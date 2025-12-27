Trang Dispatch ngày 27-12 thông tin rằng Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ đơn kháng cáo lần thứ hai Taeil – cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng đình đám NCT và hai đồng phạm.

Trước đó, Taeil và hai đồng phạm - được xác định là Lee và Hong, đã bị buộc tội hiếp dâm tập thể một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc trong lúc cô say rượu vào tháng 6-2024. Các tình tiết giảm nhẹ là các bị cáo thành khẩn nhận tội, phạm tội lần đầu và đã đạt được thỏa thuận với nạn nhân.

Taeil thất bại khi kháng cáo lần 2

Anh tiêu tan sự nghiệp khi vi phạm pháp luật

Tòa án phiên sơ thẩm vào tháng 7-2025 đã kết án cả ba bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam, 40 giờ tham gia các chương trình và chương trình trị liệu bạo lực tình dục, công khai thông tin cá nhân là tội phạm tình dục tại địa phương cư trú. Cả ba bị cấm làm nghề trong cơ sở, lĩnh vực có liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên trong 5 năm tới.

Sau phán quyết được tuyên, Taeil và hai đồng phạm đồng loạt đệ đơn kháng cáo nhưng đã bị tòa án cấp cao bác bỏ vào tháng 10.

Họ không bỏ cuộc, đệ đơn kháng cáo lần hai và lần này cũng không thành công. Phía tòa quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Taeil đã bị trục xuất khỏi nhóm nhạc NCT vào tháng 8-2024 sau khi bị cảnh sát thẩm vấn về các cáo buộc hiếp dâm.

Anh ra mắt khán giả vào năm 2016 với tư cách là thành viên của nhóm nhỏ đầu tiên của NCT, NCT U, là thành viên lớn tuổi nhất và là giọng ca chính của NCT 127.