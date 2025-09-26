Ca trù vẫn bền bỉ lan tỏa

Liên hoan năm nay ghi nhận 21 nhóm, câu lạc bộ ca trù cùng một số thí sinh tự do tham gia, trình diễn 16 tiết mục tập thể và 105 phần thi cá nhân - tăng gấp đôi so với lần trước. Các thí sinh có độ tuổi từ 8 đến 86, cho thấy sức sống bền bỉ và sức lan tỏa rộng rãi của ca trù trong cộng đồng.

Năm nay, bên cạnh trang phục, không gian và sự hòa hợp biểu diễn, ban tổ chức còn đặc biệt chú trọng yếu tố "đúng lề lối, thể cách" chuẩn mực nghệ thuật truyền thống của ca trù. Thí sinh cũng được phân loại theo độ tuổi để bảo đảm tính công bằng trong chấm giải.

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-9 tại Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: MINH AN)

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025 hứa hẹn là dịp hội tụ, giao lưu và tìm kiếm những đào nương, kép đàn, trống chầu tài năng, tiếp bước cha ông gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Ca trù là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo của dân tộc ta, từ lâu đã khẳng định giá trị trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Ca trù cũng đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào năm 2009.

Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể với 131 nghệ nhân. Trong đó, riêng ca trù có tới 32 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu, góp phần đưa loại hình này dần thoát khỏi tình trạng "cần bảo vệ khẩn cấp".