Bùng nổ mua sắm tại "siêu" hội chợ quốc gia

Diễn ra từ ngày 25-10 đến 4-11-2025, Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp (DN) khắp nơi ghé thăm, khám phá, kết nối làm ăn.

Hàng hóa bán chạy như "tôm tươi"

Lần thứ 3 tới hội chợ, bà Nguyễn Ngọc Huyền, nhà ở khu đô thị Times City, cho biết quay lại nhiều lần vì đến nơi đây được tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, được xem miễn phí 2 tác phẩm điện ảnh ấn tượng là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không". Bà cũng tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm đặc sắc của Việt Nam từ khắp vùng miền với giá ưu đãi.

Bùng nổ khách tới tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa thu

Thống kê sơ bộ của ban tổ chức cho biết tính đến hết ngày 31-10, hội chợ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều phiên kết nối quốc tế đã diễn ra với sự tham gia của các DN và tổ chức xúc tiến đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu, nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực của đối tác nước ngoài. Đến nay, hội chợ đã ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các DN Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu, mở ra cơ hội mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhiều gian hàng tại khu Tinh hoa Thu Hà Nội đạt doanh số cao chỉ sau vài ngày bán hàng. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ cơ sở Cốm Mộc Huyền (Hà Nội), cho biết doanh thu gian hàng của bà đã vượt hơn 100 triệu đồng. "Tôi rất vui vì doanh số này mang lại lợi nhuận lớn cho cơ sở, đồng thời giúp nhiều khách hàng biết đến thương hiệu cốm truyền thống của gia đình" - bà chia sẻ.

Tương tự, gian hàng Đồng Tháp cũng luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. Nhiều sản phẩm đặc trưng được khách mua hết chỉ sau vài giờ trưng bày. Các DN, cơ sở sản xuất phải liên tục bổ sung hàng để đáp ứng nhu cầu.

Ông Nguyễn Đức Thuận, quản lý bán hàng khu vực miền Bắc Công ty CP Thực phẩm Bích Chi, cho biết ông hết sức bất ngờ trước sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng tại hội chợ. Ngay từ sáng sớm, gian hàng đã đông kín khách. Nhiều người sau khi dùng thử đã quay lại mua thêm hoặc giới thiệu bạn bè cùng ghé. Lượng người đến trải nghiệm và mua hàng vượt xa dự đoán, công ty phải liên tục bổ sung từ kho để đáp ứng nhu cầu. "Khách hàng đến hội chợ không chỉ bị thu hút bởi hương vị mà còn bởi chất lượng, quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế và thương hiệu đã được khẳng định" - ông Thuận chia sẻ. Thông qua hội chợ, Bích Chi mong muốn mở rộng thêm các kênh phân phối tại miền Bắc, tăng độ phủ thị trường trong nước, tiếp tục nâng tầm thương hiệu để chinh phục thêm nhiều thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Người Việt được mua hàng chất lượng cao

Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu cà phê Miss EDE, mang tới hội chợ 15.000 ly chocolate cũng như cà phê miễn phí cho khách tham quan và người tiêu dùng đến hội chợ. Ông cam kết mang sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng dành cho xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore để phục vụ thị trường nội địa. "Đây là cơ hội cho DN đưa các sản phẩm tốt nhất, đạt các tiêu chuẩn toàn cầu đến với khách hàng tiêu dùng nội địa và đặc biệt là khu vực phía Bắc, với quan điểm người tiêu dùng nội địa Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được sử dụng những sản phẩm Việt Nam với chất lượng cao nhất" - ông Hữu chia sẻ.

Theo ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, gian hàng Bộ Nông nghiệp và Môi trường mang đến Hội chợ Mùa thu năm 2025 giới thiệu các mô hình kinh tế gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, các mô hình khoa học - công nghệ phục vụ cho sản xuất, chế biến nổi bật trong ngành cùng các sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 4-5 sao, các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực. Điều này tạo cơ hội tốt để các địa phương, DN, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cải thiện quy trình, đổi mới sáng tạo nhằm định hướng và chuyển đổi theo mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải cải thiện môi trường…

Nhiều nhà mua hàng, DN quốc tế cũng đánh giá rất cao các gian hàng và hàng hóa giới thiệu tại hội chợ. Ông Kenneth Leong, Giám đốc Quỹ đầu tư Taiki Capital New Zealand, cho biết: "Nhiều DN của New Zealand tham gia Hội chợ Mùa thu lần này là để tìm kiếm cơ hội giao thương và hợp tác lâu dài tại Việt Nam. DN New Zealand mong muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong những ngành hàng Việt Nam có thế mạnh và New Zealand có nhu cầu".

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kỳ vọng với số lượng DN và gian hàng lớn chưa từng có, lượng khách quốc tế đến giao thương, tham quan đông đảo và có mặt của các nhà mua hàng tên tuổi, những nền tảng thương mại điện tử lớn của quốc tế và trong nước như: Amazon, Alibaba và các tập đoàn công nghệ điện tử hàng đầu Việt Nam giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong trưng bày, giao thương mở ra cơ hội tiếp cận trực tuyến toàn cầu cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.

Quy mô lớn nhất từ trước đến nay Hội chợ Mùa thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, có sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, được tổ chức với sự phối hợp liên ngành giữa Trung ương và địa phương. Đây là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 2.500 DN, hơn 3.000 gian hàng, hơn 10.000 sản phẩm và 200 nhà mua hàng quốc tế tham dự. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Hội chợ Mùa thu khác biệt nhất so với các hội chợ trước. Đây chính là hội chợ mang tính chất quốc gia, là một điểm nhấn về xúc tiến thương mại ở quy mô quốc gia và được trực tiếp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu, tăng trưởng tiêu dùng. Qua đó, hội chợ đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% và 10% trong các năm tiếp theo.



