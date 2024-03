Cà Mau: Khởi tố 7 vụ án, bắt nhiều đối tượng

Ngày 7-3, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố 7 vụ án và bắt tạm giam 15 bị can liên quan các vụ tranh chấp ngư trường trên vùng biển tỉnh này. Thời gian tới, công an sẽ tiếp tục bắt thêm một số đối tượng để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên biển.



Một tàu cá của ngư dân chìm giữa biển do nhóm người lạ mặt tấn công bằng bom xăng trước đó

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-1, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT); Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông… về tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển của tỉnh.

Theo thống kê, từ ngày 8-11-2023 đến 2-1-2024, trên vùng biển tỉnh Cà Mau đã xảy ra 13 vụ tàu cá bị tấn công bằng bom xăng, ná thun…; làm nhiều ngư dân bị thương, phương tiện bị hư hỏng và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay lập tức, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định. Đối với trường hợp đã rõ đối tượng và hành vi thì đưa ra xét xử…; tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biển, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm để không phát sinh điểm nóng.

Theo nhận định của ngành chức năng, trước đây, xung đột quyền lợi xảy ra tranh chấp giữa nghề lưới kéo với nghề ốc bẫy mực. Hiện nay, phát sinh thỏa thuận giữa nhóm tàu cào với nhóm tàu ốc bẫy mực và có dấu hiệu chiếm ngư trường trái phép để trục lợi. Trong quá trình đó, các tàu hành nghề ốc bẫy mực đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Đáng lưu ý, xuất hiện nhóm người sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí để tranh giành ngư trường nên dẫn đến vụ việc càng phức tạp hơn.

Từ đó, Cà Mau đã kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét hướng dẫn, cho chủ trương hoặc sửa đổi, tham mưu sửa đổi quy định rõ hơn về nghề đặc thù của từng địa phương… Bộ Quốc phòng, Bộ NN-PTNT chỉ đạo các lực lượng chức năng trên biển tổ chức, phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong việc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp ngư trường…