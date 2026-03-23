Bùng nổ xu hướng "giáo viên YouTuber" tại Hàn Quốc

mà đến từ một nguồn quen thuộc: kênh YouTube của giáo viên. "Tôi tin tưởng hơn nhiều vì đây là nội dung do chính giáo viên thực sự đứng lớp tạo ra, chứ không phải từ một YouTuber thông thường" - bà Park Hye-jin, phụ huynh của một học sinh tiểu học, chia sẻ với tờ JoongAng Ilbo.

Vào đầu năm học mới, các video với tựa đề như "Bí quyết chuẩn bị cho trẻ vào tiểu học từ giáo viên đang đứng lớp" hoặc "Mẹo đi họp phụ huynh" ngập tràn các nền tảng mạng xã hội như YouTube và Instagram. Những video này được tạo ra bởi một nhóm ngày càng đông đảo được gọi là "giáo viên YouTuber". Đây là những nhà giáo có chứng chỉ hành nghề, chia sẻ góc nhìn, trải nghiệm và thông tin về đời sống học đường theo thời gian thực.

Theo Hiệp hội Nhà sáng tạo giáo viên Hàn Quốc, hiện có khoảng 870 kênh YouTube do giáo viên vận hành. Số lượng thành viên của hiệp hội này đã tăng từ 121 thành viên năm 2021 lên 540 thành viên tính đến tháng 1-2026. Ông Lee Jun-kwon, chủ tịch hiệp hội, cho biết ngày càng có nhiều giáo viên quan tâm đến việc sản xuất nội dung cho lớp học trực tuyến. Hiệp hội này dự kiến tăng cường hợp tác giữa các thành viên và nâng cao chất lượng thông tin thông qua các chương trình đào tạo nhằm mang đến nội dung giáo dục chất lượng cao cho nhiều học sinh hơn.

Các thành viên thuộc Hiệp hội nhà sáng tạo giáo viên Hàn Quốc tại một sự kiện ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc năm ngoái. Ảnh: YouTube

Nhiều phụ huynh có cái nhìn tích cực đối với "giáo viên YouTuber". Một khảo sát mới đây cho thấy 95% người tham gia đánh giá nội dung do các giáo viên sáng tạo là "đáng tin cậy". Tuy vậy, một số phụ huynh lo ngại về nguy cơ giáo viên sao nhãng việc giảng dạy và quyền riêng tư của học sinh bị xâm phạm. Đã xuất hiện những trường hợp khuôn mặt hoặc giọng nói của học sinh xuất hiện trong các video do "giáo viên YouTuber" đăng tải, làm dấy lên lo ngại từ phụ huynh rằng học sinh đang bị biến thành "chất liệu nội dung" thay vì là trung tâm của việc học.

Nỗi lo cũng gia tăng về ranh giới xóa nhòa giữa trách nhiệm công và lợi ích cá nhân. Khi một số giáo viên mở rộng hoạt động sang nhận tài trợ và tham gia các buổi nói chuyện có thù lao, giới phê bình cảnh báo rằng nội dung giáo dục có thể bị chi phối bởi mục đích kiếm tiền nhiều hơn là giá trị sư phạm.

Theo các chuyên gia, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là hệ thống quản lý hiện chưa theo kịp những thay đổi trong lĩnh vực giáo dục. Dù Bộ Giáo dục đã ban hành hướng dẫn về hoạt động YouTube của giáo viên từ năm 2019, song đến nay gần như chưa có cập nhật đáng kể nào. Họ đồng tình rằng đã đến lúc cần tìm cách quản lý "giáo viên YouTuber" để giảm thiểu tác động tiêu cực.