Sức khỏe

Bước tiến trong điều trị ung thư dạ dày với sinh học phân tử và liệu pháp miễn dịch

Chí Lâm

Ung thư dạ dày vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người mỗi năm

Nhân Tháng nâng cao nhận thức về ung thư dạ dày, MSD Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Tái định nghĩa sống còn trong kỷ nguyên cá thể hóa điều trị ung thư dạ dày với liệu pháp miễn dịch" tại TP HCM và Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia đầu ngành cùng hai diễn giả quốc tế, nhằm cập nhật tiến bộ mới nhất về cá thể hóa điều trị, chiến lược đang thay đổi cách tiếp cận quản lý ung thư dạ dày trên thế giới.

Với thông điệp "Giải mã bộ đôi - Mở lối sống còn", hội thảo làm nổi bật vai trò của HER2 và PD-L1 từ chẩn đoán, xét nghiệm, giải phẫu bệnh đến ứng dụng trong cá thể hóa điều trị ung thư dạ dày. Mô hình "cặp đôi chuyên môn", sự hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ điều trị và bác sĩ giải phẫu bệnh, đảm bảo chất lượng mẫu, độ chính xác xét nghiệm và lựa chọn phác đồ tối ưu cho từng bệnh nhân. Trên hành trình này, bác sĩ và bệnh nhân cũng sát cánh bên nhau, cùng nuôi dưỡng hy vọng về nhiều ngày mai tươi sáng.

Bước tiến trong điều trị ung thư dạ dày với sinh học phân tử và liệu pháp miễn dịch - Ảnh 1.

Với thông điệp "Giải mã bộ đôi - Mở lối sống còn", hội thảo làm nổi bật vai trò của HER2 và PD-L1 từ chẩn đoán, xét nghiệm, giải phẫu bệnh đến ứng dụng trong cá thể hóa điều trị ung thư dạ dày

Theo GLOBOCAN 2022, toàn cầu có gần 969.000 ca mắc mới ung thư dạ dày, trong đó Việt Nam ghi nhận khoảng 16.277 ca mắc mới và 13.264 ca tử vong mỗi năm. Các con số này cho thấy gánh nặng bệnh tật đặc biệt lớn. Việc tăng cường hiểu biết về dấu hiệu, yếu tố nguy cơ và tầm quan trọng của chẩn đoán sớm chính là nền tảng để cải thiện kết quả điều trị.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ rệt. Một số dấu hiệu cảnh báo bao gồm: đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, đầy bụng, ợ chua, buồn nôn, nôn ra máu, sụt cân và đi ngoài phân đen. Khi bệnh tiến triển sang giai đoạn tiến xa, khối u có thể lan rộng, xâm lấn các cơ quan lân cận, gây đau dữ dội, khó nuốt, suy dinh dưỡng, phù nề, tích tụ dịch ổ bụng và chức năng cơ thể suy giảm nghiêm trọng.

Tại hội thảo, TS BS Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y khoa MSD Việt Nam, chia sẻ: "Ung thư vẫn là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất toàn cầu. Trong gần một thập kỷ qua, liệu pháp miễn dịch của MSD đã mở ra hy vọng sống còn chất lượng cho hàng triệu bệnh nhân. Hội thảo này tiếp nối cam kết lâu dài của MSD Việt Nam, đồng hành cùng ngành y tế trong gần 30 năm qua, mang đến góc nhìn đa chiều và kinh nghiệm thực hành quý giá. Chúng tôi tin rằng, mỗi bệnh nhân ung thư xứng đáng có nhiều lựa chọn điều trị hơn, để nâng cao cả cơ hội sống và chất lượng cuộc sống".

img

TS BS Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y Khoa MSD Việt Nam chia sẻ về hành trình 10 năm liệu pháp miễn dịch của MSD đã mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư

Hiện nay, các tiến bộ trong điều trị ung thư - như liệu pháp miễn dịch ung thư và nhóm thuốc nhắm đích HER2 - đã mở rộng cơ hội điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt với bệnh nhân giai đoạn tiến xa. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu, phòng ngừa hợp lý, tầm soát định kỳ và ứng dụng các tiến bộ y học dựa trên bằng chứng là các yếu tố then chốt. Những chiến lược này không chỉ giúp nâng cao cơ hội điều trị thành công mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.

