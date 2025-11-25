BV Tâm Anh sẽ xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B

Đây là dự án nghiên cứu về viêm gan D có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam - mang tên HEP-D do Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ) phối hợp thực hiện.

Nghiên cứu HEP-D nhằm đánh giá tỉ lệ nhiễm viêm gan siêu vi D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan siêu vi B trên toàn quốc, không chỉ giúp những người bệnh đồng mắc viêm gan B - D thêm cơ hội phát hiện sớm, chủ động phòng ngừa diễn tiến nhanh đến xơ gan - ung thư gan (vốn nguy cơ tăng gấp 2-3 lần so với người chỉ mắc mỗi viêm gan B), mà còn còn đặt nền móng cho các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra phác đồ, thuốc điều trị viêm gan D trong tương lai gần.

Trung tâm Xét nghiệm BVĐK Tâm Anh trang bị hệ thống BioDot (Mỹ) thực hiện kỹ thuật Q-MAC giúp tìm kháng thể virus viêm gan D, tác nhân có thể gây ung thư gan. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết, nghiên cứu HEP-D sẽ thu nhận bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không. Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, bệnh nhân có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường.

Giáo sư Harry B. Greenberg, Cố vấn Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (áo xanh) thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm BVĐK Tâm Anh TP HCM hồi tháng 12-2023. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Xét nghiệm viêm gan D hiện nay đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn các xét nghiệm viêm gan B thông thường. Do đó, bác sĩ Trí cho biết, ngay sau khi ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm viêm gan siêu vi D chuyên dụng hiện đại trị giá hàng chục tỉ đồng phục vụ cho nghiên cứu này.

Trung tâm Xét nghiệm BVĐK Tâm Anh trang bị hệ thống máy tự động cho các xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch, huyết học, vi sinh, sinh học phân tử cơ bản và chuyên sâu, hiện đại… Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Các chuyên gia của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford đã trực tiếp đào tạo về kỹ thuật Q-MAC, sử dụng hệ thống máy của BioDot và LI‑COR Odyssey DLx (Mỹ) cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của Trung tâm Xét nghiệm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh. Xét nghiệm này dựa trên kỹ thuật bắt giữ kháng thể trên vi mảng định lượng, phát hiện kháng thể Ig-G (immunoglobulin G) kháng virus viêm gan D.

Kỹ thuật viên Trung tâm Xét nghiệm thao tác trên hệ thống LI-COR Odyssey DLx (Mỹ) ứng dụng đọc kết quả trong xét nghiệm xác định kháng thể virus viêm gan D. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Q-MAC đã được sử dụng bởi nhóm Nghiên cứu của Stanford để sàng lọc bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B trong một quần thể lớn được chọn ngẫu nhiên. Độ nhạy và đặc hiệu của Q-MAC cũng đã được nghiên cứu và so sánh với các phương pháp khác như ELISA, Western blot cũng như xét nghiệm HDV RNA. Đây là xét nghiệm thuận tiện để xác định tỉ lệ lưu hành viêm gan D trong một quần thể có tỉ lệ ung thư biểu mô tế bào gan cao bất thường.

Hệ thống máy siêu âm cao cấp hiện đại hàng đầu thế giới Acuson Sequoia (Siemens, Đức) ứng dụng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô, đánh giá mức độ gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan... Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nghiên cứu HEP-D cùng các nhà khoa học Stanford không chỉ là bước tiến chuyên môn quan trọng, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu rộng. Với việc tài trợ toàn bộ cho gần 2.500 ca xét nghiệm đầu tiên trong nghiên cứu này, Viện Nghiên cứu Tâm Anh động viên người bệnh viêm gan B thực hiện xét nghiệm đánh giá nguy cơ đồng nhiễm để từ đó có các chiến lược, kế hoạch kiểm soát viêm gan hiệu quả, an toàn và duy trì sức khỏe lâu dài cho bản thân và sự an toàn cho cộng đồng.

Trung tâm Xét nghiệm BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, chuyên sâu và độc lập cho nghiên cứu và khám, chữa bệnh

Virus gây viêm gan siêu vi D (HDV) chỉ tấn công những người đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Khi hai loại virus này "đi chung", tốc độ tiến triển xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2 - 3 lần. Hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan siêu vi B, tuy nhiên hầu hết người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D. Do đó, nghiên cứu HEP-D là cơ hội để Việt Nam chuẩn hóa quy trình tầm soát viêm gan D, nâng cao năng lực chẩn đoán bệnh gan theo chuẩn toàn cầu và tiến tới chuẩn bị năng lực tiếp nhận thuốc phát minh điều trị viêm gan D khi được phê duyệt.