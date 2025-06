Ca sĩ Phương Thanh nói về "Phương trời thanh xuân"

Ca sĩ Phương Thanh xuất hiện như một hiện tượng âm nhạc cuối những năm 1990, đầu thập niên 2000. Chị gây ấn tượng với những ca khúc như "Trống vắng"," Giã từ dĩ vãng"," Tình cờ", "Một thời đã xa", "Ta chẳng còn ai"…



Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ca hát, ca sĩ Phương Thanh còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, thậm chí cải lương. Chị chứng tỏ mình là một nghệ sĩ đa năng khi có mặt ở nhiều phim điện ảnh nổi tiếng và giành giải "Cánh diều vàng" cho nhân vật thầy bói trong phim "Nụ hôn thần chết".

Nữ nghệ sĩ đa tài vừa có một minishow đặc biệt giành cho khán giả trên sân khấu "Love in the Bay by Ambassador Cruise" giữa vịnh di sản Hạ Long.

Những ca khúc mang đậm "dấu ấn Phương Thanh" như "Trống vắng", "Mê cung", "Lang thang", "Đêm lao xao" được tái hiện giữa biển - trời. Không ngại ngần đáp ứng mọi lời yêu cầu của khán giả, nữ ca sĩ cháy hết mình trên sân khấu.

"Phương Thanh nhận ra rằng, những ca khúc xưa dường như vẫn được quý vị yêu mến. Đây cũng chính là sự thành công của một người nghệ sĩ như Phương Thanh. Thế nhưng mong rằng, trên sân khấu "Love in the Bay" hôm nay, khán giả sẽ yêu quý không chỉ những ca khúc xưa, mà còn những ca khúc hiện tại và sắp ra mắt"- Phương Thanh tâm sự khi nhận được rất nhiều tràng pháo tay của khán giả. Chị cũng chia sẻ rất vui khi được hát cùng nhạc sĩ Tường Văn trong "Phương trời thanh xuân" của mình.

Du thuyền Ambassador vừa nhận 2 kỷ lục quốc gia được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng vào cuồi tháng 5-2025.

"Love in the Bay" cũng được ghi nhận là chương trình âm nhạc kết hợp trình diễn ánh sáng ngoài trời trên du thuyền với quy mô lớn nhất Việt Nam, tổ chức trên không gian di sản Vịnh Hạ Long. Chương trình góp phần mang lại những trải nghiệm mới - lạ cho du khách khi tới thăm Hạ Long cũng như tạo tiền đề giải bài toán làm sao để giữ chân du khách lâu hơn.