Cả nước đón 10,5 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Chiều 4-5, Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, ngành du lịch ước đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có khoảng 6,5 triệu lượt khách có lưu trú.



Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70% trên phạm vi toàn quốc; trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ đạt trên 80%, trong đó có một số điểm đến ven biển và TP HCM đạt tỉ lệ 90-95%.

Do thời gian nghỉ dài, thời tiết nắng nóng nên phần lớn du khách lựa chọn những điểm du lịch biển như: Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Nha Trang, Bình Thuận, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang...

Đặc biệt, để hòa mình vào chuỗi sự kiện đặc biệt trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, xu hướng du khách du lịch TP HCM và các tỉnh miền Nam đông hơn mọi năm.

TP HCM đón lượng khách đông nhất cả nước, ước tính đón 1,95 triệu lượt khách, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước khoảng 120.000 lượt, tăng 122,2%. Khách lưu trú ước khoảng 867.000 lượt, tăng 333,5%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.138 tỉ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tỉnh Quảng Ninh đứng thứ 3 với hơn 1,13 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.121 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. Tỉnh Khánh Hòa ước đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 3,63% so với cùng kỳ năm 2024, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.377,4 tỉ đồng.

Hà Nội ước đón 875.200 lượt khách, tăng 18,64% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 136.190 lượt, tăng 55,35%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.150 tỉ đồng, tăng 25,21%. Công suất phòng bình quân đạt 69,67%, tăng 9,27% so với cùng kỳ năm 2024.