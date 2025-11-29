HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bước ngoặt kết nối vùng của TP HCM

NGỌC QUÝ - QUỐC ANH - SƠN NHUNG

TP HCM chuẩn bị khởi công 3 dự án chiến lược: Cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Thủ Thiêm 4.

Đây không chỉ là những cây cầu nối bờ mà còn là bước dịch chuyển chiến lược của thành phố, hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và đô thị ven biển

Ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ TP HCM khiến người dân mệt mỏi, hy vọng dồn vào các dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2. Trong đó, cầu Cần Giờ và Phú Mỹ 2 dự kiến khởi công ngày 15-1-2026.

Khi giao thông quá tải chờ đột phát

Chiều 28-11, những cơn gió mát cùng nắng vàng cuối ngày hắt xuống tuyến đường dẫn vào cầu Phú Mỹ, nhưng không làm dịu bức tranh giao thông hỗn loạn. Dòng xe container nặng nhọc nhích từng chút, xe máy chật vật len lỏi qua các khe hở nhỏ, còi xe vang inh ỏi, khói bụi mù mịt. Anh Vũ Văn Minh (SN 1993), tài xế xe tải, thở dài: "Mỗi ngày đi làm, tôi mất thêm gần một giờ chỉ để qua đoạn này. Chỉ cần một va chạm nhỏ là cả khu vực tê liệt, không chỉ trên cầu mà kéo dài cả đường Võ Chí Công".

Đây là tuyến đường huyết mạch nối TP Thủ Đức cũ với quận 7 cũ, nhưng tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên, khiến giao thông trở thành một thử thách hằng ngày. Trung bình, những tài xế xe tải, xe container phải tính thêm 1-2 giờ cho mỗi chuyến đi, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình giao hàng và chi phí vận tải.

Cách đó khoảng 10 km, phà Bình Khánh vẫn là điểm trung chuyển quan trọng cho hàng ngàn người dân Cần Giờ và lao động các khu công nghiệp lân cận. Dù lịch phà đã được tăng cường, cảnh tượng kẹt xe vào giờ cao điểm vẫn không thay đổi. Những hàng ô tô, xe tải kéo dài hàng trăm mét, xe máy chen lấn quanh các khe hở, tạo ra âm thanh hỗn loạn cùng mùi xăng dầu đặc trưng.

Mệt mỏi chen chân trong dòng xe cộ, chị Lê Thị Thu (SN 1990), công nhân khu chế xuất Tân Thuận, chia sẻ: "Mỗi ngày đi làm như cực hình. Có hôm về nhà mệt lả, phải nhờ đồng nghiệp cho ngủ nhờ. Mong cầu Cần Giờ sớm hoàn thành, đi lại mới dễ dàng hơn".

Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, người dân và doanh nghiệp đặt hy vọng vào các dự án giao thông sắp khởi công.

Bước ngoặt kết nối vùng của TP HCM - Ảnh 1.

Khu vực cầu Phú Mỹ và đường dẫn lên cầu thường xuyên ùn ứẢnh: NGỌC QUÝ

Cần giờ trỗi dậy với hạ tầng lớn

Ngày 28-11, UBND TP HCM công bố kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về việc tập trung vào tiến độ nghiên cứu đầu tư 3 dự án giao thông nhóm A gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2. Cuộc họp có sự tham dự của các sở, ngành và đại diện Masterise Group.

Theo kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 2 phương án đầu tư cầu Cần Giờ và gửi Sở Tài chính. Phương án đầu tư công phải bảo đảm điều kiện trình HĐND TP HCM xem xét chủ trương tại kỳ họp tháng 12-2025, đồng thời xây dựng mốc tiến độ cụ thể. Trong khi đó, phương án PPP, dựa trên đề xuất của Masterise Group, cần bảo đảm mốc khởi công dự kiến 15-1-2026. Sở Tài chính được giao phối hợp, chuẩn bị báo cáo và thực hiện các nội dung liên quan.

Với dự án cầu Thủ Thiêm 4, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng và có báo cáo cụ thể tại cuộc họp sắp tới. Sở Xây dựng phải trình bày kế hoạch chi tiết triển khai dự án theo phương thức PPP.

