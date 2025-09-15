Ca sĩ Cẩm Vân-Khắc Triệu không lấy cát-xê để hỗ trợ cho công nhân mắc bệnh tim

Công ty TNHH SX-TM Phú Trường Phát phối hợp cùng Phòng trà Bến Thành (TP HCM) tổ chức đêm nhạc "Hát cho yêu thương" gây quỹ hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn vào tối 14-9.

Ca sĩ Cẩm Vân-Khắc Triệu góp cát-xê hỗ trợ cho công nhân mắc bệnh tim

Đêm nhạc nhận từ tiền bán vé và từ sự hỗ trợ của cá nhân các doanh nhân với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Số tiền này sẽ được gửi đến các tổ chức chính trị xã hội như: Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM, CLB Di sản văn hóa áo dài Việt Nam - TP HCM và Quỹ mổ tim cho công nhân lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và tiếp sức cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm nhạc đã huy động 200 triệu đồng để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ như Cẩm Vân-Khắc Triệu, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Thảo Trang, Quán quân Việt Nam Idol Hà An Huy, CiCi Trương, Huy Lê, Lê Hiển… và các doanh nhân cùng hòa chung nhịp đập nhân ái để gửi gắm niềm tin, nâng bước những phận đời còn nhiều nhọc nhằn.

Đặc biệt, các ca sĩ tham gia đêm nhạc không nhận tiền cát-xê mà chuyển cho ban tổ chức chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn.

Các ca sĩ biểu diễn hạnh phúc khi được chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Chương trình "Hát cho yêu thương" mang thông điệp mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca của các ca sĩ khi cất lên đều mang trong mình một thông điệp của yêu thương, một khát vọng sẻ chia. Và tấm vé ủng hộ chương trình chính là một hạt mầm hy vọng, là giọt nước lành làm dịu mát những cuộc đời còn khó khăn.