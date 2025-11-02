HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cà Mau: 41 người cùng sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền

Vân Du

(NLĐO) – Lực lượng làm nhiệm vụ của Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang 41 đối tượng đang say sưa sát phạt tại khu đất trống ở xã Khánh Bình

Chiều 2-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa triệt phá thành công một điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn trên địa bàn.

Bắt quả tang 41 người đang làm chuyện "mờ ám" tại khu đất trống ở Cà Mau - Ảnh 1.

Công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, khoảng 15 giờ ngày 1-11, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra một khu đất trống tại xã Khánh Bình (Cà Mau).

Lúc này, công an phát hiện và bắt quả tang 41 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 con gà, 35 điện thoại cùng hàng chục triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định.


Tin liên quan

Bắt quả tang một đại biểu HĐND đá gà ăn tiền ở tỉnh Bạc Liêu

Bắt quả tang một đại biểu HĐND đá gà ăn tiền ở tỉnh Bạc Liêu

(NLĐO) – Ông Lê Chí Hưởng khi đang giữ chức Chủ tịch HĐND phường 2, TP Bạc Liêu đã bị công an bắt tại trận khi đang tham gia đá gà ăn tiền.

CLIP: Lại phát hiện SARS-CoV-2 trong nhóm 47 đối tượng đá gà

(NLĐO) - Lực lượng chức năng tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền. Kết quả, 1 đối tượng dương tính.

Đột kích sới đá gà, bắt hơn 50 người

(NLĐO)- Khi công an bất ngờ đột kích mọt sới đá gà lớn ở Thái Bình, các đối tượng hò nhau bỏ chạy nhưng đã muộn. Cảnh sát khống chế, bắt giữ hơn 50 đối tượng tham gia, tổ chức sát phạt ăn tiền dưới hình thức đá gà.

