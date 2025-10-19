HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ

Thùy Trang

(NLĐO) - Từ đổ vỡ cay đắng, ca sĩ - hoa hậu Amy Lê Anh giờ đây chọn sống khác.

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ - Ảnh 1.

Amy Lê Anh - cháu gái danh ca Giao Linh, bất ngờ rẽ hướng

Ca sĩ Amy Lê Anh, sinh năm 1984, được khán giả biết đến qua giọng hát trầm khàn, da diết trên các sân khấu phòng trà. Cô từng giành Huy chương Bạc Tiếng hát Phát thanh VOH năm 2004, tham gia nhiều dự án phim truyền hình gây chú ý như "Phượng Khấu", "Bánh bèo hữu dụng", "Kỳ án chốn hậu cung", "Chuyện kể người chết"…

Không chỉ ca hát, cháu gái danh ca Giao Linh còn chinh phục hai vương miện sắc đẹp: Hoa hậu Áo dài Việt Nam - Paris 2016 và Hoa hậu Đại sứ Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2017.

Nữ ca sĩ 8X cũng là người khởi xướng Hành trình Văn hóa - Thương mại Việt Nam tại nhiều quốc gia, quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Thế nhưng, ở tuổi 40, Amy bất ngờ rẽ hướng làm... nhân viên văn phòng. Quyết định này khiến không ít khán giả sửng sốt.

Đau thương phải trả bằng máu và nước mắt

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ - Ảnh 2.

Amy Lê Anh vực dậy sau đổ nát

"Sau nhiều năm hoạt động tự do, tôi nhận ra mình cần thay đổi. Tôi từng trải qua những thất bại đau đớn, những mất mát phải trả bằng máu và nước mắt" - Amy Lê Anh chia sẻ.

Một người anh thân thiết mời cô về làm việc tại tập đoàn đa ngành, và Amy quyết định thử sức. Giờ đây, cô là Giám đốc thương mại quốc tế, làm việc 8 giờ mỗi ngày như bao nhân viên khác. "Ngày đầu tôi chậm hơn các bạn trẻ, bị áp KPI, áp doanh số, nhưng tôi không nản. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, có khuôn khổ, có động lực. Khi còn tự do, tôi dễ bỏ cuộc, còn bây giờ, nếu ngừng là không hoàn thành nhiệm vụ" - cô nói.

Sự thay đổi ấy, với Amy, chính là một hành trình tái sinh: "Nếu không có áp lực, không có định hướng, mình sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Tôi xem đây là thử thách để vượt giới hạn bản thân".

Vực dậy từ đổ nát

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ - Ảnh 3.

Amy quyết định đi làm nhân viên văn phòng

Trước khi trở lại, Amy từng "ngã đau" khi thực hiện Hành trình Văn hóa - Thương mại Việt Nam suốt hơn 10 năm. "Tôi dốc toàn bộ ước mơ, hoài bão, nhưng thất bại nặng nề về tài chính. Có lúc tôi tưởng mình không thể gượng dậy, thậm chí nghĩ đến việc kết thúc tất cả" - cô nghẹn ngào.

Thế nhưng, chính trong tận cùng khủng hoảng, Amy tìm thấy sức mạnh bên trong. Cô trở lại trường học, hoàn thành bằng Thạc sĩ, theo học các khóa quản trị kinh tế và lãnh đạo, đồng thời tự bồi đắp kinh nghiệm "từ thực chiến".

"Giờ tôi đã xử lý được phần lớn hậu quả cũ, tập trung đi làm để bù đắp. Tôi tin rằng sông có khúc, người có lúc, miễn là mình kiên trì thì sẽ thấy ánh sáng cuối con đường" - Amy tâm sự.

Một hạt giống muốn nảy mầm phải chấp nhận giai đoạn vùi lấp

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ - Ảnh 4.

Amy thấu hiểu hơn sau những hoang tàn

Người ta bảo Amy "khác hẳn ngày xưa". Cô cười hiền: "Vì tôi đã bị vùi xuống đất - và chấp nhận điều đó. Trước khi vươn lên, hạt giống nào cũng phải qua giai đoạn ấy". Từ nghệ sĩ rẽ sang kinh doanh, từ người lãnh đạo nay làm "nhân viên", Amy học được bài học lớn nhất: từ bi và nhẫn nại.

"Bốn năm qua, tôi tìm thấy con đường Phật đạo. Tôi học cách nhìn sự việc đa chiều hơn, bớt nóng nảy, nhẹ nhàng đón nhận mọi chuyện. Giờ ai công kích mình, tôi không phản ứng gay gắt nữa, chỉ mỉm cười và nghĩ: có lẽ họ chưa an yên như mình". Cô gọi đó là "quả ngọt" của sự tỉnh thức: "Tôi đã kiềm được sân si trong lòng, thấy cuộc sống an yên, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết".

Tình yêu đơm hoa sau bão giông

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ - Ảnh 5.

Amy đã tìm lại được nụ cười

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của Amy Lê Anh cũng ngọt ngào trở lại. Sau 5 năm yêu, cô và ông xã hiện có cuộc sống viên mãn. "Chúng tôi từng chia tay vì cả hai đều có cái tôi lớn, nhưng rồi lại quay về. Tôi chọn thay đổi trước, học cách nhẫn nhịn và lắng nghe. Cuối cùng, anh thấy được nỗ lực ấy và thay đổi cùng tôi" - Amy kể.

Giờ đây, người chồng là điểm tựa vững vàng, luôn đồng hành trong công việc lẫn tư duy sống: "Anh giúp tôi định hướng sự nghiệp, cùng tôi đi qua mọi khó khăn. Chúng tôi có chung mục tiêu là sống tử tế, xây dựng hạnh phúc bền vững".

Từ một nghệ sĩ từng đứng bên bờ vực khủng hoảng, Amy Lê Anh giờ đây viết lại cuộc đời bằng sự điềm tĩnh, nghị lực và tình yêu. Cô không còn là "nữ hoàng sắc đẹp" của các cuộc thi năm nào, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, biết mỉm cười trước nghịch cảnh và dũng cảm đứng dậy từ đổ nát. "Ổn định nhân sinh quan, cân bằng từ trong tâm - đó là nền tảng để tôi sống một cuộc đời mới" - Amy nói.

Và có lẽ, hành trình của Amy Lê Anh chính là lời nhắn gửi đến những ai từng gục ngã: "Dù vùi sâu đến đâu, hạt giống vẫn có thể nảy mầm, nếu ta còn tin vào ánh sáng".

