng tạo nhằm định hướng và chuyển đổi theo mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải cải thiện môi trường…

Nhiều nhà mua hàng, DN quốc tế cũng đánh giá rất cao các gian hàng và hàng hóa giới thiệu tại hội chợ. Ông Kenneth Leong, Giám đốc Quỹ đầu tư Taiki Capital New Zealand, cho biết: "Nhiều DN của New Zealand tham gia Hội chợ Mùa thu lần này là để tìm kiếm cơ hội giao thương và hợp tác lâu dài tại Việt Nam. DN New Zealand mong muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong những ngành hàng Việt Nam có thế mạnh và New Zealand có nhu cầu".

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kỳ vọng với số lượng DN và gian hàng lớn chưa từng có, lượng khách quốc tế đến giao thương, tham quan đông đảo và có mặt của các nhà mua hàng tên tuổi, những nền tảng thương mại điện tử lớn của quốc tế và trong nước như: Amazon, Alibaba và các tập đoàn công nghệ điện tử hàng đầu Việt Nam giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong trưng bày, giao thương mở ra cơ hội tiếp cận trực tuyến toàn cầu cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. 

Quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Hội chợ Mùa thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, có sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, được tổ chức với sự phối hợp liên ngành giữa Trung ương và địa phương. Đây là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 2.500 DN, hơn 3.000 gian hàng, hơn 10.000 sản phẩm và 200 nhà mua hàng quốc tế tham dự.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Hội chợ Mùa thu khác biệt nhất so với các hội chợ trước. Đây chính là hội chợ mang tính chất quốc gia, là một điểm nhấn về xúc tiến thương mại ở quy mô quốc gia và được trực tiếp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu, tăng trưởng tiêu dùng. Qua đó, hội chợ đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% và 10% trong các năm tiếp theo.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo