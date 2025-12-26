Các công ty điện lực vươn mình sau sáp nhập

Gần 6 tháng kể từ khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình mới, các công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì vận hành thông suốt và ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong sản xuất - kinh doanh, trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể cũng như chăm lo đời sống người lao động.

Quá trình sáp nhập và điều chỉnh địa bàn quản lý đặt ra không ít thách thức, nhất là với các công ty điện lực phụ trách khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Là đơn vị trực tiếp thực hiện chia tách, phân bổ nhân lực để thành lập Công ty Điện lực Bến Cát và Thuận An, Công ty Điện lực Bình Dương chịu áp lực lớn về tâm lý CB-CNV khi nhiều người phải thay đổi nơi làm việc, địa bàn sinh hoạt và phương thức quản trị.

Ông Phạm Quốc Bảo (bìa trái), Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2025 của tổng công ty cho Công ty Điện lực Bình Dương

Song song đó là yêu cầu bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho địa bàn công nghiệp trọng điểm khi tổ chức bàn giao, tiếp nhận và vận hành theo mô hình quản trị mới của EVNHCMC. Với sự chỉ đạo sát sao của tổng công ty và tinh thần nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty Điện lực Bình Dương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sản lượng điện thương phẩm đạt 7.275 triệu kWh, tăng hơn 4,6% so với cùng kỳ. Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn triển khai đúng tiến độ, giải ngân 100% kế hoạch vốn; nhiều công trình trọng điểm đưa vào vận hành, góp phần giảm tải lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Dịch vụ khách hàng tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng số hóa, nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Bến Cát tiếp nhận địa bàn hơn 1.800 km², quản lý trên 183.000 khách hàng với nhiều khu, cụm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao. Đến tháng 11-2025, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 2.985 triệu kWh, vượt kế hoạch EVNHCMC giao. Tổn thất điện năng được kiểm soát thấp hơn kế hoạch; các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện từng bước cải thiện. Đáng chú ý, tỉ lệ khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng vượt chỉ tiêu tổng công ty giao.

Tại Công ty Điện lực Vũng Tàu, dù địa bàn quản lý rộng, phụ tải đa dạng và hạ tầng lưới điện chưa đồng bộ sau sáp nhập, đơn vị vẫn bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục cho cả khu vực đất liền và đặc khu Côn Đảo. Sản lượng điện thương phẩm đạt và vượt kế hoạch; tỉ lệ tổn thất điện năng được kiểm soát; các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đạt mức điều chỉnh của EVNHCMC.

Những kết quả trên được xem là thành công bước đầu quan trọng sau sáp nhập. Điểm cốt lõi là các đơn vị vẫn bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, không gián đoạn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

EVNHCMC đã yêu cầu các đơn vị mới thành lập tiếp tục nỗ lực để rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng tiệm cận chuẩn mực vận hành của TP HCM. Điều này đòi hỏi phải thay đổi tư duy quản trị và cách làm việc theo mô hình mới; coi kỷ luật vận hành, ứng dụng công nghệ sâu và trách nhiệm cá nhân rõ ràng là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Sáp nhập không chỉ là mở rộng địa bàn mà còn là nâng chuẩn quản trị, vận hành và dịch vụ.

Ban lãnh đạo EVNHCMC nhấn mạnh mục tiêu nâng cao hơn nữa độ tin cậy cung cấp điện, kéo giảm sự cố và tổn thất lưới điện; đẩy nhanh hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện; kiểm soát chặt việc đo đếm và kinh doanh điện năng. Chất lượng dịch vụ khách hàng phải được cải thiện thường xuyên, lấy cam kết với người dân làm thước đo hiệu quả.

EVNHCMC đặt mục tiêu trong vài năm tới sẽ xóa nhòa khoảng cách giữa các đơn vị mới với các công ty điện lực còn lại trong tổng công ty; xây dựng hệ thống vận hành đồng bộ, hiện đại và hướng đến khách hàng.