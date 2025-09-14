HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Các ca nhiễm HIV có xu hướng trẻ hóa rõ rệt

H.Yến

HIV vẫn tập trung ở các nhóm nguy cơ cao như: nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ chuyển giới, người tiêm chích ma túy và bạn tình của người nhiễm HIV.

Ngày 13-9, tại chương trình thúc đẩy phối hợp liên ngành y tế - báo chí - cộng đồng truyền thông về HIV/AIDS không kỳ thị, BS Nguyễn Tấn Thủ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phòng chống HIV/AIDS TP HCM, cho biết các ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

Hiện HIV vẫn tập trung ở các nhóm nguy cơ cao như: nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ chuyển giới, người tiêm chích ma túy và bạn tình của người nhiễm HIV. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khoảng 70% ca nhiễm mới hằng năm rơi vào độ tuổi từ 16 đến 40. Đáng chú ý, đường lây truyền chính đã chuyển từ tiêm chích ma túy sang quan hệ tình dục không an toàn.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do thiếu kiểm soát hành vi ở nhóm thanh thiếu niên. Nhóm này có ý thức bảo vệ sức khỏe còn thấp, ít sử dụng bao cao su và dễ bị ảnh hưởng bởi các hành vi nguy cơ như quan hệ với nhiều bạn tình, sử dụng chất kích thích... dẫn đến tỉ lệ nhiễm HIV gia tăng tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Trước thực trạng này, ngành y tế đã mở rộng công tác truyền thông phòng chống HIV xuống cấp 3, thậm chí cấp 2 trong 2 - 3 năm gần đây.

Thời gian gần đây, đã ghi nhận các ca nhiễm ở độ tuổi 15-16, cho thấy hành vi tình dục không an toàn có thể bắt đầu từ 12-13 tuổi, khi sự hỗ trợ từ gia đình còn hạn chế. Tuy chương trình giáo dục học đường hiện nay đã đề cập đến HIV nhưng nội dung vẫn còn nặng lý thuyết và truyền tải chưa đầy đủ. Các giáo viên, chủ yếu là giáo viên sinh học, thường gặp khó khăn trong việc giải thích các vấn đề tình dục an toàn một cách phù hợp với lứa tuổi.

Bác sĩ Thủ nhấn mạnh cần tích hợp giáo dục giới tính, phòng chống bệnh tật và mang thai ngoài ý muốn vào chương trình học chính khóa. Sự phối hợp giữa học sinh, gia đình, nhà trường và ngành y tế là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thực tế và hiệu quả.

Tin liên quan

Việt Nam thuộc nhóm 4 quốc gia điều trị HIV/AIDS tốt nhất

Việt Nam thuộc nhóm 4 quốc gia điều trị HIV/AIDS tốt nhất

(NLĐO) - Việt Nam kiểm soát tốt HIV/AIDS, thuộc top 4 quốc gia điều trị hiệu quả nhất và hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Đến năm 2030, Việt Nam chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS

Hội Phòng chống HIV/AIDS TP HCM vừa phối hợp với các tổ chức cộng đồng tổ chức sự kiện "35 năm HIV tại Việt Nam".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo