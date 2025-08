Đoàn văn nghệ thiện nguyện "Tình ca Bắc Sơn" do ca sĩ Bích Thủy tổ chức

Gần đây, di sản nhạc sĩ Bắc Sơn một lần nữa được đánh thức, được làm mới và lan tỏa mạnh mẽ nhờ tâm huyết và sáng tạo của ca sĩ – nghệ sĩ – doanh nhân Bích Thủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông. Bà là con gái thứ 9 của ông.

Bà Bích Thủy cho biết đã thực hiện dự án quy mô vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang giá trị cộng đồng, mà nói theo nhận định của nghệ sĩ Thanh Hằng: "Ca sĩ Bích Thủy đang thực hiện sứ mệnh đưa tinh thần âm nhạc của cố NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn đến gần hơn với người dân, đặc biệt là bà con nông thôn, nơi những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca và chủ đề về quê hương, đất nước được ông sáng tác".

Bích Thủy sáng tạo mô hình kết hợp tiểu phẩm với ca khúc

Từ năm 2025, ca sĩ Bích Thủy đã khởi động một chương trình đặc biệt phát sóng định kỳ 2 kỳ/tháng trên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh.

Mỗi kỳ là một "tác phẩm đôi" gồm: một tiểu phẩm sân khấu ngắn và một ca khúc nổi tiếng của cố NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn, được kết nối với nhau bằng cùng một chủ đề – cùng một tên gọi.

Tiểu phẩm không chỉ là lời dẫn giải mà còn là bước dạo cảm xúc, đưa người xem đến gần hơn với bối cảnh xã hội, tâm lý nhân vật và tinh thần bài hát.

Ca sĩ Bích Phượng và Bích Thủy

Đây không phải là một cuộc "minh họa âm nhạc" đơn thuần mà là sự kết hợp hài hòa giữa sân khấu và âm nhạc, giữa kịch nói và ca khúc, tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn, sâu sắc. Sau tiểu phẩm, Bích Thủy bước ra sân khấu, trình bày chính bài hát đó – một sự tiếp nối cảm xúc như được lên dây sẵn, không gượng gạo mà hòa quyện như một cuộc đời vừa được kể, vừa được hát.

Hiện mô hình này không chỉ tồn tại trên truyền hình, mà còn được chị mang lên sân khấu biểu diễn trực tiếp trên các sân khấu. Ở đó, chị diễn một vở kịch ngắn, sau đó hát chính ca khúc của tiểu phẩm trong khoảng 30 phút, đưa khán giả trải qua cả một hành trình nghệ thuật đầy chân thực và xúc động.

Ca sĩ Bích Thủy

Bích Thủy mong muốn nhạc của cha lan tỏa rộng hơn

Dù các ca khúc của cố NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn đã đi sâu vào lòng người từ nhiều thập niên trước, nhưng dưới bàn tay dàn dựng của Bích Thủy, những giai điệu ấy được "kịch hóa", được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu và hơi thở đương đại.

Vẫn là "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Em đi trên cỏ non" hay "Bông bưởi hoa cau", nhưng câu chuyện đằng sau mỗi bài hát giờ đây có hình hài, có nhân vật, có nỗi niềm được cụ thể hóa bằng tiểu phẩm ngắn, có lớp lang cảm xúc mà sân khấu mang lại.

Chính sự trung thành với tinh thần của cố NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn nhưng biết "bồi đắp thêm" bằng ngôn ngữ nghệ thuật phong phú khiến chương trình của ca sĩ Bích Thủy không chỉ là một bản hòa ca hoài niệm, mà còn là một hành trình kể chuyện hiện đại hóa di sản.

Ca sĩ Bích Thủy bên tượng sáp của cha mẹ - nhà thơ Ngọc Bích và nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn

Bích Thủy đồng hành cùng truyền thông lan tỏa giá trị nghệ thuật – cộng đồng

Không chỉ là nghệ sĩ, Bích Thủy còn là doanh nhân có tầm nhìn văn hóa. Mới đây, trong lễ ký kết hợp tác truyền thông năm 2025 giữa Tập đoàn An Nông và Báo và Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh, chị bày tỏ sự phấn khởi với mối quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới, khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với đơn vị truyền thông của tỉnh.

"Chúng tôi muốn đồng hành sản xuất nhiều chương trình hấp dẫn, bổ ích, giúp bà con nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, đồng thời lan tỏa giá trị nghệ thuật qua các tiểu phẩm, bài hát gần gũi. Đó cũng là cách góp phần vào sự phát triển chung của Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung" - chị chia sẻ.

Từ trái sang: ca sĩ Bích Thủy, Hạ Châu, Bích Phượng, Khánh Tuấn biểu diễn tại Trung tâm Tâm thần Tân Định

Trước đó, An Nông cũng từng phối hợp với Báo và Đài PT-TH Đồng Nai thực hiện các chương trình gắn liền với nông nghiệp và văn hóa như: Nhà nông làm giàu cùng An Nông, An Nông chung sức cùng nhà nông, Tình ca Bắc Sơn, Kịch Bắc Sơn truyền hình và phát thanh.

Những chương trình này cho thấy hướng đi xuyên suốt của chị Bích Thủy: kết nối nông dân – truyền thông – nghệ thuật một cách hiệu quả, đầy tính nhân văn.

Bích Thủy, người giữ lửa di sản âm nhạc của cha mình

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi ca sĩ Bích Thủy là "người giữ lửa Bắc Sơn". Nhưng chị không "giữ" theo cách lặng lẽ mà chị hành động, tái hiện, sáng tạo và lan tỏa.

Đặc biệt, trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức, mô hình kết hợp kịch ngắn – ca khúc – sân khấu của ca sĩ Bích Thủy là một hướng mở đầy triển vọng: giữ nguyên chất mộc mạc dân gian của di sản, nhưng đưa vào cách kể chuyện hiện đại, dễ tiếp cận, phù hợp với truyền hình lẫn biểu diễn trực tiếp.

Từ trái sang: Thanh Hằng, Bích Thủy và Hạ Châu

Bằng sự đầu tư chỉn chu, sự am hiểu nghệ thuật và cái tâm của một người nghệ sĩ làm nghề vì khán giả, ca sĩ Bích Thủy đang thổi làn gió mới vào những khúc ca cũ, để từ đó âm nhạc của cha mình sống lại, trong một hình hài mới – đầy sinh động và mãnh liệt.

Hiện ca sĩ Bích Thủy sẽ dàn dựng các tiểu phẩm như: "Bông bí vàng", "Bông bưởi hoa cau", "Giấc ngủ trên tay", "Mùa bông điên điển", "Về thăm quê ngoại", "Còn nghe thương thầm", "Điệu ru mòn mỏi", "Hoa Lan xuống phố", "Mùa xuân Cao Nguyên", "Trước thềm nhà củ" (2 tập), "Ngủ bên chân mẹ", "Mẹ với con đò và dòng sông"…

Đặc biệt, "Còn thương rau đắng mọc sau hè" là tiểu phẩm đầy cảm xúc.

"Tôi vinh dự khi tham gia nhiều tiểu phẩm, trong đó có những câu chuyện rất xúc động. Âm nhạc Bắc Sơn sẽ sống mãi với thời gian" – nghệ sĩ Thanh Hằng nói.