HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ca sĩ Lân Nhã lên tiếng về tranh cãi giá vé concert

Thùy Trang

(NLĐO) – Trước ý kiến giá vé concert quá cao, ca sĩ Lân Nhã đã lên tiếng xin lỗi và chia sẻ lý do phía sau dự án âm nhạc lớn nhất năm của anh.

"NHÃ 2025": Bản giao hòa giữa hoài niệm và hiện tại

Ca sĩ Lân Nhã lên tiếng trước tranh cãi giá vé concert - Ảnh 1.

Lân Nhã với NHÃ 2025 và NHÃ Concert

Tối 4-11, ca sĩ Lân Nhã thực hiện livestream đặc biệt để trò chuyện cùng khán giả, công bố hai dự án trọng điểm: album "NHÃ 2025" và "NHÃ Concert" – diễn ra ngày 7-12 tại Cung Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) và ngày 20-12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). 

Buổi trò chuyện không chỉ là buổi giới thiệu sản phẩm mà còn là dịp anh lần đầu chia sẻ về hành trình 15 năm làm nghề, những thay đổi trong nhân sinh quan và âm nhạc. "Có thể năm nay là năm Nhã thay đổi nhiều nhất – cả trong cách nghĩ, cách hát và cảm nhận về nghề. Nhã muốn làm một điều thật ý nghĩa ở giai đoạn này"- anh bộc bạch.

Sản phẩm được anh ấp ủ hơn hai năm, quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc. Lân Nhã cho biết, anh vẫn trung thành với dòng nhạc xưa và tình ca sống cùng năm tháng, song lần này sẽ thêm những ca khúc mới phản ánh tâm trạng và nội tâm hiện tại. 

Đặc biệt, album có phiên bản đĩa than, thể hiện sự trân trọng của anh với giá trị âm nhạc mộc mạc, tinh tế.

Ca sĩ Lân Nhã lên tiếng trước tranh cãi giá vé concert - Ảnh 2.

Lân Nhã không chiêu trò

Nhiều khán giả thắc mắc liệu anh có thể hiện vũ đạo trong concert. Lân Nhã tiết lộ anh đang tập luyện cùng biên đạo Quang Đăng và sẽ có vài điểm nhấn bất ngờ, song giọng hát vẫn là "linh hồn" của đêm nhạc. "Việc chính của ca sĩ là hát cho hay trước đã. Nhã đã dành hơn mười năm để rèn luyện giọng hát và vẫn tiếp tục cố gắng"- anh nói.

Lời xin lỗi giữa "tâm bão" giá vé

Ca sĩ Lân Nhã lên tiếng trước tranh cãi giá vé concert - Ảnh 3.

Lân Nhã liên tục xin lỗi

Trước tranh cãi giá vé cao – nhất là khi concert của anh diễn ra cùng thời điểm với Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn – Lân Nhã liên tục gửi lời xin lỗi, giải thích: "Đây là lần đầu tiên Nhã tự làm concert riêng, mọi chi phí từ âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc vận chuyển ra Hà Nội đều rất lớn. Ekip đã cố gắng hạ mức thấp nhất có thể. Sau concert này, Nhã sẽ làm những đêm phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn". 

Nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận, mỗi nghệ sĩ đều có đối tượng khán giả riêng, và anh tin những người yêu mến mình sẽ hiểu được nỗ lực và tâm huyết dành cho chương trình này.

Không chiêu trò – chỉ có âm nhạc và cảm xúc

Ca sĩ Lân Nhã lên tiếng trước tranh cãi giá vé concert - Ảnh 4.

Với Lân Nhã, âm nhạc đơn thuần là âm nhạc

Khi được hỏi "tung chiêu" gì để tri ân khán giả, Lân Nhã cười hiền: "Nhã không giỏi chiêu trò, chỉ biết gửi trọn cảm xúc trong từng ca khúc".

Anh bật mí concert lần này sẽ có nhiều thể loại âm nhạc mới mẻ như Bossa Nova, Swing, Jazz, R&B xen kẽ những bản ballad quen thuộc. Một số ca khúc trong album "NHÃ 2025" cũng sẽ được biểu diễn, với phần phối khí do nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận, mang lại sự dung hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Dấu mốc mới trong hành trình âm nhạc 

Ca sĩ Lân Nhã lên tiếng trước tranh cãi giá vé concert - Ảnh 5.

Lân Nhã bảo anh không muốn thay đổi điều gì

Sau nhiều năm kiên định với phong cách trữ tình tinh tế, Lân Nhã cho biết anh không muốn "cố khác đi" mà chỉ mong giữ trọn tiếng nói riêng trong âm nhạc. "Chính sự nhất quán và cảm xúc thật mới là điều khiến khán giả nhận ra chất của Lân Nhã"- anh nói.

Với thông điệp "một hành trình cảm xúc dành tặng những người đã đồng hành cùng mình", "NHÃ Concert" được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế của Lân Nhã. Giọng ca sinh năm 1986 chọn cho mình con đường không ồn ào, chỉ đầy đặn cảm xúc và chân thành.

Tin liên quan

Lần đầu của Lân Nhã

Lần đầu của Lân Nhã

(NLĐO) - Lân Nhã lần đầu làm podcast cùng BTV Diệp Chi, tiết lộ việc yêu thầm lúc nhỏ, hát live ca khúc sắp ra mắt.

Lân Nhã Nhã 2025 Nhã concert ca sĩ Lân Nhã xin lỗi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo