Ca sĩ Chu Thúy Quỳnh "lột xác"

Ca sĩ Chu Thúy Quỳnh: Từ siêu hit "Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây" đến loạt video cover triệu view. Từ năm 2021 đến 2023, Chu Thúy Quỳnh đã ra mắt nhiều sản phẩm triệu view mà công chúng yêu mến.

Trên nền tảng YouTube, cô sở hữu một loạt ca khúc đạt những thành tích đáng mơ ước như "Ít nhưng dài lâu" (31 triệu), "Thương ly biệt" (12 triệu), "Xem như em chẳng may" (12 triệu), "Bất quá nhân gian" (12 triệu), "Nên chờ hay nên quên" (7.7 triệu), "Biệt tri kỷ" (2.7 triệu)...

Chu Thúy Quỳnh có lẽ được biết đến nhiều nhất qua ca khúc "Xem như em chẳng may", với câu hát quen thuộc "Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây". Dù được thực hiện khá đơn giản, video của cô vẫn thu về nhiều lượt xem và sự yêu thích.

Câu hát của Chu Thúy Quỳnh đã từng một thời tạo "trend" và trở thành một trong những giai điệu được ủng hộ rộng rãi trên nền tảng TikTok cũng như nhiều playlist trên YouTube.

Chu Thúy Quỳnh cho biết: "Ca khúc này lan rộng khắp nơi, đi đâu cũng nghe câu hát đó khiến Quỳnh rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Quỳnh không ngủ quên trong chiến thắng. Vì vậy, sắp tới Quỳnh sẽ ra mắt nhiều MV, bài hát được đặt riêng cho mình".

Sắp tới đây, Chu Thúy Quỳnh hứa hẹn sẽ đem đến một sự thay đổi tích cực nhất từ âm nhạc đến hình ảnh "lột xác" hứa hẹn gây bão trong cộng đồng yêu nhạc.

Vẫn là giọng hát cảm xúc, trầm ấm quen thuộc, nhưng để đáp lại sự mến mộ của công chúng và thỏa tài năng của nữ ca sĩ. Với sự trở lại này, sẽ có một Chu Thúy Quỳnh cuốn hút và bùng nổ hơn. MV mới của Chu Thúy Quỳnh "Ở đâu" , ra mắt vào tối 16-1 chính là câu trả lời cho loạt những thắc mắc của khán giả suốt thời gian qua.

Chu Thúy Quỳnh là một nữ ca sĩ nổi tiếng qua các bản cover triệu view sâu lắng. Ngoài việc sở hữu một kênh YouTube đăng tải những video ca hát đình đám, ít ai biết rằng Chu Thúy Quỳnh từng theo học tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Giọng ca Hà Nội khiến khán giả yêu thích bởi chất âm trầm ấm, độc đáo, quyến rũ cùng với kỹ thuật nhấn nhá tạo nên màu sắc và cảm xúc rất riêng qua từng bài hát.

Với sở trường rất đặc biệt này, Chu Thúy Quỳnh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc và nổi lên cùng hiện tượng cover ca khúc "Bên em là biển rộng" của Lệ Quyên. Nữ ca sĩ cũng tham gia chương trình "Giọng Ải Giọng Ai" vào năm 2017 và gây ấn tượng cho khán giả với chất giọng trầm ấm trong một sân khấu cùng ca sĩ Khắc Việt.

Chu Thúy Quỳnh sẽ có cú bùng nổ trong năm mới

Sau đó, vào năm 2021, Chu Thúy Quỳnh tham gia cuộc thi "Tài năng Âm nhạc Việt" do VTC tổ chức và giành giải Quán Quân nhạc trẻ. Năm 2023, cô tham gia cuộc thi "The Heroes" do Cát Tiên Sa tổ chức phát sóng trên VTV3.

Dù nhiều lần tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng, Chu Thúy Quỳnh vẫn chưa thực sự tìm được sự chú ý đúng với khả năng của cô. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn miệt mài trau dồi giọng hát và tích lũy những kinh nghiệm bằng các buổi biểu diễn phòng trà đủ thấy sự quyết tâm của Chu Thúy Quỳnh với âm nhạc.

Với việc trở thành một trong các tài năng mới mẻ được đánh giá cao bởi giọng hát độc lạ, cô được nhận xét là có nhiều triển vọng trong làng nhạc Việt và được khá nhiều sự ủng hộ từ giới chuyên môn.

Dẫu chưa ra mắt các sản phẩm mainstream cho riêng mình, Chu Thúy Quỳnh vẫn hoạt động sôi nổi và chăm chỉ ra mắt nhiều ca khúc trên nền tảng YouTube.

Chu Thúy Quỳnh hứa hẹn lột xác

Chu Thúy Quỳnh tạo nên một dấu ấn rất riêng khi cover lại loạt ca khúc "Bên em là biển rộng", "Em gái mưa", "Gọi tên em"... Cô gái thể hiện những ca khúc này với sắc màu hoàn toàn mới mẻ và riêng biệt, cùng sắc âm trầm đầy thu hút và cách xử lý rất mượt mà, quyến rũ.

Nhiều khán giả ủng hộ phía dưới video của cô, cho rằng cách Chu Thúy Quỳnh hát như giúp ca khúc có thêm chiều sâu và thậm chí là "cuốn" hơn cả bản gốc.