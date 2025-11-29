Bước ngoặt kết nối vùng của TP HCM

Đây không chỉ là những cây cầu nối bờ mà còn là bước dịch chuyển chiến lược của thành phố, hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và đô thị ven biển

Ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ TP HCM khiến người dân mệt mỏi, hy vọng dồn vào các dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2. Trong đó, cầu Cần Giờ và Phú Mỹ 2 dự kiến khởi công ngày 15-1-2026.

Khi giao thông quá tải chờ đột phát

Chiều 28-11, những cơn gió mát cùng nắng vàng cuối ngày hắt xuống tuyến đường dẫn vào cầu Phú Mỹ, nhưng không làm dịu bức tranh giao thông hỗn loạn. Dòng xe container nặng nhọc nhích từng chút, xe máy chật vật len lỏi qua các khe hở nhỏ, còi xe vang inh ỏi, khói bụi mù mịt. Anh Vũ Văn Minh (SN 1993), tài xế xe tải, thở dài: "Mỗi ngày đi làm, tôi mất thêm gần một giờ chỉ để qua đoạn này. Chỉ cần một va chạm nhỏ là cả khu vực tê liệt, không chỉ trên cầu mà kéo dài cả đường Võ Chí Công".

Đây là tuyến đường huyết mạch nối TP Thủ Đức cũ với quận 7 cũ, nhưng tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên, khiến giao thông trở thành một thử thách hằng ngày. Trung bình, những tài xế xe tải, xe container phải tính thêm 1-2 giờ cho mỗi chuyến đi, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình giao hàng và chi phí vận tải.

Cách đó khoảng 10 km, phà Bình Khánh vẫn là điểm trung chuyển quan trọng cho hàng ngàn người dân Cần Giờ và lao động các khu công nghiệp lân cận. Dù lịch phà đã được tăng cường, cảnh tượng kẹt xe vào giờ cao điểm vẫn không thay đổi. Những hàng ô tô, xe tải kéo dài hàng trăm mét, xe máy chen lấn quanh các khe hở, tạo ra âm thanh hỗn loạn cùng mùi xăng dầu đặc trưng.

Mệt mỏi chen chân trong dòng xe cộ, chị Lê Thị Thu (SN 1990), công nhân khu chế xuất Tân Thuận, chia sẻ: "Mỗi ngày đi làm như cực hình. Có hôm về nhà mệt lả, phải nhờ đồng nghiệp cho ngủ nhờ. Mong cầu Cần Giờ sớm hoàn thành, đi lại mới dễ dàng hơn".

Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, người dân và doanh nghiệp đặt hy vọng vào các dự án giao thông sắp khởi công.

Khu vực cầu Phú Mỹ và đường dẫn lên cầu thường xuyên ùn ứẢnh: NGỌC QUÝ

Cần giờ trỗi dậy với hạ tầng lớn

Ngày 28-11, UBND TP HCM công bố kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về việc tập trung vào tiến độ nghiên cứu đầu tư 3 dự án giao thông nhóm A gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2. Cuộc họp có sự tham dự của các sở, ngành và đại diện Masterise Group.

Theo kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 2 phương án đầu tư cầu Cần Giờ và gửi Sở Tài chính. Phương án đầu tư công phải bảo đảm điều kiện trình HĐND TP HCM xem xét chủ trương tại kỳ họp tháng 12-2025, đồng thời xây dựng mốc tiến độ cụ thể. Trong khi đó, phương án PPP, dựa trên đề xuất của Masterise Group, cần bảo đảm mốc khởi công dự kiến 15-1-2026. Sở Tài chính được giao phối hợp, chuẩn bị báo cáo và thực hiện các nội dung liên quan.

Với dự án cầu Thủ Thiêm 4, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng và có báo cáo cụ thể tại cuộc họp sắp tới. Sở Xây dựng phải trình bày kế hoạch chi tiết triển khai dự án theo phương thức PPP.

Đối với cầu Phú Mỹ 2, Phó Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo Sở Tài chính làm việc trực tiếp với Masterise Group nhằm rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm khởi công vào ngày 15-1-2026, phục vụ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp như Trungnam Group, Masterise Group và Thaigroup đề xuất tham gia dự án cầu Cần Giờ theo hình thức BT hoặc PPP.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.087 tỉ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km. Cầu Cần Giờ cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu vượt biển và khu đô thị du lịch lấn biển tại Cần Giờ do Vingroup làm chủ đầu tư, sẽ mở khóa không gian phát triển mới cho TP HCM. Hạ tầng đồng bộ giúp rút ngắn kết nối, giảm tải nội đô, tạo động lực hình thành cực tăng trưởng hướng biển. Đây sẽ là cú hích quan trọng để TP HCM đa dạng hóa mô hình tăng trưởng và nâng tầm vị thế kinh tế biển.

Phá điểm nghẽn logistics cho TP HCM

Theo đại diện Hiệp hội Container giao nhận tại cảng Cát Lái, tình trạng ùn tắc tại khu vực cầu Phú Mỹ đã khiến nhiều doanh nghiệp e ngại trong việc đưa hàng về các cảng Hiệp Phước và cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) do chi phí vận hành - nhất là thời gian chờ đợi - bị đội lên đáng kể. Hệ quả là cảng Cát Lái phải tìm nhiều phương án để xử lý lượng hàng hóa dồn về, trong khi nỗ lực phân luồng hàng về cảng Hiệp Phước và cảng SPCT nhằm giảm tải cho Cát Lái gặp nhiều khó khăn.

Việc đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể lượng xe container từ khu vực Miền Tây đổ về cảng Cát Lái, từ đó giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí. Hơn nữa, cầu Phú Mỹ 2 còn giúp giảm áp lực giao thông từ các cảng ở KCX Tân Thuận đi khu vực trung tâm TP HCM - một điểm nghẽn giao thông lớn diễn ra quanh năm.

"Việc đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 không chỉ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông mà còn giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường TP HCM" - đại diện Hiệp hội Container giao nhận tại cảng Cát Lái nhìn nhận.

Trong khi cầu Phú Mỹ 2 giải quyết vấn đề khối lượng, cầu Thủ Thiêm 4 lại mang ý nghĩa quan trọng trong việc tối ưu hóa tốc độ và giá trị của chuỗi cung ứng. Cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ giảm ùn tắc khu vực nội đô mà còn sẽ chia sẻ áp lực giao thông từ các tỉnh Miền Tây, đặc biệt là hướng khu đô thị Phú Mỹ Hưng đi vào trung tâm TP HCM.

Việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm như cầu Phú Mỹ 2 và cầu Thủ Thiêm 4 đang được giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp logistics xem là giải pháp "phá vỡ điểm nghẽn" mang tính chiến lược, không chỉ cho riêng TP HCM mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường: Thúc đẩy phát triển đô thị bền vững Các dự án cầu trọng điểm như Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2 không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà còn tác động mạnh mẽ tới định hướng phát triển đô thị và kinh tế vùng ven TP HCM. Trong đó, cầu Cần Giờ được đánh giá là dự án chiến lược, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố và khu vực Cần Giờ, thay thế phần lớn nhu cầu vận tải đang phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Cầu Cần Giờ được kỳ vọng kích thích thị trường bất động sản tại các khu đô thị lấn biển, đồng thời tạo tiền đề phát triển các khu đô thị sinh thái và dự án kinh tế ven biển. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành hành lang giao thông mới, thúc đẩy phát triển các khu đô thị lân cận khu vực phía Nam TP HCM. Có thể nói, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ giải quyết vấn đề giao thông trước mắt mà còn là động lực thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, hỗ trợ du lịch, kinh tế và dịch vụ thương mại. Khi kết hợp với các tuyến đường cao tốc, metro và hệ thống giao thông công cộng, các cây cầu này sẽ góp phần tạo nên một mạng lưới vận tải đồng bộ, hiện đại, giảm ùn tắc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP HCM trong dài hạn.



