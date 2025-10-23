HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Các cụ ông, cụ bà háo hức dự Giải bơi Người cao tuổi TP HCM 2025

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh

(NLĐO) – Gần 200 VĐV trung và cao niên đã tham dự Giải bơi Người cao tuổi TP HCM 2025 được tổ chức nhằm chào mừng "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam".

Giải bơi Người cao tuổi TP HCM 2025 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-10 tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP HCM, quy tụ gần 170 VĐV là hội viên, người cao tuổi thường xuyên tập luyện tại các CLB, trung tâm thể thao cùng các đơn vị hệ không chuyên thuộc địa bàn các phường trên toàn thành phố.

Các cụ ông, cụ bà háo hức dự Giải bơi Người cao tuổi TP HCM 2025 - Ảnh 1.

Đội bơi người cao tuổi phường Hòa Hưng

Giải đấu nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng người cao tuổi, qua đó thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030.

Thông qua sân chơi này, ngành thể thao TP HCM mong muốn xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi được tham gia, giao lưu, vui chơi lành mạnh và rèn luyện thể chất, tạo động lực để họ tiếp tục phát huy vai trò "cây cao bóng cả" trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nông thôn mới và đô thị văn minh.

Các cụ ông, cụ bà háo hức dự Giải bơi Người cao tuổi TP HCM 2025 - Ảnh 2.

Các cụ ông, cụ bà háo hức tranh tài

Đây cũng là dịp tôn vinh và khích lệ tinh thần lan tỏa phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", nơi mỗi nội dung thi đấu là một minh chứng cho sức sống bền bỉ, tinh thần lạc quan của lớp người đi trước.

TIN LIÊN QUAN

Giải không chỉ là dịp để các VĐV giao lưu, tranh tài mà còn là hoạt động lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Thành phố đối với đời sống tinh thần, thể chất của người cao tuổi. Sự kiện hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi nổi, vui tươi và tràn đầy năng lượng, truyền tải thông điệp: "Sống khỏe, sống có ích - tuổi cao vẫn tỏa sáng".

Các cụ ông, cụ bà háo hức dự Giải bơi Người cao tuổi TP HCM 2025 - Ảnh 3.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các VĐV đoạt giải

Ngày thi đấu đầu tiên đã khép lại trong không khí sôi nổi và đầy năng lượng, với hàng chục lượt tranh tài ở các nhóm tuổi 40 - 44, 50 - 54, 60 - 64, 70+. Các VĐV cao tuổi đến từ nhiều các đơn vị đã mang đến những màn thi đấu bền bỉ, kỷ luật và tràn đầy niềm đam mê thể thao.

Tạm dẫn đầu bảng tổng sắp là Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao Phường Hòa Hưng với 9 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ.

Các cụ ông, cụ bà háo hức dự Giải bơi Người cao tuổi TP HCM 2025 - Ảnh 4.

Các VĐV lứa tuổi trên 70 nhận giải thưởng

Xếp sau là các đoàn Phú Nhuận, Khánh Hội, Tân Sơn Nhất với nhiều thành tích ấn tượng ở các nhóm tuổi và nội dung thi đấu.

Đồng hành cùng sự kiện giải bơi dành cho người cao tuổi cũng như thể hiện sự quan tâm đến đội tuyển bơi, tuyển đua thuyền thành phố, Công ty TNHH XNK Phát triển Đông Phương với nhãn hàng Kingsport đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho VĐV đạt huy chương vàng ở giải bơi, trao tặng trang thiết bị hỗ trợ tập luyện cho đội tuyển bơi, đội tuyển đua thuyền.

Các cụ ông, cụ bà háo hức dự Giải bơi Người cao tuổi TP HCM 2025 - Ảnh 4.

Công ty TNHH XNK Phát triển Đông Phương đồng hành cùng thể thao thành phố

Tin liên quan

Người cao tuổi TP HCM lập kỷ lục đồng diễn thể dục

Người cao tuổi TP HCM lập kỷ lục đồng diễn thể dục

(NLĐO) – Những tiết mục trình diễn hấp dẫn, ấn tượng của Hội Người cao tuổi các quận, huyện làm nền cho phần đồng diễn 5 bài thể dục dưỡng sinh, yoga của 3.333 người, xác lập kỷ lục về chương trình có đông người cao tuổi tham gia nhất Việt Nam.

New Age Sports tài trợ cho đội tuyển bơi - lặn TP HCM

(NLĐO) - Ngày 2-12, Liên đoàn Thể thao dưới nước TP HCM và Công ty New Age Sports đã tổ chức ký kết hợp đồng tài trợ cho đội tuyển bơi - lặn thành phố, giai đoạn 2024-2026 với số tiền lên đến 1,8 tỉ đồng.

TP HCM: 600 người thi bơi vượt sông và ván chèo trên sông Sài Gòn

(NLĐO) - Nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội sông nước TPHCM lần thứ 2, sáng 1-6, Giải Vô địch Bơi vượt sông mở rộng TP HCM và Giải Vô địch Ván chèo đứng TP HCM mở rộng lần thứ nhất năm 2024 chính thức diễn ra tại Bến Bạch Đằng (quận 1).

Sở Văn hóa và Thể thao người cao tuổi Giải bơi Người cao tuổi TP HCM Liên đoàn Thể thao dưới nước
