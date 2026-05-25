HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Cá nhân nên dùng tên thật trên các nền tảng số để được bảo vệ

Theo Lê Mỹ (Vietnamnet)

Cá nhân nên dùng tên thật, các thương hiệu hợp pháp trên các nền tảng số, bởi lúc đó tài khoản chính danh sẽ được bảo vệ trong trường hợp bị mất hay mạo danh.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch, đưa ra tại Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số vào ngày 22-5 vừa qua.

img

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết việc dùng tên thật, tài khoản chính danh khi hoạt động trên các nền tảng số, người dùng sẽ được bảo vệ trong những trường hợp như bị mất tài khoản hay mạo danh.

Theo bà Huyền, trước đây đã có rất nhiều bộ quy tắc ứng xử trên các nền tảng số được đưa ra cho từng đối tượng, như Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Bộ quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức...

Chính vì thế, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thấy rằng cần thiết phải ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số với phạm vi bao quát tất cả hành vi của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên môi trường mạng.

Bộ quy tắc ban hành nhằm định hướng hành vi theo chuẩn mực văn hoá và đạo đức, pháp luật cũng như đồng hành xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn, tôn trọng văn hoá Việt Nam và lan toả các giá trị tích cực cũng như nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch của việc phối hợp xử lý thông tin.

Bộ quy tắc này với đối tượng điều chỉnh là tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan khi hoạt động trên môi trường mạng.

Ở phạm vi cá nhân, có tới 7 quy tắc được đưa ra để tiến hành tuân thủ trên môi trường số, trong đó đáng chú ý là ở quy tắc “Định danh”, cơ quan chức năng khuyến khích dùng tên thật, thương hiệu hợp pháp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết việc dùng tên thật, tài khoản chính danh khi hoạt động trên các nền tảng số, người dùng sẽ được bảo vệ trong những trường hợp như bị mất tài khoản hay mạo danh.

Ngoài ra còn có các quy tắc như cá nhân phải tuân thủ pháp luật Nhà nước, các tiêu chuẩn cộng đồng của các nền tảng số khi tham gia; tôn trọng bản quyền các sản phẩm số; kiểm chứng thông tin, cẩn thận với các thông tin chưa kiểm chứng, ưu tiên chia sẻ thông tin rõ ràng tích cực; bảo vệ dữ liệu; tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của bản thân và người khác, đặc biệt là bảo vệ trẻ em; xử lý tin giả; thông báo vi phạm cho nền tảng/cơ quan chức năng; khi đăng cảnh báo tin giả phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng (gạch chéo màu đỏ); giao tiếp văn minh; phản biện và tranh luận văn minh, không dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, bôi nhọ và không kích động thù hận, bạo lực hay phân biệt đối xử.

Tin liên quan

Nhiều tài khoản bán hàng trên Facebook bị "bay màu", điều gì đang xảy ra?

Nhiều tài khoản bán hàng trên Facebook bị "bay màu", điều gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Tình trạng tài khoản Facebook đột ngột bị khóa có thể do Facebook đang triển khai đợt quét diện rộng nhằm loại bỏ các tài khoản giả mạo.

Hàng loạt tài khoản Facebook bất ngờ đồng loạt gỡ ảnh đại diện, chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Việc nhiều người gỡ bỏ ảnh đại diện trên Facebook xuất phát từ lo ngại nền tảng này đang tồn tại lỗ hổng, có thể khiến tài khoản bị khóa hoặc bị hack.

Bất ngờ số tài khoản Meta vừa vô hiệu hóa liên quan trung tâm lừa đảo tại Campuchia, Myanmar

(NLĐO) - Trong năm 2024, Meta đã gỡ bỏ hơn 15.000 liên kết chứa nội dung lừa đảo tại Việt Nam; gần đây đã gỡ bỏ thêm 10 triệu tài khoản mạo danh.

hack tài khoản tài khoản FB định danh cá nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo