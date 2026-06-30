Các cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Các cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh chóng, đơn giản theo tên và số báo danh.

Từ 8 giờ ngày 1-7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 bằng một trong ba cách sau đây:

Các cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh ra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh chóng, đơn giản theo tên và số báo danh

Cách 1: Tra cứu qua hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT

Thí sinh truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2F.

Sau đó, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận.

Thí sinh tiếp tục nhấn vào phần "Tra cứu" để xem số điểm của mình.

Cách 2: Tra cứu qua website của các Sở GD-ĐT

Sở GD-ĐT các địa phương sẽ cung cấp điểm thi tới thí sinh. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình trên website các sở GD-ĐT.

Cách 3: Tra cứu trên các báo điện tử có phối hợp với Bộ GD-ĐT.

Theo Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm thi, thí sinh có 5 ngày, từ 1 đến 5-7, để nộp đơn phúc khảo bài thi. Việc phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20-7.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12-6. Kỳ thi số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với trên 1,22 triệu thí sinh.

Điểm thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển sinh.

Theo quy định mới áp dụng từ năm nay, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi trong Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng) mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.

Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2 đến 14-7. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng.

Tin liên quan

Đang talkshow trực tuyến: Quyết định quan trọng khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT

Đang talkshow trực tuyến: Quyết định quan trọng khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT

(NLĐO) - Talkshow chiều nay của Báo Người Lao Động sẽ giúp thí sinh tự tin chọn ngành, đặt nguyện vọng và tránh sai lầm sau khi biết điểm thi.

thi tốt nghiệp điểm thi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo