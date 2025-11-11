HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ca phẫu thuật mở ngực đặc biệt ở Trường Sa

Tin, clip: Hải Yến

(NLĐO) - Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật mở ngực cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch ngay tại quần đảo Trường Sa.

Ngày 11-11, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết ê-kíp cấp cứu đường không của bệnh viện vừa cứu sống nam bệnh nhân 35 tuổi nguy kịch ở đảo Trường Sa.

img
img

Ê-kíp triển khai hàng loạt kỹ thuật hồi sức cho bệnh nhân ngay giữa biển

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 8-11, anh H.N.K (35 tuổi, quê Đà Nẵng), công nhân Công ty TCDG, trong lúc lặn sâu khoảng 11 m bất ngờ bị đau ngực trái, khó thở dữ dội. Anh được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn lúc 0 giờ 45 ngày 9-11 trong tình trạng sốc mất máu, tràn máu – tràn khí màng phổi lượng nhiều. Sau khi dẫn lưu ra tới 1.400 ml máu, huyết áp anh tụt nhanh, nguy cơ tử vong rất cao.

Sau khi phẫu thuật tạm thời, bệnh nhân đã được chuyển về đất liền điều trị

Ngay lập tức, hệ thống Telemedicine kết nối trực tuyến giữa đảo Trường Sa và Bệnh viện Quân y 175 được kích hoạt. Với sự hướng dẫn từ đất liền, các y - bác sĩ trên đảo đã truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, đồng thời huy động 1.750 ml máu toàn phần từ các chiến sĩ tình nguyện, giúp bệnh nhân qua giai đoạn sốc nguy kịch.

Sau hội chẩn trực tuyến, các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 xác định cần phẫu thuật cho anh K. và vận chuyển đường không khẩn cấp. 14 giờ 12 phút, trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo đầy đủ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực, vật tư hồi sức; kíp bác sĩ do trung tá - bác sĩ Phạm Trường Thanh làm tổ trưởng, thiếu tá - bác sĩ Nguyễn Việt Cường. 

Đến 17 giờ 45 phút, khi trực thăng hạ cánh tại đảo, bệnh nhân đã mất tổng cộng hơn 3 lít máu. Trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị giữa đảo xa, bác sĩ Phạm Trường Thanh cho biết khó khăn lớn nhất là đảm bảo an toàn gây mê và hồi sức cho bệnh nhân. 

Ê-kíp đã triển khai hàng loạt kỹ thuật hồi sức nâng cao như đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, duy trì thông khí một phổi để tạo điều kiện cho phẫu thuật mở ngực và thám sát phổi.

Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện máu chảy từ nhánh động mạch dây chằng đỉnh phổi phải kèm theo nhiều kén khí đã vỡ, trong khoang màng phổi có khoảng 500 ml máu đông, tổng lượng máu mất lên tới 3,6 lít. Bệnh nhân có nhiều kén khí trong nhu mô phổi, được xác định là nguyên nhân gây vỡ khi lặn sâu 11 m dẫn đến tràn khí và tràn máu màng phổi.

Trong gần 2 giờ phẫu thuật liên tục, với sự hội chẩn và giám sát trực tuyến qua hệ thống Telemedicine từ đất liền, ê-kíp đã khống chế được tình trạng chảy máu, cắt bỏ các kén khí bằng kỹ thuật khâu, cắt phổi phức tạp vốn chỉ thực hiện tại bệnh viện tuyến trung ương. 

Các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 hướng dẫn trực tiếp từng thao tác xác định nguồn chảy máu, kiểm soát gây mê hồi sức và đánh giá tiêu chí an toàn vận chuyển.

Đến 21 giờ 45 phút, ca mổ hoàn tất. Bệnh nhân được dẫn lưu khoang màng phổi, các chỉ số sinh tồn ổn định, đủ điều kiện để vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng vào Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục điều trị chuyên sâu.

23 giờ, bệnh nhân được vận chuyển bằng trực thăng về đất liền. Suốt hành trình hơn 3 giờ bay đêm, bệnh nhân được duy trì thở máy, chống sốc và theo dõi sinh hiệu liên tục. 1 giờ 45 phút sáng 10-11, bệnh nhân đưa đến Bệnh viện Quân y 175 an toàn. 

Đại tá Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là ca phẫu thuật mở ngực đầu tiên được thực hiện tại đảo Trường Sa, đánh dấu bước phát triển mới của y học hàng không quân sự Việt Nam.

Thành công này không chỉ cứu sống một người giữa biển khơi mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm và bản lĩnh của người lính - thầy thuốc, tiếp thêm niềm tin cho bộ đội và ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.




