Giải trí

Ca sĩ Thùy Trang bén duyên cả đời với nhạc Phật giáo

Kim Ngân

(NLĐO) - Ca sĩ Thùy Trang chia sẻ hành trình gắn bó với nhạc Phật giáo, dòng nhạc mang đến cho cô sự an nhiên, hạnh phúc và bình an trong từng câu hát.

Trong tập mới nhất của chương trình "Kính đa chiều", ca sĩ Thùy Trang, một giọng ca đã gắn bó nhiều năm với dòng nhạc Phật giáo, đã có những chia sẻ về hành trình âm nhạc. 

Chia sẻ về cơ duyên đến với nhạc Phật giáo, Thùy Trang kể: "Trước đây, có một chú nhạc sĩ mời tôi hát ở chùa nhưng tôi từ chối vì nghĩ nơi cửa Phật rất trang nghiêm. Sau đó, một vị thầy nhờ tôi hát một bài được trích từ phần kệ hồi hướng, tôi nhận lời và thu âm. Lạ là bài hát ấy tôi thuộc rất nhanh, trong khi trước kia đi chùa tụng kinh hoài mà không thuộc. Từ đó, tôi bén duyên với nhạc Phật giáo".

img

Ca sĩ Thùy Trang chia sẻ tại chương trình "Kính đa chiều"

Bài hát được khán giả yêu mến và gắn liền với tên tuổi Thùy Trang chính là "Lệ Phật Quán Âm" (sáng tác: nhạc sĩ Hàn Châu). Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ thấm đẫm tinh thần từ bi khiến ca khúc trở thành bản nhạc quen thuộc trong nhiều chương trình Phật giáo cũng như đời sống tinh thần của người nghe.

Theo nữ ca sĩ, việc đưa lời kinh vào âm nhạc giúp cô dễ cảm nhận và ghi nhớ hơn. Mỗi khi đứng trên sân khấu hay trong phòng thu, cô luôn giữ tâm thế tĩnh lặng, chỉ mong thể hiện tốt nhất để truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của bài hát.

img

Thùy Trang sở hữu chất giọng ngọt ngào sâu lắng

Dù biết dòng nhạc Phật giáo kén người nghe và không mang tính thị trường, Thùy Trang vẫn lựa chọn gắn bó dài lâu. "Tôi cảm thấy từ ngày hát nhạc Phật giáo, sức khỏe tôi tốt hơn, tinh thần thoải mái hơn. Càng hát, tôi càng thấy hạnh phúc và trân trọng cuộc sống này hơn" - cô chia sẻ.

Tin liên quan

Hoành tráng chương trình giao lưu âm nhạc Phật giáo quốc tế

Hoành tráng chương trình giao lưu âm nhạc Phật giáo quốc tế

(NLĐO) - Chương trình giao lưu âm nhạc nghệ thuật Phật giáo quốc tế được tổ chức trong không khí thiêng liêng của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

"Điểm hẹn nghệ thuật Phật giáo" tại Vesak 2025

Chương trình "Điểm hẹn nghệ thuật Phật giáo" do sẽ diễn ra tối nay, 7-5 tại Thisky Hall, khu đô thị Sala Thủ Đức, TP HCM.

Ưng Hoàng Phúc tìm đến Phật pháp

(NLĐO) - Ưng Hoàng Phúc mang ước nguyện lan tỏa Phật pháp đến giới trẻ.

