Cả showbiz đến chúc mừng Hà Nhi

Hà Nhi ra mắt "Sau ngần ấy năm"

Chiều 21-5, ca sĩ Hà Nhi tổ chức buổi ra mắt MV Sau ngần ấy năm. Đây cũng là buổi họp báo đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ gốc Nghệ An sau 10 năm ca hát.

Tham dự buổi họp báo có sự tham dự của nhiều ngôi sao như Lệ Quyên, Bằng Kiều, Thu Trang, Anh Tú (Voi), Lâm Vĩ Dạ, Issac, Mai Tiến Dũng, Hoa Hậu H'Hen Niê, Myra Trần,...

Giọng ca 9x chia sẻ đầy xúc động: "Sau ngần ấy năm, Để trở thành phiên bản của hiện tại, em phải thừa nhận, mình đã đánh mất, đánh đổi, và bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống.

Chúng ta nói thời gian thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta cũng sẽ nói thời gian kỳ diệu, bởi vì, có những chuyện tưởng là không thể, nhưng nhờ thời gian, mình vẫn làm được đấy thôi! Với dự án này, em nhận ra mình bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi về nhà. Bỏ lỡ những người bạn và nhiều mối quan hệ tốt đẹp, và bỏ lỡ cả chính bản thân mình.

Nhiều lúc chỉ ước có thêm thời gian để làm được mọi thứ trọn vẹn hơn. Nhưng hôm nay, đổi lại, em đã có chiếc họp báo đầu tiên trong đời với tất cả sự hiện diện mà em nghĩ là em cần phải trân trọng tới suốt sự nghiệp của mình. Em tin em sẽ có được rất nhiều điều tuyệt vời hôm nay nhờ tình yêu của mọi người".

Nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng

Xuất thân là một Cử nhân Đại học Ngoại Thương, Hà Nhi tự hào chia sẻ: "Em nghĩ học Ngoại Thương giúp em tư duy được phần cứng, nhưng làm nghệ sĩ giúp em có được phần mềm. Em biết em giỏi phần nào và em nên nhường lại cho ekip em toả sáng ở phần nào".

Khi được hỏi về việc tại sao không tham gia gameshow như Em xinh say hi hay Chị đẹp đạp gió sau The masked Singer, Hà Nhi dí dỏm: "Tôi thấy mình chưa đủ xinh để tham gia Em xinh, chưa đủ đẹp để thi Chị đẹp như các chị, nhưng nếu có chương trình "Em khùng chị ha" thì chắc tôi sẽ tham gia, còn bây giờ tôi xin ưu tiên cho dự án cá nhân của mình".

Bằng Kiều hết lời khen ngợi Hà Nhi

MC Nguyên Khang khen Hà Nhi dẫn dắt quá hay, không khác gì MC chuyên nghiệp. Ca sĩ Lệ Quyên cho biết chị ít khi khen ai nhưng đã khen là thật lòng còn không thì sẽ im lặng. "Những năm qua, cái tên Hà Nhi được khắc sâu vào trái tim khán giả nhờ cách hát rất chân thật và khác biệt.

Bạn hát gì cũng được, nhạc mới hay cover không quan trọng mà quan trọng là phải hát một cách mới mẻ, hát sao cho người ta nhớ tới giọng hát của mình. Và Hà Nhi đã làm được điều đó" - Lệ Quyên nhận định.

Cùng với Lệ Quyên, Bằng Kiều cũng dành nhiều lời khen có cánh cho tiếng hát Hà Nhi. Mặc dù với lịch trình bận rộn và ngại xuất hiện tại các buổi họp báo nhưng anh vẫn đến chúc mừng cho dịp đặc biệt này của nữ ca sĩ. Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ đã khóc cả 1 đêm khi nghe 1 bài hát của Hà Nhi.

H'Hen Niê khóc nức nở khi nghe ca khúc Hà Nhi

Không chỉ gây ấn tượng ở phần âm nhạc, MV Sau ngần ấy năm còn là một bước tiến rõ rệt trong cách Hà Nhi kết hợp ngôn ngữ điện ảnh để kể chuyện. Được thực hiện bởi ê-kíp làm phim chuyên nghiệp Spring Auteurs và đạo diễn trẻ tài năng Jay Do – người từng có tác phẩm trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế như Raindance và Vancouver – MV là một khung phim tinh tế, giàu cảm xúc.

Sau ngần ấy năm là cánh cửa đầu tiên dẫn lối đến album mới của Hà Nhi, hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm trọn vẹn, tinh tế và sâu sắc về thời gian, ký ức và sự trưởng thành sau những lần đánh mất và học cách yêu lại.

Thu Trang

Isaac, Nguyên Khang