Ca mổ ruột thừa cấp đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở 2 Cần Giờ

Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn và hạ vị, chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Ngay sau đó, ê-kíp ngoại khoa do Bệnh viện Lê Văn Thịnh phụ trách đã mổ nội soi cho người bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện người bệnh đang hồi phục tốt.

Ê-kíp ngoại khoa do Bệnh viện Lê Văn Thịnh phụ trách đã mổ nội soi cho người bệnh ngay tại Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở 2. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Sở Y tế khẳng định sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc đưa dịch vụ ngoại khoa kịp thời, an toàn đến gần người dân Cần Giờ. Trước đây, bệnh nhân cần phẫu thuật cấp cứu phải di chuyển 40 - 60 km về trung tâm TP HCM, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng do chậm trễ, đồng thời tăng gánh nặng chi phí và khó khăn cho gia đình.

Đây là minh chứng rõ nét cho mô hình "đưa bác sĩ đến gần dân" mà TP HCM đang triển khai. Theo kế hoạch của Sở Y tế TP HCM, các bệnh viện chuyên khoa, trong đó có Bệnh viện Lê Văn Thịnh, sẽ cử luân phiên bác sĩ sang Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở 2 để thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh ngoài sản phụ khoa. Mô hình này không chỉ tăng năng lực xử trí cấp cứu tại chỗ mà còn giúp triển khai các ca phẫu thuật và điều trị ngoại khoa thường gặp, bảo đảm người dân vùng Cần Giờ không bị thiệt thòi y tế so với nội thành.