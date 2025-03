Các con giáp "thời tới không thể cản" trong tuần này

Hãy cùng tờ Liên Hợp (Đài Loan, Trung Quốc) khám phá 5 "nhóm máu + con giáp" may mắn nhất trong bảng xếp hạng vận may của tuần này (từ ngày 3-3 đến ngày 9-3).

Thứ 5: Nhóm máu O + tuổi Dần

Tuổi Dần có nhóm máu O sẽ có một tuần khá thuận lợi. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và đạt được những thành công nhất định. Nếu con giáp này đang có những dự định mới, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu thực hiện.

Trong tuần này, tuổi Dần có nhóm máu O gặp may mắn đặc biệt trong việc kiếm tiền. May mắn này sẽ đến với tuổi Dần có nhóm máu O khi tự mình nỗ lực, phấn đấu làm việc, chứ không phải cầu may bằng cách mua vé số.

Tuổi Dần có nhóm máu O có thể sẽ có những khoản thu nhập bất ngờ.

Nếu còn độc thân, con giáp này có thể sẽ gặp được người phù hợp.

Thứ 4: Nhóm máu AB + tuổi Thân

Tuần này, người tuổi Thân có nhóm máu AB cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những thay đổi bất ngờ.

Nếu muốn thay đổi sự nghiệp, tuổi Thân có nhóm máu AB phải hành động nhanh chóng. Bởi vì trong tuần này, con giáp này có thể tìm thấy nhiều việc làm rất tốt thông qua nhiều kênh khác nhau.

Nếu tìm hiểu kỹ càng về công việc, tuổi Thân nhóm máu AB cũng có cơ hội được thăng chức và tăng lương, bắt đầu một hành trình mới.

Tuần này cũng là thời điểm để con giáp này tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ cá nhân và đồng nghiệp.

Tuổi Thân có nhóm máu AB có cơ hội được thăng chức và tăng lương. Ảnh: Báo Liên Hợp

Thứ 3: Nhóm máu B + tuổi Tý

Người tuổi Tý nhóm máu B sẽ có một tuần khá may mắn. Con giáp này có thể có các cơ hội tham gia các dự án quan trọng hoặc thăng tiến trong công việc.

Tuy nhiên, tuổi Tý nhóm máu B cần chú ý đến việc kiểm soát cảm xúc, tránh nóng vội và đưa ra những quyết định sai lầm.

Với những tuổi Tý có nhóm máu B chuyên về sản phẩm văn hóa và sáng tạo, con giáp này sẽ nghĩ ra ý tưởng mới, ngập tràn nguồn cảm hứng, sức sáng tạo dồi dào trong tuần này. Nếu nhanh chóng đưa những ý tưởng này vào các tác phẩm của mình, con giáp này sẽ thu hút nhiều khách hàng, ví tiền sẽ dày lên nhanh chóng.

Chuyện tình cảm sẽ có những chuyển biến tích cực.

Thứ 2: Nhóm máu O + tuổi Ngọ

Tuần này, người tuổi Ngọ nhóm máu O sẽ có một tuần khá bận rộn. Con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều công việc và thử thách.

Đối với những tuổi Ngọ có nhóm máu O là kỹ sư phải ngồi trước máy tính trong thời gian dài, sẽ có những diễn biến mới bất ngờ trong tuần này. Mấy ngày tới, con giáp này sẽ có thể đột phá và tìm ra phương pháp hiệu quả cho dự án đang phụ trách.

Tất cả đồng nghiệp sẽ nhìn con giáp này bằng con mắt khác, còn cấp trên cũng sẽ khen ngợi. Không chỉ có cơ hội được thăng chức mà tuổi Ngọ có nhóm máu O còn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh vào cuối tháng.

Thứ 1: Nhóm máu A + tuổi Thìn

Tuần này, tuổi Thìn có nhóm máu A vô cùng may mắn. Nói như tờ Liên Hợp, vận may của tuổi Thìn có nhóm máu A ập đến không gì có thể ngăn cản được.

Người tuổi Thìn nhóm máu A có thể sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Đây là thời điểm tốt để tập trung vào các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp.

Ngoài ra, con giáp này có cơ hội nhận được khoản tiền đền bù bất ngờ, đặc biệt là đối với những ai sống trong nhà cũ kỹ. Nếu nắm bắt cơ hội, tuổi Thìn nhóm máu A sẽ có thể thương lượng được mức tiền cao.