Bước vững chắc vào kỷ nguyên mới

Ngày 13-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến năm 2030: GDP bình quân tăng 10%/năm

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo, ngay sau khi Đảng bộ Chính phủ được thành lập, Đảng ủy Chính phủ đã thực hiện cuộc "cách mạng" về sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm đồng bộ, thông suốt, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân.

Sau sắp xếp, Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua sắp xếp bộ máy, đã tinh giản 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỉ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội.

Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu, đặc biệt hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội. Quy mô GDP tăng từ 346 tỉ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỉ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng trên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành 3.200 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000 km) và 1.700 km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra); cơ bản hoàn thành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm về hạ tầng, công nghệ thông tin và năng lượng…

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Ảnh: NHẬT BẮC

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Chính phủ xác định: Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, đứng thứ 3 trong ASEAN. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ cao; bảo đảm các cân đối lớn. Trong đó, về kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100 km) và TP HCM (100 km)… Xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương tiềm năng. Xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở cả đô thị và nông thôn, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP HCM.

"Thanh toán" ô nhiễm, ngập lụt

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. "Đây là nền tảng, động lực mới để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới" - Tổng Bí thư nhìn nhận.

Bên cạnh kết quả tích cực, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ. Trong những tồn tại đó, ngoài vấn đề kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, thể chế pháp luật còn nhiều vướng mắc, báo cáo của Chính phủ đề cập đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhiều vấn đề xã hội bức xúc như ngập úng, ùn tắc, an toàn giao thông, môi trường… chưa được giải quyết căn cơ.

Liên quan tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng và ùn tắc giao thông tồn tại nhiều năm qua, đặc biệt ở các thành phố lớn, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội, TP HCM phải tập trung trong nhiệm kỳ này "thanh toán" dứt điểm.

Về những thiệt hại do thiên tai, Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá hiệu quả của công tác phòng mưa bão và xác định những vấn đề phải đổi mới. "Bão không thể tránh được nhưng chúng ta phải chủ động. Cầu cống, đê sông, đê biển,… năm nào cũng phải làm, nhưng không thể chỉ là những bao cát, vì một cơn bão thôi là làm lại từ đầu" - Tổng Bí thư nêu rõ và đề nghị phải có những tính toán về quy mô, tính kiên cố, nhất là ở những vùng năm nào cũng có bão lũ.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Đại hội thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền. Tổng Bí thư lưu ý đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được hoàn thành càng sớm càng tốt để "chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới".

Xây dựng Chính phủ liêm chính Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra 3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm đối với Đảng bộ Chính phủ. 3 yêu cầu: 1. Thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. 2. Nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất. 3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "có tài, có tầm, có tâm"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn". Có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung; không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành "nơi trú ẩn an toàn" cho những người yếu kém, ngại va chạm. 5 công tác trọng tâm: 1. Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm "không có vùng tối, vùng xám", "khoảng trống, điểm mờ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân"... 2. Tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, bảo đảm phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính… 3. Chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược (giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị); nghiên cứu và triển khai các chương trình khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm nhằm mở ra những cơ hội phát triển kinh tế mới… Thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục - đào tạo là "quốc sách hàng đầu"; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở tất cả các cấp học. 4. Phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng xã hội văn minh, đoàn kết, tiến bộ… 5. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.



