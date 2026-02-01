Cá nhân hóa khán giả truyền hình

Tháng đầu tiên của năm 2026, các hãng công nghệ liên tục giới thiệu ra thị trường Việt Nam những mẫu tivi mới, đồng thời liên kết với các nhà phân phối xây dựng những chương trình khuyến mãi nhằm thu hút người tiêu dùng.

Trải nghiệm thông minh

Thị trường tivi toàn cầu bước sang giai đoạn mới, được định hình bởi nhu cầu phân khúc cao cấp, xu hướng màn hình kích thước lớn hơn và các trải nghiệm thông minh với AI (trí tuệ nhân tạo).

Samsung, nhà sản xuất Hàn Quốc có 2 thập niên liên tiếp dẫn đầu thị trường tivi toàn cầu (về số lượng xuất xưởng), đầu tháng 1 đã ra mắt tivi Micro RGB 130 inch đầu tiên trên thế giới (mẫu R95H) tại Triển lãm Công nghệ toàn cầu CES 2026 ở Las Vegas (Mỹ). Sản phẩm mới này đánh dấu sự xuất hiện của màn hình Micro RGB lớn nhất từ trước đến nay và định hướng thiết kế táo bạo mới cho các dòng tivi siêu cao cấp của Samsung.

Khách hàng trải nghiệm tivi AI tại một cửa hàng FPT Shop ở TP HCM .Ảnh: FPT SHOP

Hãng LG với 13 năm liên tiếp đứng số 1 thế giới về tivi OLED, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tivi OLED tại Việt Nam trong năm 2025, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị. Sau những đột phá về công nghệ và thiết kế tivi OLED với tivi OLED cuộn, tivi OLED trong suốt hay tivi OLED không dây, năm nay, tại Triển lãm CES 2026 ở Las Vegas, LG giới thiệu chiếc tivi "giấy dán tường" OLED evo W6 True Wireless Wallpaper siêu mỏng (có bề dày chỉ 9 mm). Năm 2026, công nghệ AI được tiếp tục tích hợp và nâng cấp ấn tượng trên những dòng tivi AI. Các nhà sản xuất lớn ứng dụng AI trên tivi kết hợp các phần cứng AI (những thế hệ chip AI cho tivi như NQ8 AI Gen3 Processor/ NQ4 AI Gen4 Processor của Samsung hay alpha 11 Gen3 AI Processor của LG) với phần mềm AI. Trọng tâm chiến lược năm 2026 của Samsung là Vision AI Companion (VAC) - một nền tảng thông minh mới được thiết kế để giúp truyền hình trở nên trực quan, tương tác thân thiện và cá nhân hóa hơn.

Điều đã trở thành hiện thực là việc ứng dụng AI cho tivi đã vượt qua những mục đích truyền thống như nâng cao trải nghiệm nghe nhìn, tối ưu hóa điện năng, để tăng cường và mở rộng khả năng tương tác, cá nhân hóa hơn cho người dùng.

Người dùng là trung tâm phục vụ

Các cải tiến đột phá của các nhà sản xuất tivi không chỉ để phô diễn trình độ công nghệ mà giờ đây đang được nhấn mạnh tới trọng tâm: lấy người dùng là trung tâm phục vụ.

Theo báo cáo thị trường năm 2025 từ GfK, thị trường tivi OLED tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với sản lượng và giá trị đều tăng khoảng 25% so với năm 2024. LG nhận định kết quả này phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên trải nghiệm giải trí tại nhà chất lượng cao. Các dòng tivi OLED kích thước từ 60 inch trở lên hiện chiếm gần 40% tổng sản lượng tivi OLED bán ở Việt Nam trong năm 2025.

