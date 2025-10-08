Ca sĩ Lynda Trang Đài chấp nhận mọi phán quyết từ tòa án

Lynda Trang Đài nộp đơn lên tòa án

Trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida – Mỹ đăng tải văn bản đơn xin từ ca sĩ Lynda Trang Đài.

Lynda Trang Đài không chống lại cáo buộc tội trộm cắp, chấp nhận mọi phán quyết từ tòa

Trong đó, nữ ca sĩ không nói mình có tội nhưng cũng không phản đối những cáo buộc tòa án đưa ra. Lynda Trang Đài chấp nhận các phán quyết từ tòa cho cáo buộc trộm cắp vặt – tội nhẹ cấp độ 1.

Nữ ca sĩ hiểu rằng hình phạt cao nhất cho tội danh của mình nếu bị phán quyết là tối đa một năm tù và hoặc nộp phạt dưới 1.000 USD. "Tôi hoàn toàn nhận thức và hiểu được những quyền sau được đảm bảo cho tôi theo Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp tiểu bang Florida" – Lynda Trang Đài cho biết trong văn bản.

Nữ ca sĩ liệt kê 12 quyền khác nhau trong đơn, gồm quyền có luật sư, quyền được xét xử công bằng, quyền giữ im lặng và quyền kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ khi tòa chấp thuận văn bản.

Lynda Trang Đài xác nhận không gặp vấn đề về thể chất hoặc tâm lý nào tại thời điểm viết đơn xin xét xử vắng mặt, không chống lại những cáo buộc từ tòa.

Là một công dân Mỹ, nữ ca sĩ cũng hiểu việc viết đơn này cũng có thể khiến bản thân phải chịu lệnh trục xuất theo luật pháp và quy định quản lý của chính phủ Mỹ.

Lynda Trang Đài trước đó bị từ chối tham gia Chương trình Can thiệp trước xét xử

Trước đó, thông tin từ trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida - Mỹ cho biết Lynda Trang Đài bị từ chối tham gia Chương trình Can thiệp trước xét xử (Pre-Trial Intervention Program, viết tắt là PTI, hay là Pre-Trial Diversion, viết tắt PTD) với lý do không đáp ứng các tiêu chí do Văn phòng Biện lý Tiểu bang đặt ra.

Nữ ca sĩ từng bị kết án về tội "Trộm cắp vặt" (Petit Theft)

"Bị đơn không đủ điều kiện do tiền án tiền sự" - với lời giải thích Lynda Trang Đài từng bị kết án về tội "Trộm cắp vặt" (Petit Theft) trước đây. Điều này khiến ca sĩ không đủ điều kiện để được chấp nhận tham gia chương trình PTD.

Trước đó, Lynda Trang Đài nộp đơn xin chấp hành các hoạt động giáo dục pháp luật, lao động công ích và bồi thường thiệt hại để được bỏ cáo buộc "trộm cắp". Hồi tháng 1-2025, nữ ca sĩ bị cáo buộc trộm cắp tài sản thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển, có giá trong khoảng 100-750 USD (2,5 - 18,8 triệu đồng), tại một cửa hàng của Gucci ở bang này.