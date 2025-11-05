"NHÃ 2025": Bản giao hòa giữa hoài niệm và hiện tại

Lân Nhã với NHÃ 2025 và NHÃ Concert

Tối 4-11, ca sĩ Lân Nhã thực hiện livestream đặc biệt để trò chuyện cùng khán giả, công bố hai dự án trọng điểm: album "NHÃ 2025" và "NHÃ Concert" – diễn ra ngày 7-12 tại Cung Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) và ngày 20-12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).

Buổi trò chuyện không chỉ là buổi giới thiệu sản phẩm mà còn là dịp anh lần đầu chia sẻ về hành trình 15 năm làm nghề, những thay đổi trong nhân sinh quan và âm nhạc. "Có thể năm nay là năm Nhã thay đổi nhiều nhất – cả trong cách nghĩ, cách hát và cảm nhận về nghề. Nhã muốn làm một điều thật ý nghĩa ở giai đoạn này"- anh bộc bạch.

Sản phẩm được anh ấp ủ hơn hai năm, quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc. Lân Nhã cho biết, anh vẫn trung thành với dòng nhạc xưa và tình ca sống cùng năm tháng, song lần này sẽ thêm những ca khúc mới phản ánh tâm trạng và nội tâm hiện tại.

Đặc biệt, album có phiên bản đĩa than, thể hiện sự trân trọng của anh với giá trị âm nhạc mộc mạc, tinh tế.

Lân Nhã không chiêu trò

Nhiều khán giả thắc mắc liệu anh có thể hiện vũ đạo trong concert. Lân Nhã tiết lộ anh đang tập luyện cùng biên đạo Quang Đăng và sẽ có vài điểm nhấn bất ngờ, song giọng hát vẫn là "linh hồn" của đêm nhạc. "Việc chính của ca sĩ là hát cho hay trước đã. Nhã đã dành hơn mười năm để rèn luyện giọng hát và vẫn tiếp tục cố gắng"- anh nói.

Lời xin lỗi giữa "tâm bão" giá vé

Lân Nhã liên tục xin lỗi

Trước tranh cãi giá vé cao – nhất là khi concert của anh diễn ra cùng thời điểm với Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn – Lân Nhã liên tục gửi lời xin lỗi, giải thích: "Đây là lần đầu tiên Nhã tự làm concert riêng, mọi chi phí từ âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc vận chuyển ra Hà Nội đều rất lớn. Ekip đã cố gắng hạ mức thấp nhất có thể. Sau concert này, Nhã sẽ làm những đêm phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn".

Nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận, mỗi nghệ sĩ đều có đối tượng khán giả riêng, và anh tin những người yêu mến mình sẽ hiểu được nỗ lực và tâm huyết dành cho chương trình này.

Không chiêu trò – chỉ có âm nhạc và cảm xúc

Với Lân Nhã, âm nhạc đơn thuần là âm nhạc

Khi được hỏi "tung chiêu" gì để tri ân khán giả, Lân Nhã cười hiền: "Nhã không giỏi chiêu trò, chỉ biết gửi trọn cảm xúc trong từng ca khúc".

Anh bật mí concert lần này sẽ có nhiều thể loại âm nhạc mới mẻ như Bossa Nova, Swing, Jazz, R&B xen kẽ những bản ballad quen thuộc. Một số ca khúc trong album "NHÃ 2025" cũng sẽ được biểu diễn, với phần phối khí do nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận, mang lại sự dung hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Dấu mốc mới trong hành trình âm nhạc

Lân Nhã bảo anh không muốn thay đổi điều gì

Sau nhiều năm kiên định với phong cách trữ tình tinh tế, Lân Nhã cho biết anh không muốn "cố khác đi" mà chỉ mong giữ trọn tiếng nói riêng trong âm nhạc. "Chính sự nhất quán và cảm xúc thật mới là điều khiến khán giả nhận ra chất của Lân Nhã"- anh nói.