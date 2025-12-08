HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Duyên Quỳnh, Hoa hậu Bảo Ngọc là ứng cử viên cho danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đây là danh hiệu do Thành đoàn TPHCM xét chọn hàng năm nhằm tôn vinh các tấm gương trẻ có đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của thành phố

Thành Đoàn TPHCM vừa giới thiệu 12 ứng cử viên để bầu chọn danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025. Thời gian bầu chọn diễn ra từ ngày 8-12 và kết thúc lúc 11 giờ ngày 12-12.

Danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" do Thành đoàn TPHCM xét chọn hàng năm nhằm tôn vinh các tấm gương điển hình trẻ có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của thành phố.

Năm 2025, có 12 ứng cử viên được giới thiệu để bầu chọn cho danh hiệu này.

Cụ thể, với nhóm nghiên cứu viên tiêu biểu, có ứng viên: TS Mai Ngọc Xuân Đạt, Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TPHCM.

Ở nhóm sinh viên tiêu biểu có ứng viên: Võ Ngọc Minh Anh, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Ca sĩ Duyên Quỳnh, hoa hậu Bảo Ngọc là ứng cử viên cho danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" - Ảnh 1.

12 ứng cử viên được giới thiệu để bầu chọn cho danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM

Nhóm y bác sĩ tiêu biểu, có ứng viên: bác sĩ CKI Nròng K'Duy Py, Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Nhân Ái.

Ở nhóm thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu có ứng viên: ThS Trần Tài, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam.

Với nhóm chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu, có 2 ứng viên: Đại úy Trịnh Hải Thắng, giám định viên hóa học Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TPHCM và thiếu tá Nguyễn Văn Trường, cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy - Công an TPHCM (Đội 3 - Phòng PC04).

TIN LIÊN QUAN

Trong nhóm cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu có 2 ứng viên: anh Đỗ Tiến Đạt, Bí thư Chi đoàn và chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông; chị Đoàn Thị Thu Chung, Ủy viên Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM, Phó Tổng trưởng Thường trực Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.

Nhóm vận động viên tiêu biểu có 2 ứng viên: vận động viên Nguyễn Tấn Sang, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TPHCM, đội tuyển Pencak Silat quốc gia; vận động viên Nguyễn Tứ Cường, đội tuyển Vovinam quốc gia, hiện là giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên Trường phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh.

Với nhóm thanh niên sống đẹp có ứng viên: Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc và là người sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero.

Ở nhóm văn nghệ sĩ tiêu biểu có ứng viên: ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh.

ứng cử viên TPHCM Bảo Ngọc Công dân trẻ tiêu biểu ca sĩ duyên quỳnh
