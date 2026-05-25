Cá nhân nên dùng tên thật trên các nền tảng số để được bảo vệ

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch, đưa ra tại Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số vào ngày 22-5 vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết việc dùng tên thật, tài khoản chính danh khi hoạt động trên các nền tảng số, người dùng sẽ được bảo vệ trong những trường hợp như bị mất tài khoản hay mạo danh.

Theo bà Huyền, trước đây đã có rất nhiều bộ quy tắc ứng xử trên các nền tảng số được đưa ra cho từng đối tượng, như Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Bộ quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức...

Chính vì thế, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thấy rằng cần thiết phải ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số với phạm vi bao quát tất cả hành vi của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên môi trường mạng.

Bộ quy tắc ban hành nhằm định hướng hành vi theo chuẩn mực văn hoá và đạo đức, pháp luật cũng như đồng hành xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn, tôn trọng văn hoá Việt Nam và lan toả các giá trị tích cực cũng như nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch của việc phối hợp xử lý thông tin.

Bộ quy tắc này với đối tượng điều chỉnh là tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan khi hoạt động trên môi trường mạng.

Ở phạm vi cá nhân, có tới 7 quy tắc được đưa ra để tiến hành tuân thủ trên môi trường số, trong đó đáng chú ý là ở quy tắc “Định danh”, cơ quan chức năng khuyến khích dùng tên thật, thương hiệu hợp pháp.

Ngoài ra còn có các quy tắc như cá nhân phải tuân thủ pháp luật Nhà nước, các tiêu chuẩn cộng đồng của các nền tảng số khi tham gia; tôn trọng bản quyền các sản phẩm số; kiểm chứng thông tin, cẩn thận với các thông tin chưa kiểm chứng, ưu tiên chia sẻ thông tin rõ ràng tích cực; bảo vệ dữ liệu; tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của bản thân và người khác, đặc biệt là bảo vệ trẻ em; xử lý tin giả; thông báo vi phạm cho nền tảng/cơ quan chức năng; khi đăng cảnh báo tin giả phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng (gạch chéo màu đỏ); giao tiếp văn minh; phản biện và tranh luận văn minh, không dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, bôi nhọ và không kích động thù hận, bạo lực hay phân biệt đối xử.