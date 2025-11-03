Cà Mau hội tụ điều kiện trở thành cực tăng trưởng xanh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhấn mạnh sau hợp nhất, Cà Mau có không gian và tiềm năng phát triển mới. Cùng với những định hướng, quan điểm đầu tư mang tính chiến lược của Trung ương, Cà Mau hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng xanh và là một động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau.Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Cà Mau phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương và các đối tác chiến lược; quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đồng đều; chú trọng phát triển giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics mang tính lưỡng dụng...

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động. Mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2025-2030 đạt 10%-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 8%-8,5%/năm...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau.