Sức khỏe

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới điều trị ung thư

BVĐK Tâm Anh ký kết hợp tác với Trung tâm ung thư Nga, ứng dụng phương pháp mới trong nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị ung thư.

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 12-9, có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.

Đại diện phía Nga còn có sự tham gia của ông Stanislav Pozharnov - Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư Trực tiếp Liên bang Nga (RDIF); ông Eduard Salakhov - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Quan hệ công chúng, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất dược phẩm lớn.

Về phía Việt Nam, tham dự lễ ký kết còn có lãnh đạo các Cục/Vụ của Bộ Y tế Việt Nam: ông Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo; ông Đặng Quang Tấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đại diện Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Nhà máy vắc-xin và sinh phẩm VNVC.

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới điều trị ung thư- Ảnh 1.

Ông Andrey Kaprin Dmitrievich - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tại lễ ký kết chiều 12-9, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Sự kiện là bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã ký vào tháng 5-2025 tại Liên bang Nga giữa hệ sinh thái y tế VNVC - BVĐK Tâm Anh và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko cho biết hệ thống y tế Nga được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận là một trong những hệ thống hiệu quả, từ y tế dự phòng tới y tế công nghệ cao. Nga hiện sở hữu nhiều công nghệ khác nhau trong điều trị ung bướu, cấy ghép tạng, cũng như những giải pháp công nghệ phát triển hệ thống y tế nói chung, từ cơ bản đến cao cấp.

"Sự kiện ký kết hợp tác này là bước tiến quan trọng, góp phần hiện thực hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn", ông Murashko cho biết.

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới điều trị ung thư- Ảnh 2.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Tâm Anh Hà Nội giới thiệu về siêu máy CT Somatom Force VB30 với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và đoàn đại biểu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hợp tác giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư của Việt Nam.

Trong đó đặc biệt chú trọng việc chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, các phát minh quan trọng về vắc-xin, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga. Từ đó giúp Việt Nam không chỉ có cơ hội nhanh chóng tiếp cận với các thuốc, phương pháp điều trị mới mà còn tự chủ sản xuất thuốc và vắc-xin công nghệ mới, góp phần chủ động cung ứng, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Đây cũng là một trong những hợp tác chiến lược giúp Việt Nam từng bước xây dựng phát triển trung tâm nghiên cứu, sản xuất y học công nghệ cao tầm cỡ trong khu vực.

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới điều trị ung thư- Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đại diện Đại sứ quán và lãnh đạo các đơn vị y tế hai nước cùng chứng kiến khoảnh khắc ký kết hợp tác, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và điều trị ung thư tại Việt Nam. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới điều trị ung thư- Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ . Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết:"Các thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế.

Với vai trò tiên phong và năng lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Hệ thống BVĐK Tâm Anh sẽ là một trong những cầu nối quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai nước, nơi những thành tựu y học hiện đại được ứng dụng, lan tỏa và phục vụ người dân. Sự kiện này cũng khẳng định tình hữu nghị bền chặt và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga".

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới điều trị ung thư- Ảnh 5.

Robot Modus V Synaptive ứng dụng trí tuệ nhân tạo duy nhất tại Việt Nam có mặt tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật thần kinh, sọ não, u não. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Cũng trong sự kiện còn diễn ra Lễ ký kết giữa Nhà máy vắc-xin và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez - Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ, đào tạo và sản xuất vắc-xin và thuốc sinh học thế hệ mới nhằm giúp Việt Nam sớm làm chủ các công nghệ lõi trong sản xuất các dược phẩm tiên tiến.

Qua đó, người dân Việt Nam sớm được tiếp cận với các vắc-xin mới và thuốc mới, đặc biệt là lĩnh vực phòng ngừa, điều trị các bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. Hợp tác này được đánh giá là rất kịp thời và quan trọng bối cảnh bệnh ung thư ở nước ta vẫn đang gia tăng về số ca mắc và tử vong.

Hoài Phạm

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới điều trị ung thư- Ảnh 6.VNVC ký hợp tác với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, hướng đến sớm tiếp cận vắc-xin ung thư

Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư.

Tin liên quan

Hàng ngàn chuyên gia của BVĐK Tâm Anh, VNVC tham gia mạng lưới thông tin y tế vì cộng đồng

Hàng ngàn chuyên gia của BVĐK Tâm Anh, VNVC tham gia mạng lưới thông tin y tế vì cộng đồng

Đội ngũ chuyên gia của Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC là lực lượng trọng tâm xây dựng mạng lưới thông tin y tế trên TikTok

VNVC có vắc-xin thế hệ mới phòng bệnh não mô cầu nguy hiểm

Vắc-xin giúp phòng ngừa bệnh lý viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra có thể khiến trẻ em và người lớn tử vong chỉ trong vòng vài giờ.

VNVC có vắc-xin phòng “bệnh tử trong 24 giờ”, bảo vệ trẻ ngay từ 6 tuần tuổi

Vắc-xin não mô cầu MenACWY-TT do Pfizer (Mỹ), sản xuất tại Bỉ, là vắc-xin tứ giá đầu tiên trên thế giới được chỉ định tiêm từ 6 tuần tuổi.

công nghệ mới VNVC chương trình hợp tác công nghệ cao
