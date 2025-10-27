Siu Black hôn mê

Thông tin từ gia đình, sức khỏe ca sĩ Siu Black đang rất nguy kịch sau một tuần nhập viện cấp cứu. Hiện "họa mi núi rừng" đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Chồng ca sĩ Siu Black - ông Đức Hùng - cho biết tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ khá phức tạp và nguy kịch. Trước đó, ca sĩ Siu Black đã có tiền sử bệnh nặng. Trong những vlog đăng trên kênh cá nhân, Siu Black nhiều lần chia sẻ tình trạng sức khỏe sau khi mắc bệnh tiểu đường.

Năm 2024, cô nói "đã tạm ổn" sau thời gian dưỡng bệnh ở Kon Tum (nay là Quảng Ngãi). Nữ ca sĩ bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước. Siu Black được gia đình đưa đi nhập viện tuần trước, sau khi ngất xỉu tại nhà. Chồng và các con đang thay nhau chăm sóc cho Siu Black.

Siu Black: họa mi núi rừng

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt những năm 2000. Những năm gần đây, biến cố phá sản, nợ nần khiến nữ ca sĩ về quê sinh sống. Cô làm nông, chăn nuôi.

Thỉnh thoảng, cô được mời biểu diễn tại nhà thờ và một số sự kiện nhỏ. Một dạo, khán giả tưởng Siu Black đã có thể trở lại nhưng cô vẫn ở quê nhà. Cô mới tổ chức kết hôn lại với chồng cách đây không lâu.