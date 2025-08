Ca sĩ Duy Mạnh: Từ thiện trước hết cần sự rõ ràng

Điều kiện "lạ" của Duy Mạnh

Ca sĩ Duy Mạnh với điều kiện lạ thu hút sự chú ý

Đoạn clip anh đến tặng 1 tỉ đồng để giúp bà con vùng lũ ở Nghệ An thật sự gây xôn xao. Thông tin này mới phải không ạ?

-Ca sĩ Duy Mạnh: Tôi cùng với bạn Hiên bầu sô chương trình "Anh em kết đoàn", diễn ra vào ngày 8-8 tại Sân Biểu Diễn Nghệ Thuật Bảo Tàng Hà Nội. Quyết định gởi 1 tỉ đồng vào Mặt trận Tổ quốc Nghệ An để cứu trợ cho bà con vùng lũ. Đơn vị tổ chức chương trình lần này cũng là đơn vị tổ chức chương trình "Anh em kết đoàn" lần trước, thời điểm mà chương trình góp 3 tỉ đồng cho bà con vùng lũ, thu hút sự chú ý của khán giả trước đây.

Khi nhận lời mời của ban tổ chức chương trình lần này, tôi lập tức nhận lời và đưa ra ý kiến với ban tổ chức gửi vào Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An 1 tỉ đồng trước, để giúp bà con vùng lũ rồi sau đó show diễn sẽ tổ chức vào ngày 8-8.

Tôi không nhận thù lao biểu diễn. Tôi chỉ có 1 việc trao đổi với ban tổ chức là ứng trước số tiền 1 tỉ. Ban tổ chức cũng rất vui vẻ và hưởng ứng với điều đó.

Và chúng tôi đã cùng nhau ra Nghệ An và gửi vào MTTQ số tiền đó.

. Có ai nói rằng điều kiện của anh với ban tổ chức hơi "nghiệt ngã" không vì suy cho cùng nhà sản xuất, đơn vị tổ chức vẫn hướng đến lợi nhuận?

- Người khác làm việc thế nào tôi không biết. Nhưng tôi và ban tổ chức đã trao đổi trên tinh thần vui vẻ cùng nhau hợp tác. Tôi đưa ra yêu cầu là chuyển 1 tỉ vào MTTQ Nghệ An. Và tôi không nhận tiền cát xê. Họ vui vẻ và đồng ý ngay.

Và bên họ còn nói "Nếu sau show trừ hết chi phí mà thu được nhiều. Bên ban tổ chức sẽ trích thêm chi phí để hỗ trợ bà con gặp bão lũ tiếp. Tôi hài lòng vì điều đó

Tôi thế đấy, ai chịu thì chơi

. Vì sao anh buộc đơn vị sản xuất phải gởi tiền thiện nguyện trước khi diễn ra chương trình thay vì đợi đến khi chương trình kết thúc như thường thấy?

- tôi muốn mọi thứ rõ ràng, nhất là những chuyện liên quan đến tiền. Cách đây 15-20 năm trước có những chương trình thiện nguyện đã từng mời tôi tham gia và kêu gọi khán giả chung tay đóng góp nhưng rồi sau đó cụ thể là góp bao nhiêu và vào quỹ nào? Thì tôi lại không thấy được sự rõ ràng lắm. Thế nên tôi trao đổi với ban tổ chức ứng trước 1 tỉ đóng luôn để kịp thời hỗ trợ bà con vũng lũ.

.Mới đây, con gái anh - Cầm - vừa ra mắt EP mới gây tiếng vang. Anh thích nhạc của Cầm không?

-Nói thật, âm nhạc của Cầm không phải gu của tôi. Nhạc thời tôi, man mác buồn. Tất nhiên, buồn chút thôi chứ không bi lụy nhé. Còn nhạc của các bạn trẻ bây giờ chill chill (thư giãn), vui tươi và lạc quan. Nhưng tôi phải khẳng định âm nhạc các bạn trẻ bây giờ khá là văn minh và hiện đại.

.Trong nhà có đến hai nghệ sĩ, anh và Cầm ở hai thế hệ khác nhau, có bao giờ anh và Cầm tranh cãi?

-Tranh luận chứ không tranh cãi. Tôi đôi khi cũng ý kiến và trao đổi với Cầm, cái nào Cầm thấy hợp lý thì nghe. Nhưng cũng có những thứ tôi cần phải cập nhật và tìm hiểu âm nhạc của thế hệ trẻ.

Theo tôi thấy, làm nghệ sĩ phải được tự do thì mới cảm thấy vui và sáng tạo. Tất nhiên, sự tự do đấy phải nằm trong khuôn khổ được phép. Tự do để sáng tạo và bay bổng với suy nghĩ với ý tưởng của mình.

Là cha và cũng là tiền bối của Cầm, anh có lời khuyên nào dành cho bạn ấy không?

-Lời khuyên tôi dành cho Cầm, tôi chỉ mong con cứ vui và chơi với âm nhạc. Mong Cầm và các bạn của bạn ấy, cứ vui chơi với âm nhạc đi. Chơi nhạc với sự hồn nhiên và đam mê nhất. Đừng đặt mục tiêu cao quá. Cứ làm công việc mà mình yêu thích với sự đam mê và nhiệt huyết. Khi bản thân đủ tầm và uy tín, những thứ khác tự nhiên sẽ đến với mình

.Cầm và anh có điểm chung không?

-Tôi và Cầm đều mang tâm lý "chơi" với âm nhạc. Điều đó giúp chúng tôi thấy thật sự hạnh phúc khi làm nghề.

Ca sĩ Duy Mạnh bên bà xã Huyền Cầm, con gái Thu Cầm, con trai Mạnh Cầm

.Anh có dự án mới nào không sau "Bố Chuột"?

-"Bố Chuột" chỉ là sản phẩm đùa vui thôi. Tôi chuẩn bị ra mắt "Người chiến sĩ biên cương", một bài hát tôn vinh lực lượng công an nhân dân, những người hi sinh bản thân cho sự bình yên của đất nước. Đây là ca khúc tôi viết từ những câu chuyện. Tôi được nghe khi những người bạn tôi kể lại về những lần làm nhiệm vụ. Đặc biệt là những người chiến sĩ làm nhiệm vụ trên vùng biên cương Tây bắc.