Thời sự

Cà Mau phát triển về kinh tế, vững về quốc phòng

H.Phi

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh

Sáng 19-11, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với các đơn vị Quân đội và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau tại đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Sau khi đi kiểm tra tình hình triển khai dự án tuyến đường ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong thời gian rất ngắn sau hợp nhất, Cà Mau đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện. Đảng bộ Cà Mau đã quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, Nghị quyết của Trung ương; phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, biết dựa vào dân và vì hạnh phúc của nhân dân. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đánh giá cao và tin tưởng Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được, tạo bước phát triển mới trong thời gian tới.

Cà Mau phát triển về kinh tế, vững về quốc phòng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tượng Bác Hồ cho xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh xây dựng đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, sẽ góp phần hình thành nên một "hệ sinh thái" hạ tầng hoàn chỉnh để hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của Cà Mau - vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, mở ra tầm nhìn mới cho phát triển lục địa cực Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh. Từng bước hoàn chỉnh các tuyến kết nối các khu kinh tế, công nghiệp, đô thị, khu logistics cảng biển, các khu chức năng gắn với cảng Hòn Khoai và Cảng Hàng không Cà Mau.

