Ngày 13-9, tại chương trình thúc đẩy phối hợp liên ngành y tế - báo chí - cộng đồng truyền thông về HIV/AIDS không kỳ thị, BS Nguyễn Tấn Thủ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phòng chống HIV/AIDS TP HCM, cho biết các ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

Hiện HIV vẫn tập trung ở các nhóm nguy cơ cao như: nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ chuyển giới, người tiêm chích ma túy và bạn tình của người nhiễm HIV. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khoảng 70% ca nhiễm mới hằng năm rơi vào độ tuổi từ 16 đến 40. Đáng chú ý, đường lây truyền chính đã chuyển từ tiêm chích ma túy sang quan hệ tình dục không an toàn.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do thiếu kiểm soát hành vi ở nhóm thanh thiếu niên. Nhóm này có ý thức bảo vệ sức khỏe còn thấp, ít sử dụng bao cao su và dễ bị ảnh hưởng bởi các hành vi nguy cơ như quan hệ với nhiều bạn tình, sử dụng chất kích thích... dẫn đến tỉ lệ nhiễm HIV gia tăng tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Trước thực trạng này, ngành y tế đã mở rộng công tác truyền thông phòng chống HIV xuống cấp 3, thậm chí cấp 2 trong 2 - 3 năm gần đây.

Thời gian gần đây, đã ghi nhận các ca nhiễm ở độ tuổi 15-16, cho thấy hành vi tình dục không an toàn có thể bắt đầu từ 12-13 tuổi, khi sự hỗ trợ từ gia đình còn hạn chế. Tuy chương trình giáo dục học đường hiện nay đã đề cập đến HIV nhưng nội dung vẫn còn nặng lý thuyết và truyền tải chưa đầy đủ. Các giáo viên, chủ yếu là giáo viên sinh học, thường gặp khó khăn trong việc giải thích các vấn đề tình dục an toàn một cách phù hợp với lứa tuổi.

Bác sĩ Thủ nhấn mạnh cần tích hợp giáo dục giới tính, phòng chống bệnh tật và mang thai ngoài ý muốn vào chương trình học chính khóa. Sự phối hợp giữa học sinh, gia đình, nhà trường và ngành y tế là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thực tế và hiệu quả.