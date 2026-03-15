Ca sĩ Bích Phương khóc ngất trước linh cữu Kasim Hoàng Vũ

Hôm nay, 15-3, hỏa táng ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Đồng nghiệp đến đưa tiễn ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ ra đi để lại nhiều sự tiếc thương nơi bạn bè đồng nghiệp, khán giả. Lễ tang anh được tổ chức tại Houston (Texas, Mỹ) từ ngày 13-3 (giờ địa phương). Lễ hỏa táng được tổ chức vào 15 giờ ngày 15-3.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh cô cùng ông xã Thomas Tâm Nguyễn có mặt tại tang lễ. Trong khoảnh khắc chia sẻ, nữ ca sĩ đứng lặng trước linh cữu người đồng nghiệp, ánh mắt đượm buồn. Đi kèm với hình ảnh, cô viết ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Tiễn bạn một đoạn đường cuối".

Danh ca Hương Lan cũng lặng lẽ đến chia buồn cùng gia đình và gửi lời vĩnh biệt đến nam ca sĩ bạc mệnh.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng cho biết đã bay một chặng đường dài từ Cali qua Houston "chỉ để được ngồi bên em hai tiếng ngắn ngủi rồi lại bay ngược về trong ngày".

"Chuyến đi vội vã, nhưng chị vẫn phải đi… để được nói lời tạm biệt với em. Em ra đi, nhưng em không hề cô đơn. Bên em hôm nay là rất nhiều tình thương. Và chị tin rằng, ở đâu đó em cũng đang mỉm cười" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Bích Phương, mẹ Kasim, khóc ngất bên quan tài con trai

Theo nữ ca sĩ, Kasim là một người con rất có hiếu, một người sống đầy tình nghĩa. Có lẽ vì vậy mà ông trời cũng thương Kasim nên ngẫu nhiên cuối tuần này tại Houston lại có một chương trình ca nhạc quy tụ rất nhiều anh chị em nghệ sĩ hải ngoại và đã ghé đến để viếng, tiễn đưa.

"Khi những bậc trưởng bối trong nghề bước vào viếng, mẹ của Kasim đã quỵ xuống khóc vì xúc động.

Có lẽ trong nỗi đau mất con, được thấy những người đồng nghiệp, những người thương mến con mình, lặn lội đến tiễn đưa… là một sự an ủi lớn. Nhìn cảnh đó, không ai cầm được nước mắt" - Trizzie Phương Trinh cho biết

Kasim Hoàng Vũ đã yên nghỉ, không còn đau đớn nữa

"Kasim đã sống một cuộc đời rất thật... Cuộc đời này ngắn lắm. Sau tất cả, điều còn lại không phải là ai đã nói gì… mà là ai đã yêu thương và ai đã biết bao dung. Em yên nghỉ Kasim nhé. Ở nơi đó không còn đau đớn, không còn thị phi, chỉ còn bình yên và âm nhạc" - Trizzie Phương Trinh xúc động bày tỏ.

Kasim Hoàng Vũ không còn đau đớn nữa

Trước đó, thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật đã khiến làng nhạc Việt bàng hoàng. Những năm cuối đời, nam ca sĩ phải đối mặt với căn bệnh viêm khớp xương hàm cùng nhiều biến chứng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Di ảnh của Kasim Hoàng Vũ do ca sĩ Bích Phương - mẹ của Kasim Hoàng Vũ lựa chọn. Đây cũng là bức ảnh chụp từ thời anh tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Bà cũng tự tay chọn quan tài cho con. Tang lễ dự kiến giản dị, gọn nhẹ theo nguyện vọng của gia đình không muốn ồn ào.

Tại tang lễ, nhiều người xúc động là khi ca sĩ Bích Phương khóc lặng bên linh cữu con trai. Do biến chứng của căn bệnh khiến khuôn mặt nam ca sĩ thay đổi nhiều, gia đình quyết định không mở nắp quan tài để khách viếng nhìn anh lần cuối.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh được công chúng biết đến khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004.

Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình phong trần cùng chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng. Hơn 10 năm trước, anh khép lại sự nghiệp tại Việt Nam để sang Mỹ sinh sống, kinh doanh nhà hàng.

Trong gần 3 năm qua, Kasim Hoàng Vũ tạm dừng hết các hoạt động ca hát vì sức khỏe xuống dốc, giọng bị ảnh hưởng do bệnh và khuôn mặt biến dạng do di chứng phẫu thuật.