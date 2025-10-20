Ngày 20-10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết cá tầm Siberi trên của Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu) đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và khách tham quan khi tới Lai Châu. Cá tầm Siberi nặng 50 kg, hiện là con cá tầm lớn nhất trong các trang trại nuôi cá tại Lai Châu nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cá tầm Siberi lớn nhất Việt Nam, được xem là "báu vật" của vùng nước lạnh Lai Châu

Sản phẩm này sẽ được kết nối tiêu thụ trong Tuần lễ Nông sản Việt 2025, diễn ra trong hai ngày 24 đến 25-10 tại Hà Nội, đánh dấu nỗ lực của địa phương trong việc quảng bá tiềm năng thủy sản vùng núi phía Bắc.

Đại diện hợp tác xã Dương Yến cho biết, cá tầm Siberi chỉ sinh trưởng tốt trong môi trường cá nước lạnh, nơi nhiệt độ được duy trì ổn định từ 18-22°C, điều kiện lý tưởng giúp thịt cá săn chắc, ngọt thanh và đậm vị đặc trưng.

Thông thường, một con cá tầm phải được chăm sóc gần hai năm mới đạt trọng lượng trung bình 2-3 kg.

Cá tầm Siberi nặng tới 50 kg

Cá tầm được nuôi dưỡng tới 15 năm

Vì vậy, để có được chú cá tầm "khổng lồ" nặng tới 50 kg, Hợp tác xã Dương Yến đã tỉ mỉ nuôi dưỡng suốt 15 năm, coi đó như "báu vật" của vùng nước lạnh Lai Châu. Sự xuất hiện của chú cá tầm đặc biệt này hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo, tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến cho biết, toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi tại Tuần lễ trưng bày Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng/lạng.

Theo Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc lựa chọn cá tầm làm sản phẩm tâm điểm của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ bởi đây là thực phẩm thiết yếu, giàu dinh dưỡng, mà còn vì hình ảnh cá tầm từ lâu đã được xem như biểu tượng của sự sung túc, bền bỉ và thịnh vượng.