Ngay từ thiết kế, tivi từ chỗ là một thành phần trong bộ trang trí nội thất của căn phòng giờ đây "hòa nhập" sâu vào không gian sống của người dùng. Những chiếc tivi mỏng dính có khung tranh biến thành những bức tranh với nội dung có thể tùy chọn thay đổi. Chiếc tivi Micro RGB 130 inch của Samsung được thiết kế trông như một cửa sổ rộng lớn thay vì chiếc tivi thông thường, bao trùm không gian, tạo cảm giác mở rộng trực quan cho căn phòng. Toàn bộ danh mục tivi năm 2026 của hãng Samsung được trang bị AI để có khả năng hiểu nội dung người dùng đang xem, dự đoán nhu cầu và hiển thị các thông tin hữu ích theo ngữ cảnh trực tiếp trên màn hình - biến tivi từ một thiết bị hiển thị thụ động thành người bạn đồng hành chủ động trong cuộc sống hằng ngày.

Trong phiên thảo luận chuyên sâu về ngành hàng màn hình hiển thị diễn ra ở CES 2026 Las Vegas mới đây, đại diện Samsung nhấn mạnh: Samsung đang định hình tương lai của tivi đem lại những trải nghiệm thông minh hơn, cá nhân hóa và ý nghĩa hơn trong các gia đình trên toàn thế giới. Ông SW Yong, Chủ tịch ngành hàng Màn hình hiển thị Samsung Electronics, cho biết: "Có sự thay đổi trong cách người xem từ thuần hiển thị sang mô hình tương tác trực tiếp với người dùng".

Được đánh giá cao là khả năng "hiểu" người dùng của các tivi AI, công nghệ AI tiên tiến hơn và sâu hơn, chiếc tivi sẽ ngày càng "ăn ý" với người dùng hơn theo thời gian sử dụng. Thu thập quá trình trải nghiệm, tivi sẽ biết người dùng thích âm lượng nào, chuẩn hình ảnh, loại phim hay nhạc ưa thích… để đáp ứng yêu cầu của "chủ nhân". Tính cá nhân hóa càng cao khi tivi có thể "đọc" tính cách của từng thành viên trong gia đình để "chiều" đúng ý. Từ mấy năm qua, tivi không còn chỉ là thiết bị nghe nhìn, giải trí mà đã trở thành một trung tâm kết nối và điều khiển các hệ sinh thái ngôi nhà thông minh. AI càng giúp cho "trọng trách" phi truyền thống này của tivi thêm hữu dụng hơn.

Về giá cả, các loại tivi năm 2026, từ phổ thông tới cao cấp, được các hãng và nhà phân phối xây dựng phù hợp với khả năng tài chính của người dùng. Tại thời điểm tháng 1, tivi Samsung 65 inch trang bị Samsung Vision AI và tấm nền QLED có giá khoảng 14 triệu đồng, tương đương tivi LED không có AI cách đây 3 năm. Người dùng có thể mua những chiếc tivi AI với giá tốt hơn qua các chuỗi cửa hàng, trung tâm điện máy hay trên các nền tảng online. Các dòng tivi AI 43 inch có giá khoảng 7-8 triệu đồng; tivi AI 100 inch có giá trên 100 triệu đồng mà so với vài năm trước, người dùng phải tốn trên dưới 1 tỉ đồng mới mua được.

Bảo mật đa lớp Vài năm trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo về tivi thông minh có kết nối internet: "Ngoài nguy cơ bị kẻ xấu nghe lén và theo dõi, chiếc tivi còn có thể trở thành "cổng sau" để tin tặc xâm nhập thông qua bộ định tuyến". Với việc AI được tích hợp vào tivi, những rủi ro về an ninh bảo mật càng gia tăng. Để đối phó, các nhà sản xuất chú trọng hơn đến vấn đề bảo mật thông tin cho người dùng. Từ năm 2024, Samsung Knox được tăng cường trên các dòng tivi Samsung AI, nhằm bảo vệ dữ liệu quan trọng khi tivi kết nối ngày càng nhiều. Theo Samsung, đây là giải pháp bảo mật đa lớp, kết hợp từ phần cứng đến phần mềm (Tizen OS), hoạt động thời gian thực để bảo vệ thông tin cá nhân, mật khẩu và dữ liệu thanh toán. Knox còn giúp ngăn chặn trang web lừa đảo, bảo mật các thiết bị IoT kết nối SmartThings và tự động cập nhật để chống lại các mối đe dọa mạng mới nhất.



