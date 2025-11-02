Cà Mau: 41 người cùng sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền

Chiều 2-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa triệt phá thành công một điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn trên địa bàn.

Công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, khoảng 15 giờ ngày 1-11, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra một khu đất trống tại xã Khánh Bình (Cà Mau).

Lúc này, công an phát hiện và bắt quả tang 41 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 con gà, 35 điện thoại cùng hàng chục triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định.