Đối với cầu Phú Mỹ 2, Phó Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo Sở Tài chính làm việc trực tiếp với Masterise Group nhằm rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm khởi công vào ngày 15-1-2026, phục vụ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp như Trungnam Group, Masterise Group và Thaigroup đề xuất tham gia dự án cầu Cần Giờ theo hình thức BT hoặc PPP.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.087 tỉ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km. Cầu Cần Giờ cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu vượt biển và khu đô thị du lịch lấn biển tại Cần Giờ do Vingroup làm chủ đầu tư, sẽ mở khóa không gian phát triển mới cho TP HCM. Hạ tầng đồng bộ giúp rút ngắn kết nối, giảm tải nội đô, tạo động lực hình thành cực tăng trưởng hướng biển. Đây sẽ là cú hích quan trọng để TP HCM đa dạng hóa mô hình tăng trưởng và nâng tầm vị thế kinh tế biển.

Phá điểm nghẽn logistics cho TP HCM

Theo đại diện Hiệp hội Container giao nhận tại cảng Cát Lái, tình trạng ùn tắc tại khu vực cầu Phú Mỹ đã khiến nhiều doanh nghiệp e ngại trong việc đưa hàng về các cảng Hiệp Phước và cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) do chi phí vận hành - nhất là thời gian chờ đợi - bị đội lên đáng kể. Hệ quả là cảng Cát Lái phải tìm nhiều phương án để xử lý lượng hàng hóa dồn về, trong khi nỗ lực phân luồng hàng về cảng Hiệp Phước và cảng SPCT nhằm giảm tải cho Cát Lái gặp nhiều khó khăn.

Việc đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể lượng xe container từ khu vực Miền Tây đổ về cảng Cát Lái, từ đó giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí. Hơn nữa, cầu Phú Mỹ 2 còn giúp giảm áp lực giao thông từ các cảng ở KCX Tân Thuận đi khu vực trung tâm TP HCM - một điểm nghẽn giao thông lớn diễn ra quanh năm.

"Việc đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 không chỉ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông mà còn giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường TP HCM" - đại diện Hiệp hội Container giao nhận tại cảng Cát Lái nhìn nhận.

Trong khi cầu Phú Mỹ 2 giải quyết vấn đề khối lượng, cầu Thủ Thiêm 4 lại mang ý nghĩa quan trọng trong việc tối ưu hóa tốc độ và giá trị của chuỗi cung ứng. Cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ giảm ùn tắc khu vực nội đô mà còn sẽ chia sẻ áp lực giao thông từ các tỉnh Miền Tây, đặc biệt là hướng khu đô thị Phú Mỹ Hưng đi vào trung tâm TP HCM.

Việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm như cầu Phú Mỹ 2 và cầu Thủ Thiêm 4 đang được giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp logistics xem là giải pháp "phá vỡ điểm nghẽn" mang tính chiến lược, không chỉ cho riêng TP HCM mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường:

Thúc đẩy phát triển đô thị bền vững

Các dự án cầu trọng điểm như Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2 không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà còn tác động mạnh mẽ tới định hướng phát triển đô thị và kinh tế vùng ven TP HCM. Trong đó, cầu Cần Giờ được đánh giá là dự án chiến lược, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố và khu vực Cần Giờ, thay thế phần lớn nhu cầu vận tải đang phụ thuộc vào phà Bình Khánh.

Cầu Cần Giờ được kỳ vọng kích thích thị trường bất động sản tại các khu đô thị lấn biển, đồng thời tạo tiền đề phát triển các khu đô thị sinh thái và dự án kinh tế ven biển.

Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành hành lang giao thông mới, thúc đẩy phát triển các khu đô thị lân cận khu vực phía Nam TP HCM.

Có thể nói, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ giải quyết vấn đề giao thông trước mắt mà còn là động lực thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, hỗ trợ du lịch, kinh tế và dịch vụ thương mại. Khi kết hợp với các tuyến đường cao tốc, metro và hệ thống giao thông công cộng, các cây cầu này sẽ góp phần tạo nên một mạng lưới vận tải đồng bộ, hiện đại, giảm ùn tắc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP HCM trong dài hạn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo