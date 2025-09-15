Cà Mau sắp tổ chức Ngày hội Cua lần thứ II

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết Ngày hội Cua lần thứ II - năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng - vị biển" dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11. Bên cạnh các hội nghị, hội thảo, ngày hội còn có các hoạt động như: cuộc thi vua đầu bếp cua; xác lập kỷ lục cua Cà Mau…

Cua biển Cà Mau được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn vì chất lượng đã được khẳng định

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp kết nối, hợp tác xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm ngành cua từ khâu sản xuất giống đến nuôi thương phẩm, chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng sản phẩm OCOP từ loài đặc sản của địa phương. Việc này không chỉ giúp nâng cao thương hiệu cua Cà Mau mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, tăng thu nhập cho người dân.

Trước đó, vào cuối năm 2022, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Ngày hội Cua lần thứ I với nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Cuộc thi ẩm thực vua đầu bếp cua; xác lập kỷ lục 69 món ăn chế biến từ cua; đón nhận bằng kỷ lục châu Á "Lẩu mắm U Minh"; cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất...