BV Tâm Anh và BV Nhân dân 115 ký hợp tác toàn diện, tiên phong hợp tác y tế công - tư

Ngày 10-10, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Tâm Anh và Bệnh viện Nhân dân 115 đã ký kết hợp tác toàn diện phát triển y tế. Đây là bước đi tiên phong và đại diện cho ngành y tế TP HCM trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị định 282 của Chính phủ về tăng cường hợp tác công - tư trong y tế.

Theo ký kết, hai bên sẽ phối hợp toàn diện trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong cấp cứu và điều trị đột quỵ công nghệ cao. Cả hai phối hợp các chuyên gia, bác sĩ giỏi, sự hỗ trợ của những thiết bị máy móc hiện đại của Bệnh viện Tâm Anh để từ đó kịp thời cấp cứu, điều trị nội khoa, phẫu thuật robot dành cho bệnh nhân điều trị tại 2 bệnh viện này. Song song, hai bên sẽ hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới, thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin phòng bệnh… Trung tâm nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Nhân dân 115 và Viện Nghiên cứu Tâm Anh sẽ cùng xây dựng các đề tài và triển khai các nghiên cứu lớn và đột phá, mang ý nghĩa khoa học.

Giai đoạn tiếp theo sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số toàn diện và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP HCM (áo trắng đứng giữa), PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng lãnh đạo hai Bệnh viện

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhận định: "Sự hợp tác này thể hiện tinh thần cùng đồng hành vì người bệnh, hướng đến mục tiêu cuối cùng là người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao hơn. Sở Y tế ủng hộ và kỳ vọng hai bệnh viện có thể bổ trợ lẫn nhau về nguồn bệnh, máy móc, công nghệ, nghiên cứu".

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Bệnh viện Nhân dân 115 đều thuộc nhóm 10 bệnh viện chất lượng cao nhất TP HCM được Sở Y tế công bố. Thế mạnh của Bệnh viện Nhân dân 115 là điều trị đột quỵ, can thiệp tim mạch, ngoại thần kinh và hồi sức tích cực, đạt chuẩn chất lượng vàng của Hội Đột quỵ châu Âu. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 350 ca cấp cứu, trong đó khoảng 50 ca đột quỵ. Mỗi năm tiếp nhận khoảng 17.000 ca đột quỵ.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết: "Ngay từ khi thành lập, Tâm Anh hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại, hội tụ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi, kết hợp với máy móc chuyên sâu thế hệ mới, dịch vụ chuyên nghiệp và tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nhằm tăng cường sức mạnh của các bên với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh và đóng góp thêm cho sự phát triển của ngành y tế".

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư các "siêu máy" CT, MRI và robot phẫu thuật, nổi bật là Robot Modus V Synaptive, chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, đột quỵ, u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị địa đệm, trượt đốt sống… Đây là robot duy nhất tại Việt Nam, hiện đại và hiếm có, hiện chỉ có 14 quốc gia trên thế giới sở hữu.

Robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu thế giới, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh phức tạp. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tâm Anh còn sở hữu các "siêu máy" như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt, MRI 3 Tesla SIGNA™ Hero, hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA) Azurion Robotic Ceiling FlexArm cánh tay robot xoay 360 độ tích hợp hệ thống IntraSight đầu tiên tại Việt Nam… giúp bác sĩ chẩn đoán và hỗ trợ điều trị. Đặc biệt là các phần mềm AI hỗ trợ xác định các tổn thương, bệnh lý chỉ trong vài giây, tận dụng thời gian vàng cứu sống người bệnh.

"Siêu máy" như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt hiện đại. Ảnh:BVĐK Tâm Anh

Tâm Anh cũng đã thành lập trung tâm cấp cứu đột quỵ chuyên sâu tại 2 bệnh viện và 1 trung tâm khám chữa bệnh trong ngày và là thành viên mạng lưới Trạm Cấp cứu vệ tinh 115, chuyên cấp cứu các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tim ngoại viện.

Xe cứu thương BV Tâm Anh xuất phát chỉ trong 3-5 phút sau khi nhận lệnh, kịp thời cấp cứu các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tim… Ảnh: BVĐK Tâm Anh

ThS.BS.CKII Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, nhấn mạnh sự phối hợp không chỉ giúp người bệnh được sử dụng dịch vụ tốt, chi phí hợp lý, mà đội ngũ y bác sĩ cùng học hỏi, phát triển chuyên môn lẫn nhau. Cả hai bệnh viện chung tay vì mục tiêu xây dựng TP HCM là trung tâm y tế chuyên sâu của ASEAN.

Cận cảnh ca mổ tỉnh lấy khối máu tụ cho bệnh nhân đột quỵ bằng Robot Modus V Synaptive tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Hai bên phối hợp chặt chẽ để thông suốt các thủ tục quản lý, từ tiếp nhận, hội chẩn đến phẫu thuật để người bệnh tiếp cận nhanh hơn các kỹ thuật hiện đại, đồng thời vẫn đảm bảo công bằng, được thanh toán Bảo hiểm y tế theo quy định. Hợp tác này còn giúp giảm tải cho hệ thống y tế công, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị và thu hút bệnh nhân quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch y tế và kinh tế y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Nhân dân 115 tham quan phòng phẫu thuật và Robot phẫu thuật thần kinh -sọ não - cột sống Modus V Synaptive ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Trước đó, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã hợp tác với nhiều bệnh viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Viện nghiên cứu Vi sinh & Chống dịch Stanford (Mỹ), đại học Oxford (Vương quốc Anh), trường Đại học Y Hà Nội...