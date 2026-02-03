Bước chạy đà cho thị trường Tết

Sáng 2-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng". Hội chợ diễn ra từ ngày 2 đến 13-2 (tức từ 15 đến 26 tháng chạp năm Ất Tỵ) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP Hà Nội), được kỳ vọng trở thành điểm nhấn sôi động của thị trường tiêu dùng dịp cận Tết.

Đủ loại đặc sản vùng miền

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Hội chợ Mùa xuân 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn mang ý nghĩa khởi động cho một năm mới. Theo Thủ tướng, đây sẽ là "bước chạy đà" góp phần làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, tạo "xung lực" mới khơi dậy tinh thần lao động, sản xuất - kinh doanh, đồng thời đóng vai trò như một "đòn bẩy" chiến lược thúc đẩy tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.

Với quy mô 3.000 gian hàng, hội chợ thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước tham gia, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan, mua sắm. Các ngành hàng trưng bày khá đa dạng - từ nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ đến quà tặng, mỹ thuật ứng dụng và các sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Hội chợ Mùa xuân năm 2026

Tại khu gian hàng nông sản, ông Hứa Văn Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Chè La Bằng (Thái Nguyên), cho biết hội chợ là cơ hội để HTX tìm kiếm thêm khách hàng, đối tác, đặc biệt là mở rộng kênh xuất khẩu. Điểm nhấn của HTX là trà Đông Chí - dòng trà chỉ được thu hái duy nhất vào ngày tiết đông chí, nên có hương cốm đặc trưng, vị thanh dịu và mùi thơm riêng biệt, khác hẳn các dòng trà thông thường.

Tại khu vực quà tặng, mỹ thuật ứng dụng, các sản phẩm linh vật năm mới của CA Décor đã được trưng bày hoàn chỉnh. "Ngay trước khi hội chợ chính thức khai mạc, riêng dòng linh vật ngựa "mã đáo kim tiền", chúng tôi đã bán khoảng 500 sản phẩm. Điều này cho thấy nhu cầu quà Tết mang yếu tố văn hóa, được đầu tư thiết kế bài bản vẫn rất lớn" - ông Nghiêm Hồng Linh, đại diện Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Quà tặng CA Décor, cho biết.

"Tuyên chiến" với hàng không rõ xuất xứ

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) cho biết với chủ đề "Xuân sắc phương Nam - Tiên phong vững bước", không gian triển lãm của TP HCM có tổng diện tích hơn 3.382 m², quy tụ gần 80 DN tiêu biểu, trưng bày hơn 300 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, qua đó phản ánh sức sống, khát vọng phát triển của TP HCM, khẳng định vai trò đô thị đầu tàu năng động, hội nhập, hướng tới mục tiêu đô thị thông minh, bền vững và giàu bản sắc. Bên cạnh đó, khu trưng bày khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giới thiệu các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, chính quyền số và hệ sinh thái drone tiên tiến của các đơn vị thuộc Khu Công nghệ cao TP HCM. Khách tham quan còn được trải nghiệm tinh hoa làng nghề qua các hoạt động như làm gốm Bình Dương, đan thắt lá dừa, viết thư pháp ngày xuân và tìm hiểu nghệ thuật chưng bày mâm ngũ quả Nam Bộ.

Cùng với TP HCM, Đồng Nai cũng có gần 30 DN tham gia hội chợ, đưa ra khoảng 20 tấn hàng hóa, chủ yếu là nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP (chương trình "Mỗi xã một sản phẩm") và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh kỳ vọng hội chợ sẽ giúp DN mở rộng thị trường trong bối cảnh sức mua dịp cận Tết được dự báo tăng cao. Để tránh tình trạng thiếu hàng, trung tâm đã chủ động xây dựng các phương án vận chuyển linh hoạt, sẵn sàng bổ sung hàng hóa kịp thời khi nhu cầu tăng vượt dự kiến.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh hội chợ là nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí "6 nhất": tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. "Là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và kiên quyết "tuyên chiến" trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ" - Thủ tướng yêu cầu.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp. Bởi lẽ, hội chợ lần này là "bước đệm" chiến lược để chuẩn bị mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa thương hiệu hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một chỉ dấu uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động đổi mới tư duy từ "trưng bày hàng hóa" sang "quảng bá giá trị" Việt Nam. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối cung - cầu, quảng bá đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP…, đưa thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa xuân, chiều 2-2, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Thương mại điện tử (TMĐT) 2026 với chủ đề "Nâng cao năng lực quản lý và định hướng chiến lược phát triển bền vững". Theo ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương, TMĐT thời gian qua duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 25%/năm; năm 2025, quy mô bán lẻ ước đạt 31 tỉ USD, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa, với khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. 2026 được xác định là năm bản lề khi Luật TMĐT bước vào giai đoạn thực thi, đồng thời triển khai kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững. Theo đó, ông nhấn mạnh yêu cầu cần củng cố năng lực thực thi tại cơ sở, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ DN tuân thủ quy định, làm rõ trách nhiệm của nền tảng, người bán và cơ chế phối hợp trong xử lý vi phạm.



