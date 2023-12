Ca sĩ Như Quỳnh: Có nghệ sĩ chân chính nào mà giàu đâu?

Ca sĩ Như Quỳnh (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ Họa My

Chiều 15-12, ca sĩ Như Quỳnh chia sẻ về liveshow Xuân yêu thương, sẽ diễn ra vào ngày 30-12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Như Quỳnh cho biết thời điểm này nền kinh tế khó khăn, nhưng chị nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên vẫn quyết tâm làm live concert "Xuân yêu thương".

Chị không nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc, vì "người nghệ sĩ chân chính không bao giờ giàu, mà chỉ giàu trong tâm hồn".



Như Quỳnh tâm sự chị sẽ "cháy" hết mình, thể hiện tất cả những gì mình có. Điều đó không chỉ thể hiện cái tôi của chị, mà còn là sự tôn trọng với tất cả những khán giả yêu mến chị.

Trước những thắc mắc cho rằng "liệu có một Như Quỳnh mới mẻ hơn trong liveshow lần này so với những gì mà khán giả biết về chị?", ca sĩ Như Quỳnh cho biết "dù có làm mới đến đâu cũng phải dựa trên những gì cơ bản nhất sẵn có của mỗi người. Như Quỳnh vẫn sẽ làm mới mình về hình ảnh, âm nhạc, giọng hát… nhưng trong giới hạn cho phép".

Chị cho biết làm show trong thời buổi kinh tế khó khăn là sự liều lĩnh

Về lo lắng "sự mới mẻ nào cũng dễ gây tranh cãi", Như Quỳnh nói chị chấp nhận luồng dư luận trái chiều. Theo chị, bất cứ sự sáng tạo cũng có những ý kiến trái chiều.

Như Quỳnh tiết lộ, mọi người quen với hình ảnh chị hát bolero, nhưng thực chất chị cũng rất yêu thích rap, dance, rock… Chị được đồng nghiệp gợi ý thử kết hợp các dòng nhạc này với bolero. Với chị, nếu thành công thì tốt, còn thất bại cũng là bài học cho mình.

Một vấn đề nhiều người quan tâm là Như Quỳnh sẽ chuẩn bị sức khỏe thế nào để có phong độ tốt nhất trong liveshow lần này. Như Quỳnh thành thật "những ngày qua có bận rộn với lịch trình dày đặc" nên chị ít nhiều gặp áp lực.

Tuy nhiên, chị vẫn bắt nhịp được vì cảm nhận được các thành viên trong ekip đã truyền năng lượng cho mình. Chị quyết tâm không gục ngã, mà sẽ duy trì sinh hoạt điều độ để có sức khỏe tốt nhất, giúp show diễn ra trọn vẹn.

Nhưng chị không nghĩ nhiều về tài chính

Trong buổi giao lưu, giới truyền thông quan tâm đến 18 nghệ sĩ góp mặt trong show với vai trò khách mời, trong đó có những cái tên còn rất trẻ.

Như Quỳnh nói về việc mời Hoàng Mỹ An tham gia liveshow. Trong mắt chị, Hoàng Mỹ An là cô gái trẻ trung, đầy năng lượng với dancesport. Như Quỳnh bật mí đang "năn nỉ" Hoàng Mỹ An hướng dẫn cho chị nhảy, để có một tiết mục thật đặc biệt trong show.

Như Quỳnh cũng nhắc đến danh ca Họa Mi. Đây là giọng ca mà Như Quỳnh đã theo dõi, đã nghe hát từ khi chị còn bé. Đi qua nhiều thế hệ, danh ca Họa Mi vẫn đứng vững trong làng nhạc.

Chính Họa Mi đã chia sẻ, khuyên Như Quỳnh nên hát những gì, làm những gì trong show lần này. Ngược lại, Như Quỳnh cũng mong muốn đàn chị sẽ làm một điều gì đó thật bất ngờ.

Ca sĩ Họa My

Ngoài ra, Như Quỳnh cũng nhắc đến tiết mục mà cô kết hợp cùng hai người bạn thân Phương Uyên - Thanh Hà. Chị cho rằng khán giả sẽ tò mò không biết một giọng ca chuyên trị bolero như Như Quỳnh sẽ kết hợp thế nào với Phương Uyên (rock) và Thanh Hà (ballad).

Như Quỳnh cho hay việc trao đổi với Phương Uyên, Thanh Hà diễn ra cũng khá "căng", có lúc họ phải tranh luận dữ dội nhưng cuối cùng vẫn chọn được cách giải quyết tốt nhất để cả ba người cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu.

Nhân vật khách mời đặc biệt được Như Quỳnh nhắc tới nữa là giọng ca nhí Sumo. Như Quỳnh chia sẻ, Sumo phía dưới sân khấu thấy bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng khi bước lên sàn diễn thì như một ngôi sao thực thụ.

Khi xem cậu bé 11 tuổi này diễn, Như Quỳnh đã phải cố gắng mời bé tham gia concert của mình.