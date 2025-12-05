BV Tâm Anh làm chủ phẫu thuật robot đỉnh cao - người bệnh không cần ra nước ngoài điều trị đắt đỏ

Ngày 4-12, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã được Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Device Technologies) trao Chứng nhận kỷ lục và trung tâm phẫu thuật xuất sắc, chỉ sau 7 tháng kể từ ngày Bộ Y tế phê duyệt cho bệnh viện thực hiện 59 danh mục phẫu thuật Robot trong nhiều lĩnh vực, như Tiết niệu, Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Sản Phụ khoa… Thành công này có được từ sự đầu tư chiến lược cho các thiết bị công nghệ cao cấp và quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, đạt chứng chỉ quốc tế về phẫu thuật robot thế hệ mới.

Robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu thế giới, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh phức tạp, trong đó có các bệnh ung thư đường tiêu hóa, gan mật tụy, tiết niệu, phụ khoa, ung thư phổi…

BVĐK Tâm Anh TP HCM trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên cả nước làm chủ công nghệ phẫu thuật đa chuyên khoa với Robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, giúp người dân Việt Nam tiếp cận công nghệ y tế hàng đầu thế giới với chi phí điều trị thấp hơn nước ngoài.

Hệ thống Robot Da Vinci Xi có nhiều cải tiến, sở hữu công nghệ vượt trội so với các phiên bản trước (như Standard, S và Si), bao gồm khả năng tiếp cận đa vùng phẫu thuật mà không cần di chuyển robot hay thay đổi vị trí người bệnh nhờ bàn mổ tích hợp chuyển động và các phần mềm hiện đại hỗ trợ tối đa về các thao tác tinh vi cho bác sĩ nhằm tăng tối đa hiệu quả và độ an toàn. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Cụ thể, hiện chi phí phẫu thuật Robot Da Vinci Xi tại Mỹ dao động 15.000 - 22.000 USD, tại Thái Lan khoảng 10.000 USD, tại Singapore từ 22.000 - 60.000 USD. Tại Việt Nam, người bệnh chỉ chi trả khoảng 5.000 - 7.000 USD (120 triệu - 180 triệu) đã bao gồm chi phí nội trú. Mức phí này chỉ bằng 30% phí phẫu thuật tại nước ngoài cùng công nghệ, nhưng vẫn đảm bảo quy trình và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật được đào tạo chính quy, đạt chứng chỉ phẫu thuật robot quốc tế, quy trình chăm sóc toàn diện…

Được bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật bằng Robot Da Vinci Xi, ông Trân đã đạp xe tập luyện thể lực trở lại. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Một trong những người bệnh đầu tiên được "hưởng lợi" từ công nghệ này tại BVĐK Tâm Anh là ông Trân (75 tuổi, Hậu Giang cũ). Ông được phẫu thuật ung thư thận bằng Robot Da Vinci Xi. Mặc dù ca mổ phức tạp, do u nằm ở vị trí hiểm, sát tĩnh mạch thận, dễ gây chảy máu và tổn thương mô lành, người bệnh có tiền sử phẫu thuật nhiều lần, ổ bụng dính nặng; đặc biệt dị dạng ruột xoay bất toàn, với toàn bộ ruột nằm phía trên gan, che phủ đến cơ hoành nhưng robot thế hệ mới với khoảng cách giữa các cánh tay chỉ 6 cm, nhỏ hơn 2 cm so với trước đây, giúp thao tác trong vùng mổ hẹp chính xác. Sau một giờ phẫu thuật, khối u được cắt trọn, bảo tồn tối đa chức năng thận.

Chỉ một ngày sau, ông Trân đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, với vết mổ nhỏ, ít đau. Vài ngày sau phẫu thuật, ông Trân đã đi xe đạp tập luyện thể lực trở lại.

Nhiều bệnh nhân có bệnh nền phức tạp được êkip bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật thành công với Robot Da Vinci Xi. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tương tự, bà Vinh (67 tuổi, ở TP HCM), cũng "thoát cửa tử" nhờ cuộc mổ khẩn ung thư thận vỡ đang xuất huyết được hỗ trợ bởi Robot Da Vinci Xi. Chỉ trong 45 phút, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP HCM đã điều khiển cánh tay thanh mảnh của Robot Da Vinci Xi, tiến vào vùng mổ sâu, hẹp, nhanh chóng tìm thấy khối u thận đang xuất huyết, dùng dụng cụ cắt u và cầm máu cho người bệnh thành công.

Theo PGS Vũ Lê Chuyên, Da Vinci Xi đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, góp phần đưa y học Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Sắp tới, bệnh viện sẽ đầu tư thêm Robot Da Vinci Xi nhằm đáp ứng cả bệnh nhân trong và ngoài nước đến Việt Nam điều trị.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết, nhu cầu, sự mong mỏi của người dân Việt Nam được tiếp cận y tế chất lượng cao, đặc biệt là phẫu thuật robot là rất lớn bởi hiệu quả và độ an toàn vượt trội đã được chứng minh ở 120 loại phẫu thuật. Bệnh viện đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống trang thiết bị cũng như đào tạo đội ngũ nhân lực để triển khai các kỹ thuật cao phục vụ người bệnh.