Ca sĩ Tuấn Hưng"sống trên mây" sau cơn sốt "Đào, phở và piano"

Cơn sốt "Đào, phở và piano" khiến ngay cả những người trong cuộc cũng rất bất ngờ. Ca sĩ Tuấn Hưng, người vào vai một công tử Hà Thành sống ở khu nhà giàu nhưng lại thương người và đặc biệt yêu nước trong phim, chia sẻ anh cũng không ngờ có lúc mọi người yêu thích và săn lùng vé bộ phim như vậy.

Ca sĩ Tuấn Hưng trong phim "Đào, phở và piano"

"Đến tận bây giờ, tất cả đoàn phim, từ đạo diễn đến anh em nghệ sĩ đều đang sống trên mây. Đặt câu hỏi tại sao được đón nhận như vậy" - ca sĩ Tuấn Hưng tâm sự. Nam ca sĩ thành thật chia sẻ chính anh cũng không nghĩ phim sẽ có được tiếng vang như vậy bởi mọi người thường hướng tới yếu tố giải trí.



"Tôi bất ngờ vì hiện tại mọi người săn lùng vé Đào, Phở và Piano. Hóa ra những gì thuộc về lịch sử hào hùng và nét đẹp văn hóa truyền thống của ông cha chúng ta, nếu được miêu tả chân thật và lồng ghép với kỹ xảo điện ảnh hấp dẫn đều truyền cảm hứng và được khán giả đón nhận"- nam ca sĩ tâm sự.

Ca sĩ Tuấn Hưng nói đạo diễn Phi Tiến Sơn là một người rất chỉn chu, kỹ tính

Tuấn Hưng cũng cho hay anh nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng quyết định chọn một phim Nhà nước của đạo diễn Phi Tiến Sơn về chiến tranh. Nam ca sĩ nói khi đóng phim, anh không cần phải diễn vì mọi cảm xúc tự dâng lên.

"Trước đây chúng ta chỉ nhắc đến chiến tranh là lao vào phá bom, lao vào chiến đấu quên thân mình. Nhưng trong chiến tranh còn có cả sự hi sinh vì tình yêu nữa. Hai người mới làm đám cưới nhưng đã phải chia tay nhau, hi sinh vì sự bình yên cho đất nước. Đó là bộ phim đáng xem, để thế hệ chúng ta thấy rằng những gì mình đang có ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh của cha ông đi trước" - Tuấn Hưng chia sẻ.

Nam ca sĩ khẳng định dù có được nổi tiếng bằng 10 phim thương mại anh vẫn chấp nhận đánh đổi để nhận "Đào, phở và piano" vì những giá trị mà bộ phim đem lại.

Phim "Đào, phở và piano" những ngày qua đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt trong làng điện ảnh.

Bộ phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh đặt hàng Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, lấy cảm hứng từ cuộc chiến 60 ngày đêm cuối năm 1946, đầu năm 1947 ở Hà Nội.

Trước khi phát hành vào dịp Tết, phim từng đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, hồi tháng 11-2023.