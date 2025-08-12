Bùng nổ tỉ phú mới nhờ AI

Sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến hàng chục người trở thành tỉ phú trong năm nay, theo một phân tích của đài CNBC hôm 10-8.

Theo đó, các vòng gọi vốn khổng lồ trong năm của các công ty AI như Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere… đã tạo ra những khối tài sản khổng lồ trên giấy và đẩy mức định giá lên cao kỷ lục. Theo Công ty Phân tích CB Insights (Mỹ), hiện có 498 công ty AI tư nhân có mức định giá từ 1 tỉ USD trở lên, trong đó có khoảng 100 công ty được thành lập từ năm 2023. Ngoài ra, có hơn 1.300 công ty khởi nghiệp AI có mức định giá trên 100 triệu USD.

Với giá cổ phiếu tăng vọt của các đại gia công nghệ, sự bùng nổ xây dựng hạ tầng dữ liệu và mức lương khủng cho kỹ sư AI, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra tài sản cá nhân ở quy mô vượt trội so với các làn sóng công nghệ trước đây. Trang tin Bloomberg hồi tháng 3 ước tính rằng 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỉ phú với tổng giá trị tài sản ròng là 38 tỉ USD.

Ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành Công ty Anthropic AI (Mỹ)Ảnh: CNBC

Một trong những cái tên nổi bật là bà Mira Murati, người thành lập Thinking Machines Lab (Mỹ) vào tháng 2-2025 sau khi rời Công ty OpenAI (Mỹ) tháng 9-2024. Đến tháng 7 vừa qua, bà Murati đã huy động được 2 tỉ USD, giúp công ty được định giá 12 tỉ USD.

Trong khi đó, Công ty Anthropic AI (Mỹ) đang đàm phán để gọi vốn 5 tỉ USD, qua đó nâng mức định giá của họ lên 170 tỉ USD, gần gấp 3 lần so với con số hồi tháng 3. Theo các nguồn thạo tin, Giám đốc điều hành (CEO) Dario Amodei và 6 nhà sáng lập khác nhiều khả năng đều đã là tỉ phú. Ngoài ra, ông Michael Truell, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty Anysphere (Mỹ), cũng có thể đã trở thành tỉ phú sau khi công ty này gần đây được định giá 18-20 tỉ USD.

Phần lớn tài sản được tạo ra từ AI hiện nằm trong các công ty tư nhân, nên việc các nhà sáng lập và cổ đông khó có thể bán cổ phần để lấy tiền mặt. Mặt khác, các công ty AI ngày nay cũng có thể ở trạng thái tư nhân lâu hơn nhờ dòng vốn dồi dào từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ quốc gia, các nhà đầu tư công nghệ khác…



