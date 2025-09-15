HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ca sĩ Cẩm Vân-Khắc Triệu không lấy cát-xê để hỗ trợ cho công nhân mắc bệnh tim

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Chương trình đã nhận được 200 triệu đồng để chăm lo cho người lao động; học sinh- sinh viên khó khăn, bị mắc bệnh tim.

Công ty TNHH SX-TM Phú Trường Phát phối hợp cùng Phòng trà Bến Thành (TP HCM) tổ chức đêm nhạc "Hát cho yêu thương" gây quỹ hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn vào tối 14-9.

Nghệ sĩ Cẩm Vân- Khắc Triệu góp cát-xê hỗ trợ cho công nhân mắc bệnh tim - Ảnh 1.

Ca sĩ Cẩm Vân-Khắc Triệu góp cát-xê hỗ trợ cho công nhân mắc bệnh tim

Đêm nhạc nhận từ tiền bán vé và từ sự hỗ trợ của cá nhân các doanh nhân với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Số tiền này sẽ được gửi đến các tổ chức chính trị xã hội như: Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM, CLB Di sản văn hóa áo dài Việt Nam - TP HCM và Quỹ mổ tim cho công nhân lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và tiếp sức cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nghệ sĩ Cẩm Vân- Khắc Triệu góp cát-xê hỗ trợ cho công nhân mắc bệnh tim - Ảnh 2.

Đêm nhạc đã huy động 200 triệu đồng để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ như Cẩm Vân-Khắc Triệu, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Thảo Trang, Quán quân Việt Nam Idol Hà An Huy, CiCi Trương, Huy Lê, Lê Hiển… và các doanh nhân cùng hòa chung nhịp đập nhân ái để gửi gắm niềm tin, nâng bước những phận đời còn nhiều nhọc nhằn.

Đặc biệt, các ca sĩ tham gia đêm nhạc không nhận tiền cát-xê mà chuyển cho ban tổ chức chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn.

Nghệ sĩ Cẩm Vân- Khắc Triệu góp cát-xê hỗ trợ cho công nhân mắc bệnh tim - Ảnh 3.

Các ca sĩ biểu diễn hạnh phúc khi được chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Chương trình "Hát cho yêu thương" mang thông điệp mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca của các ca sĩ khi cất lên đều mang trong mình một thông điệp của yêu thương, một khát vọng sẻ chia. Và tấm vé ủng hộ chương trình chính là một hạt mầm hy vọng, là giọt nước lành làm dịu mát những cuộc đời còn khó khăn.

Tin liên quan

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

(NLĐO)- Đêm nhạc "Hồi sinh" được tổ chức ở tỉnh Lào Cai với mong muốn gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Đêm nhạc gây quỹ giúp nhạc sĩ Trần Quang Lộc chữa bệnh

Đêm nhạc "Về đây nghe em" gây quỹ giúp nhạc sĩ Trần Quang Lộc - tác giả các ca khúc nổi tiếng "Về đây nghe em", "Có phải em mùa thu Hà Nội" - điều trị bệnh ung thư bàng quang và ung thư phổi dự kiến sẽ diễn ra vào tối 19-12, tại Café Kasa (số 1 Đồng Nai, quận 10, TP HCM).

Đêm nhạc gây Quỹ Học bổng Trịnh Công Sơn tại TP HCM

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 16 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đêm nhạc “Tôi đi tìm tôi”, do Soul Live Project kết hợp cùng Đại học Hoa Sen tổ chức, diễn ra trong hai ngày 14 và 15-4 tại Soul Live Project (214-216 Pasteur, phường 6, quận 3, TP HCM).

người lao động công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo đêm nhạc Cẩm Vân- khắc Triệu bệnh tim
