Cà Mau sẽ tổ chức Festival Tôm và hội thi gạo ngon ĐBSCL

Thông qua các hoạt động tại chương trình này, Cà Mau mong muốn quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, hợp tác…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Cà Mau sẽ tổ chức hội thi gạo ngon ĐBSCL (dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 6-2) với các hoạt động như: hội chợ thương mại tổng hợp; hội thảo kết nối sản xuất - tiêu thụ ngành hàng lúa gạo; cuộc thi chế biến món ngon từ gạo. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ II - năm 2026 (dự kiến diễn ra vào tháng 11), gồm các hoạt động: trưng bày, triển lãm, thương mại ngành tôm; trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, vui chơi giải trí, tham quan du lịch…

Gian hàng tôm sú của một cơ sở kinh doanh con giống thu hút nhiều người tham quan tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ I

Festival Tôm Cà Mau lần thứ I được tổ chức thành công vào năm 2023. Sự kiện này không chỉ để lại ấn tượng với du khách và bạn bè quốc tế mà còn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp "thủ phủ tôm" phát triển theo hướng bền vững.



