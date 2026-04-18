Giải trí

Ca sĩ Ngọc Khuê "rủ" nhiều nghệ sĩ danh tiếng vào "Thị phi"

Yến Anh

(NLĐO)- Ngọc Khuê đã thuyết phục NSND Lan Hương và các NSƯT Minh Vượng, Đỗ Kỷ, Hồ Phong góp mặt trong "Thị phi", phim ngắn âm nhạc hài hành động của mình

 Dự án phim ngắn âm nhạc "Thị phi"chính thức được giới thiệu tới công chúng, đánh dấu bước đi mới của Ngọc Khuê - vừa là ca sĩ thể hiện vừa là giám đốc sản xuất, phát hành.

Ca sĩ Ngọc Khuê "rủ" nhiều nghệ sĩ danh tiếng vào "Thị phi" - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Khuê

"Thị phi" khai thác chất liệu đời sống đô thị hiện đại, nơi ranh giới giữa đúng - sai, thật - giả trở nên mong manh. Phim sử dụng âm nhạc làm phương tiện kể chuyện xuyên suốt, kết hợp yếu tố điện ảnh tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc và phản chiếu xã hội

Phần âm nhạc của phim được xây dựng như một EP độc lập, song hành cùng hành trình của nhân vật đặc vụ chuồn chuồn do Ngọc Khuê thủ vai. Ba ca khúc tương ứng với ba giai đoạn tâm lý: lựa chọn - đối mặt - buông bỏ: "Lựa chọn của em luôn là anh" mở ra câu chuyện với những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc; "Thị phi" đẩy cao năng lượng, phản ánh vòng xoáy định kiến và dư luận và "Bạn đời" khép lại hành trình bằng sự giải tỏa, hướng tới tình yêu và hy vọng.

Ca sĩ Ngọc Khuê "rủ" nhiều nghệ sĩ danh tiếng vào "Thị phi" - Ảnh 2.

"Thị phi" có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ danh tiếng

Ba ca khúc đại diện cho ba lát cắt tâm lý, ba giai đoạn biến chuyển trong cuộc đời đầy "thị phi" của cô - từ lựa chọn, đối mặt, đến buông bỏ và tìm thấy bình yên.

Ngọc Khuê cho biết "Thị phi" không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn gắn với dấu mốc cá nhân đặc biệt.Từ khi bắt đầu làm nghề, cô gần như chưa có một MV đúng nghĩa. Vì thế, khi có cơ hội thực hiện dự án lần này, tôi và ê-kíp đã rất quyết tâm.

"Dự án được ấp ủ từ khi tôi mang bầu bé Dino và đến khi con được 4 tháng tuổi, chúng tôi bắt đầu bấm máy" – Ngọc Khuê chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Khuê "rủ" nhiều nghệ sĩ danh tiếng vào "Thị phi" - Ảnh 3.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ

Lấy bối cảnh một khu tập thể cũ giữa lòng thành phố, "Thị phi" còn mở ra câu chuyện về những con người bình dị nhưng ẩn chứa phía sau là những bí mật chưa từng được gọi tên. Các tuyến nhân vật đan xen, tạo nên một bức tranh đa chiều về xã hội hiện đại nơi "thị phi" không chỉ là lời đồn, mà còn là hệ quả của những lựa chọn, định kiến và góc khuất trong mỗi con người.

Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của dàn nghệ sĩ gạo cội gồm: NSND Lan Hương, NSƯT Minh Vượng và NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hồ Phong và đăc biệt là sự góp mặt của con trai Ngọc Khuê - bé Dino khi ấy mới 4 tháng tuổi.

Ca sĩ Ngọc Khuê "rủ" nhiều nghệ sĩ danh tiếng vào "Thị phi" - Ảnh 4.

"Thị phi" khai thác chất liệu đời sống đô thị hiện đại

Toàn bộ phần âm thanh được sản xuất theo công nghệ Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm không gian đa chiều - một hướng tiếp cận còn khá mới với các dự án âm nhạc, điện ảnh tại Việt Nam hiện nay.

Trong thời gian tới, nữ ca sĩ cho biết sẽ cùng cộng sự tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp âm nhạc - điện ảnh.

Tin liên quan

Bất ngờ chuyện "trăm năm" của hoa hậu thị phi

Bất ngờ chuyện "trăm năm" của hoa hậu thị phi

(NLĐO)- Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh xác nhận chuẩn bị lên xe hoa sau khi lộ hình ảnh xuất hiện cùng người đàn ông lạ ở sân bay.

