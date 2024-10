Các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nói rất hối hận tại tòa

Chiều nay 30-10, phiên xét xử 13 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đấu thầu thiết bị tại 6 bệnh viện ở Bắc Ninh kết thúc phần tranh luận. 13 bị cáo được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) nghỉ nghị án.



Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: Nam Anh

Là người được nói lời sau cùng đầu tiên, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh trình bày trong 40 năm công tác, bản thân luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tạm giam, bị cáo cảm thấy vô cùng đau xót, ăn năn, hối hận về hành vi sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến Đảng, Nhà nước và cơ quan.

Cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh xin HĐXX xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các bị cáo trẻ tuổi khác để họ sớm có cơ hội trở về với gia đình, làm việc có ích cho xã hội.

Bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, cho rằng vụ án là bài học cho những người đang công tác, cần thực hiện nghiêm quy định pháp luật. "Bị cáo nhận tội và gửi lời xin lỗi với Đảng, Nhà nước, nhân dân và người dân. Bị cáo rất đau xót"- bị cáo Chiến nói.

Cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh trình bày bản thân tuổi cao, nhiều bệnh, mẹ già và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cùng với đó, mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo còn lại.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhường, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho rằng qua 2 ngày xét xử thấy HĐXX làm việc công tâm, minh bạch, khoa học. Các diễn biến tại phiên toà giúp bị cáo hiểu rõ hơn về pháp luật và các vi phạm của bản thân. "Cá nhân bị cáo có nhiều bệnh nền như tiểu đường, huyết áp nên kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo sớm trở về với gia đình để chữa bệnh"- bị cáo Nhường mong muốn.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi sai phạm của bản thân. Họ đều mong HĐXX xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Trước đó, được tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến thừa nhận cáo buộc của VKSND, song xin xem xét bối cảnh phạm tội và những tình thế khó khăn của địa phương cũng như cá nhân ông trong vụ án. Cùng với đó, bị cáo xin lỗi Đảng, nhân dân, đồng thời xin khoan hồng của pháp luật.

"Bị cáo mong vụ án này còn là bài học sâu sắc cho các cán bộ còn đương nhiệm, không nên vì nể nang mà làm sai nhiệm vụ; phải hiểu và sống, làm việc thượng tôn pháp luật"- cựu bí thư nói.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, luật sư Nguyễn Văn Tú cho rằng 6 bệnh viện xây xong "có vỏ không có ruột", do tỉnh không còn tiền mua thiết bị. Hai doanh nghiệp đến đúng lúc cần và đưa ra những đề nghị tháo gỡ cho địa phương. Bị cáo Chiến cũng như các lãnh đạo tỉnh khi đó đều trong tình thế "phải theo và tạo điều kiện". Do đó, VKSND cáo buộc "ông Chiến phạm tội với động cơ vụ lợi", theo luật sư là khiên cưỡng, bởi nếu 6 bệnh viện không thể vận hành do thiếu thiết bị thì sẽ là áp lực cực lớn đối với an sinh xã hội.

Luật sư cũng cho rằng trong tình huống cấp bách, hành vi của ông Chiến không có tính chất trục lợi cá nhân, "không gợi ý, không ép buộc, không thỏa thuận, không sách nhiễu" doanh nghiệp mà chỉ nhằm "hết lòng chăm lo sóc sức khỏe nhân dân".

Bào chữa cho cựu chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, luật sư Trần Nam Long cho rằng mức án VKSND đề nghị từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù là đã "rất nhân văn". Những lần ông Quỳnh nhận tiền đều vào dịp lễ, tết, sinh nhật nên "lẫn lộn giữa quà tình cảm và hành vi phạm tội".

Nội dung xét hỏi tại phiên tòa cho thấy có "sự không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn" giữa việc tri ân theo truyền thống giữa cấp trên, cấp dưới; giữa quan hệ tình cảm đồng hương, đồng nghiệp vào mỗi dịp lễ tết hàng năm với cái gọi là "cảm ơn" liên quan đến vụ việc.

Các luật sư tại phiên toà. Ảnh: Nam Anh

Luật sư nói những "dấu ấn đậm nét" của bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh khi làm lãnh đạo tỉnh, theo góp ý của chủ tọa, sẽ không nhắc lại quá nhiều. Tuy nhiên, luật sư khẳng định thân chủ là "lãnh đạo sát sao và quyết liệt, có tầm nhìn chiến lược và luôn vì sự phát triển chung". Khi ông vướng lao lý, hơn 600 cá nhân đã có đơn xin giảm án.

Bào chữa cho bị cáo cựu phó phòng Kế hoạch Ban Quản lý công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Kim Huân, luật sư Trịnh Văn Tuyến (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) cho biết hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Kim Huân xảy ra trong hoàn cảnh bị cáo vào Ban quản lý làm việc chưa lâu và vừa mới được giao nhiệm vụ làm Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp. Mọi công việc đều còn rất bỡ ngỡ, mới mẻ; hiểu biết, kinh nghiệm về đấu thầu chưa sâu. Bên cạnh đó, với khát khao, nhiệt huyết của tuổi trẻ, bị cáo luôn cố gắng, mong muốn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, công việc mà cấp trên, cơ quan giao phó. Động cơ, mục đích của bị cáo trong vụ án này hoàn toàn không hề có một chút bóng dáng nào của yếu tố vụ lợi hoặc cá nhân. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét để áp dụng hình phạt đối đối với bị cáo Nguyễn Kim Huân thấp hơn mức án mà VKSND đề nghị (bị cáo bị đề nghị 18-24 tháng tù).

Hội đồng xét xử thông báo chiều 1-11, Toà tuyên án