HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bùng nổ tỉ phú mới nhờ AI

Anh Thư

Trang tin Bloomberg hồi tháng 3 ước tính rằng 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỉ phú với tổng giá trị tài sản ròng là 38 tỉ USD

Sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến hàng chục người trở thành tỉ phú trong năm nay, theo một phân tích của đài CNBC hôm 10-8.

Theo đó, các vòng gọi vốn khổng lồ trong năm của các công ty AI như Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere… đã tạo ra những khối tài sản khổng lồ trên giấy và đẩy mức định giá lên cao kỷ lục. Theo Công ty Phân tích CB Insights (Mỹ), hiện có 498 công ty AI tư nhân có mức định giá từ 1 tỉ USD trở lên, trong đó có khoảng 100 công ty được thành lập từ năm 2023. Ngoài ra, có hơn 1.300 công ty khởi nghiệp AI có mức định giá trên 100 triệu USD.

Với giá cổ phiếu tăng vọt của các đại gia công nghệ, sự bùng nổ xây dựng hạ tầng dữ liệu và mức lương khủng cho kỹ sư AI, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra tài sản cá nhân ở quy mô vượt trội so với các làn sóng công nghệ trước đây. Trang tin Bloomberg hồi tháng 3 ước tính rằng 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỉ phú với tổng giá trị tài sản ròng là 38 tỉ USD.

Bùng nổ tỉ phú mới nhờ AI - Ảnh 1.

Ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành Công ty Anthropic AI (Mỹ)Ảnh: CNBC

Một trong những cái tên nổi bật là bà Mira Murati, người thành lập Thinking Machines Lab (Mỹ) vào tháng 2-2025 sau khi rời Công ty OpenAI (Mỹ) tháng 9-2024. Đến tháng 7 vừa qua, bà Murati đã huy động được 2 tỉ USD, giúp công ty được định giá 12 tỉ USD.

Trong khi đó, Công ty Anthropic AI (Mỹ) đang đàm phán để gọi vốn 5 tỉ USD, qua đó nâng mức định giá của họ lên 170 tỉ USD, gần gấp 3 lần so với con số hồi tháng 3. Theo các nguồn thạo tin, Giám đốc điều hành (CEO) Dario Amodei và 6 nhà sáng lập khác nhiều khả năng đều đã là tỉ phú. Ngoài ra, ông Michael Truell, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty Anysphere (Mỹ), cũng có thể đã trở thành tỉ phú sau khi công ty này gần đây được định giá 18-20 tỉ USD.

Phần lớn tài sản được tạo ra từ AI hiện nằm trong các công ty tư nhân, nên việc các nhà sáng lập và cổ đông khó có thể bán cổ phần để lấy tiền mặt. Mặt khác, các công ty AI ngày nay cũng có thể ở trạng thái tư nhân lâu hơn nhờ dòng vốn dồi dào từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ quốc gia, các nhà đầu tư công nghệ khác…


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo