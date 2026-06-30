Các cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Từ 8 giờ ngày 1-7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 bằng một trong ba cách sau đây:

Thí sinh ra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh chóng, đơn giản theo tên và số báo danh

Cách 1: Tra cứu qua hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT

Thí sinh truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2F.

Sau đó, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận.

Thí sinh tiếp tục nhấn vào phần "Tra cứu" để xem số điểm của mình.

Cách 2: Tra cứu qua website của các Sở GD-ĐT



Sở GD-ĐT các địa phương sẽ cung cấp điểm thi tới thí sinh. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình trên website các sở GD-ĐT.

Cách 3: Tra cứu trên các báo điện tử có phối hợp với Bộ GD-ĐT.

Theo Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm thi, thí sinh có 5 ngày, từ 1 đến 5-7, để nộp đơn phúc khảo bài thi. Việc phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20-7.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12-6. Kỳ thi số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với trên 1,22 triệu thí sinh.

Điểm thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển sinh.

Theo quy định mới áp dụng từ năm nay, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi trong Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng) mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.

Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2 đến 14-7. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng.