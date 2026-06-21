Bước ngoặt lịch sử của báo chí TP HCM

Ngày 20-6, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình (PT-TH) TP HCM.

3 báo - đài, 1 trung tâm và 4 phòng chức năng

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Thái Thị Bích Liên đã công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM.

Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP HCM, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí, các quy định pháp luật có liên quan và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và giải thể, kết thúc hoạt động 11 cơ quan báo chí thành phố. Trong đó, 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động gồm các báo: Người Lao Động, Phụ Nữ TP HCM, Pháp Luật TP HCM, các tạp chí: Giáo dục TP HCM, Du lịch TP HCM, Doanh nhân Sài Gòn, Kinh tế Sài Gòn, Khoa học Phổ thông. Ba cơ quan báo chí tổ chức lại gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Đài PT-TH TP HCM. Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng (Văn phòng; Phòng Thư ký - Biên tập; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Chuyển đổi số; Phòng Kế hoạch - Đầu tư); 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; 3 cơ quan báo chí (Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài PT-TH TP HCM).

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng, giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc gồm: ông Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định; ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài PT-TH TP HCM, thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định; ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định bổ nhiệm Hội đồng Biên tập (HĐBT) Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM. Cụ thể, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Chủ tịch HĐBT, giao phụ trách điều hành HĐBT cho đến khi có nhân sự Chủ tịch HĐBT. Các ông Cao Anh Minh, Trần Xuân Toàn, Tô Đình Tuân giữ chức Phó Chủ tịch HĐBT. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM - trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP HCM Ảnh: NGUYỄN Tùng

Tinh gọn để phát triển

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM Lê Văn Minh cho biết việc Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM được thành lập và ra mắt là sự kiện quan trọng, mang dấu ấn đặc biệt của báo chí TP HCM nhân kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, HĐBT Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM, ông Lê Văn Minh trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho đội ngũ tiên phong ở cơ quan báo chí chủ lực truyền thông đa phương tiện của thành phố. "Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, sớm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, đi vào hoạt động nghiêm túc đúng theo quy định, đúng tôn chỉ, mục đích" - ông Lê Văn Minh cam kết. Đồng thời, khẳng định Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài PT-TH TP HCM sẽ đầu tư nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các chương trình, có nhiều nội dung, những chuyên đề hay, ấn tượng, tạo được sự quan tâm theo dõi, thụ hưởng của đông đảo bạn đọc, người dân TP HCM và cả nước. Ông Lê Văn Minh chia sẻ những người làm báo của TP HCM hãy bắt đầu "trang nhật ký làm báo" của mình trong chặng đường mới vào ngày 2-7-2026, ngày mà báo chí thành phố hòa chung niềm vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển báo chí. Ông Lê Quốc Phong cho biết trước yêu cầu tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực theo chủ trương của Trung ương, báo chí thành phố cần sự chuyển động để đáp ứng vai trò định hướng, dẫn dắt trong thời đại truyền thông số. Thành ủy TP HCM đã xây dựng đề án và ban hành quyết định thành lập Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM. Việc sắp xếp này là một cơ hội lịch sử để bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và hiện đại hơn, bảo đảm xứng tầm với vị thế của một đô thị đặc biệt.

"Thực hiện chủ trương quy hoạch sắp xếp lại hệ thống báo chí, một số cơ quan báo chí thành phố khép lại sứ mệnh lịch sử của mình. Chúng ta đều hiểu rằng đằng sau một manchette báo, một logo đài hay một tên gọi cơ quan là mồ hôi, nước mắt, là tuổi thanh xuân và tâm huyết của nhiều thế hệ những người cầm bút, cầm máy. Từng bài viết, từng bản tin, từng thước phim đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc đến người dân thành phố và cả nước, đóng một phần quan trọng trong quá trình phát triển của TP HCM trong suốt thời gian qua" - ông Lê Quốc Phong phát biểu.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thực hiện sắp xếp.

Để cơ quan báo chí mới nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, ông Lê Quốc Phong đề nghị lãnh đạo Cơ quan Báo và PT-TH TP HCM, các cơ quan báo chí trực thuộc cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, biên tập viên, phóng viên tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, không để gián đoạn, ngưng trệ, bỏ trống trận địa thông tin. Tổ chức tuyên truyền trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Nhanh chóng triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất trên tất cả các nền tảng, thể hiện rõ nét tầm nhìn và sứ mệnh mới của cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Đồng thời, kiên định tôn chỉ mục đích, giữ vững vai trò định hướng tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, là công cụ sắc bén trong truyền thông chính sách, lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội trước các luồng thông tin phức tạp trên không gian mạng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM yêu cầu mỗi tác phẩm báo chí cần đi trước một bước, dự báo vấn đề, đề xuất giải pháp chính sách khả thi, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần dấn thân, sáng tạo của người dân, đóng góp trí tuệ xây dựng, phát triển TP HCM. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và đa năng.

Từ ngày 2-7-2026, ra mắt ấn phẩm, giao diện mới Thời điểm dừng xuất bản các ấn phẩm của các cơ quan báo chí giải thể, kết thúc hoạt động là ngày 30-6. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Đài PT-TH TP HCM tiếp tục hoạt động bình thường đến hết ngày 1-7. Thời điểm xuất bản bản in số đầu tiên của Báo Sài Gòn Giải Phóng mới, ra mắt giao diện mới trên các nền tảng số của Báo Sài Gòn Giải Phóng mới và Báo điện tử Tuổi Trẻ mới; các chương trình, sản phẩm PT-TH của Đài PT-TH TP HCM mới vào ngày 2-7, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.



