C1 nữ châu Á: CLB TP HCM muốn giữ ngoại binh và Huỳnh Như cho tứ kết

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt đấu, CLB TP HCM và Urawa Red Diamonds của Nhật Bản sớm giành vé vào vòng knock-out (tứ kết) Cúp C1 nữ châu Á 2024 - 2025. Ở lượt đấu cuối, cả hai đội sẽ đụng độ nhau để phân định ngôi nhất bảng C.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu cuối cùng bảng bảng, HLV Nguyễn Hồng Phẩm nói về lực lượng cho giai đoạn loại trực tiếp khi sớm vượt qua vòng bảng.

"Hiện giờ, đội vẫn chủ trương cố gắng giữ các ngoại binh và Huỳnh Như. Từ giờ đến đó vẫn còn thời gian tính toán và sắp xếp đội hình. Hy vọng giữ được các ngoại binh, Huỳnh Như đồng thời kiếm thêm ngoại binh" - HLV Hồng Phẩm bày tỏ.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ trong phòng họp báo

Với cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân, cô đánh giá 3 ngoại binh đã hòa nhập tốt. Hai trận vừa qua, họ đóng góp lớn vào thành tích. Bàn thắng thì cầu thủ nào ra sân cũng khát khao ghi bàn và họ chỉ thiếu may mắn nên đều chưa ghi bàn. Hi vọng trận cuối, các ngoại binh sẽ cố gắng và may mắn hơn.

Nói về lượt trận cuối cùng vào ngày mai, HLV CLB nữ TP HCM cho biết ban huấn luyện đã chuẩn bị các phương án và sẽ mang đến một trận đấu chất lượng tốt nhất cho người hâm mộ của thành phố. HLV Hồng Phẩm cũng hy vọng trận đấu sẽ có thời tiết để các cầu thủ thế hiện được hết năng lực thật của đội bóng.

Bên kia chiến tuyến, HLV Urawa Red Diamonds cho biết trận đấu gặp Taichung Blue Whale gặp bất lợi về thời tiết nên việc đối đầu với TP HCM sẽ có phương án tốt nhất cho mọi trường hợp.

CLB nữ TP HCM và Urawa Red Diamonds sẽ có trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C

Trong khi đó, nữ cầu thủ Mei Shimada bày tỏ: "Sẽ cố gắng giữ cho tinh thần thể lực cũng như bản thân không xảy ra điều gì đáng tiếc như chấn thương. Đối phương có mạnh hay như thế nào thì vẫn giữ quan điểm sẽ chơi tinh thần tốt nhất và không có sự đáng tiếc gì xảy ra".

Vào ngày mai (12-10), CLB nữ TP HCM sẽ có trận đấu cuối cùng ở bảng C - giải C1 nữ châu Á 2024-2025. Huỳnh Như và đồng đội sẽ tranh ngôi đầu bảng với CLB Nhật Bản Urawa Red Diamonds lúc 19 giờ trên sân Thống Nhất.